https://ria.ru/20250328/zaporozhe-2007954201.html

Новгородская область отправит в Запорожье 23 тонны стройматериалов

Новгородская область отправит в Запорожье 23 тонны стройматериалов - РИА Новости, 28.03.2025

Новгородская область отправит в Запорожье 23 тонны стройматериалов

Новгородская область отправит в Запорожскую область для Каменско-Днепровского округа 23 тонны строительных материалов, сообщил заместитель губернатора... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:11:00+03:00

2025-03-28T15:11:00+03:00

2025-03-28T15:11:00+03:00

надежные люди

новгородская область

андрей данилов

запорожье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007950373_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7e802dc73d136bacea23586c1573f618.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Новгородская область отправит в Запорожскую область для Каменско-Днепровского округа 23 тонны строительных материалов, сообщил заместитель губернатора Новгородской области Андрей Данилов. Он уточнил, что гуманитарный груз собран по заявке администрации Каменско-Днепровского округа. "Наша помощь в восстановлении инфраструктуры подшефных регионов продолжается. В ближайшие дни направим 23 тонны строительного материала - плиты ОСБ... Материалы необходимы для устранения последствий на социально значимых объектах после участившихся обстрелов ВСУ", - сообщает Данилов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Также, по его словам, будут отправлены 10 тысяч мешков. "Их наполнят песком и уложат в оконные проёмы, чтобы обеспечить безопасность людей в помещениях, подверженным риску обстрела", - добавил Данилов.

https://ria.ru/20250328/pomosch-2007893506.html

новгородская область

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, андрей данилов, запорожье