https://ria.ru/20250328/zaporozhe-2007954201.html
Новгородская область отправит в Запорожье 23 тонны стройматериалов
Новгородская область отправит в Запорожье 23 тонны стройматериалов - РИА Новости, 28.03.2025
Новгородская область отправит в Запорожье 23 тонны стройматериалов
Новгородская область отправит в Запорожскую область для Каменско-Днепровского округа 23 тонны строительных материалов, сообщил заместитель губернатора... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:11:00+03:00
2025-03-28T15:11:00+03:00
2025-03-28T15:11:00+03:00
надежные люди
новгородская область
андрей данилов
запорожье
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Новгородская область отправит в Запорожскую область для Каменско-Днепровского округа 23 тонны строительных материалов, сообщил заместитель губернатора Новгородской области Андрей Данилов. Он уточнил, что гуманитарный груз собран по заявке администрации Каменско-Днепровского округа. "Наша помощь в восстановлении инфраструктуры подшефных регионов продолжается. В ближайшие дни направим 23 тонны строительного материала - плиты ОСБ... Материалы необходимы для устранения последствий на социально значимых объектах после участившихся обстрелов ВСУ", - сообщает Данилов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Также, по его словам, будут отправлены 10 тысяч мешков. "Их наполнят песком и уложат в оконные проёмы, чтобы обеспечить безопасность людей в помещениях, подверженным риску обстрела", - добавил Данилов.
https://ria.ru/20250328/pomosch-2007893506.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, андрей данилов, запорожье
Надежные люди, Новгородская область, Андрей Данилов, Запорожье
Новгородская область отправит в Запорожье 23 тонны стройматериалов
Новгородская область отправит для Запорожья 23 тонны строительных материалов
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Новгородская область отправит в Запорожскую область для Каменско-Днепровского округа 23 тонны строительных материалов, сообщил заместитель губернатора Новгородской области Андрей Данилов.
Он уточнил, что гуманитарный груз собран по заявке администрации Каменско-Днепровского округа.
Новгородская область отправит в Запорожье 23 тонны стройматериалов
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Новгородская область отправит в Запорожье 23 тонны стройматериалов
2 из 3
Новгородская область отправит в Запорожье 23 тонны стройматериалов
3 из 3
Новгородская область отправит в Запорожье 23 тонны стройматериалов
1 из 3
Новгородская область отправит в Запорожье 23 тонны стройматериалов
2 из 3
Новгородская область отправит в Запорожье 23 тонны стройматериалов
3 из 3
"Наша помощь в восстановлении инфраструктуры подшефных регионов продолжается. В ближайшие дни направим 23 тонны строительного материала - плиты ОСБ... Материалы необходимы для устранения последствий на социально значимых объектах после участившихся обстрелов ВСУ", - сообщает Данилов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Также, по его словам, будут отправлены 10 тысяч мешков. "Их наполнят песком и уложат в оконные проёмы, чтобы обеспечить безопасность людей в помещениях, подверженным риску обстрела", - добавил Данилов.