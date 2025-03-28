https://ria.ru/20250328/zabeg-2008033610.html
Более 1 тысячи человек выйдут на старт юбилейного "Гагаринского забега"
Более 1 тысячи человек выйдут на старт юбилейного "Гагаринского забега" - РИА Новости, 28.03.2025
Более 1 тысячи человек выйдут на старт юбилейного "Гагаринского забега"
Свыше 1 тысячи человек выйдут на запуск юбилейного бегового события "Гагаринский забег" 19 апреля в Звездном городке в Московской области, сообщает пресс-служба РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T19:26:00+03:00
2025-03-28T19:26:00+03:00
2025-03-28T19:26:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Свыше 1 тысячи человек выйдут на запуск юбилейного бегового события "Гагаринский забег" 19 апреля в Звездном городке в Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона. "Гагаринский забег" посвящен космонавту Юрию Гагарину и объединяет спортсменов и любителей активного образа жизни со всей России. В 2025 году соревнования пройдут в 55-й раз и откроют беговой сезон в Подмосковье. Традиционно для участников будут подготовлены пять дистанций: 300 метров, один километр, пять километров, 10 километров и 21,1 километра. Маршрут забега будет проложен по кругу в пять километров. Каждый спортсмен получит стартовый пакет с индивидуальным чипом хронометража, брендированную футболку и медаль на финише. Участвовать в забеге могут все желающие от шести лет, прошедшие регистрацию. Для участия несовершеннолетних спортсменов необходима справка от родителей. Также для болельщиков и гостей забега подготовят праздничную фан-зону с тематическими локациями и концертной программой. Двери для посетителей откроет музей Центра подготовки космонавтов, где можно ознакомиться с историей покорения космоса со времен первого полета Гагарина и вплоть до наших дней. Соревнования организованы в соответствии с целями государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".
https://ria.ru/20250326/dorogi-2007557023.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Более 1 тысячи человек выйдут на старт юбилейного "Гагаринского забега"
Запуск юбилейного "Гагаринского забега" встретят более 1 тысячи участников
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Свыше 1 тысячи человек выйдут на запуск юбилейного бегового события "Гагаринский забег" 19 апреля в Звездном городке в Московской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
"Гагаринский забег" посвящен космонавту Юрию Гагарину и объединяет спортсменов и любителей активного образа жизни со всей России. В 2025 году соревнования пройдут в 55-й раз и откроют беговой сезон в Подмосковье.
Традиционно для участников будут подготовлены пять дистанций: 300 метров, один километр, пять километров, 10 километров и 21,1 километра. Маршрут забега будет проложен по кругу в пять километров. Каждый спортсмен получит стартовый пакет с индивидуальным чипом хронометража, брендированную футболку и медаль на финише.
Участвовать в забеге могут все желающие от шести лет, прошедшие регистрацию. Для участия несовершеннолетних спортсменов необходима справка от родителей.
Также для болельщиков и гостей забега подготовят праздничную фан-зону с тематическими локациями и концертной программой. Двери для посетителей откроет музей Центра подготовки космонавтов, где можно ознакомиться с историей покорения космоса со времен первого полета Гагарина и вплоть до наших дней.
Соревнования организованы в соответствии с целями государственной программы "Развитие физической культуры и спорта".