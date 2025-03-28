https://ria.ru/20250328/vystavka-2007919275.html
РЭЦ открыл прием заявок на участие в выставке на форуме "Сделано в России"
РЭЦ открыл прием заявок на участие в выставке на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 28.03.2025
РЭЦ открыл прием заявок на участие в выставке на форуме "Сделано в России"
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) открыл прием заявок на участие в выставке в рамках ежегодного Международного экспортного форума "Сделано в России" — РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:12:00+03:00
2025-03-28T13:12:00+03:00
2025-03-28T13:12:00+03:00
экономика
российский экспортный центр (рэц)
москва
россия
форум "сделано в россии"
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003187992_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cdffca79b2d029aeea75b048735a7c7.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) открыл прием заявок на участие в выставке в рамках ежегодного Международного экспортного форума "Сделано в России" — главного федерального события в области экспорта, форум пройдет в Москве осенью 2025 года, сообщает центр."На площадке форума РЭЦ традиционно организует масштабную экспозицию достижений отечественных экспортеров под национальным брендом "Сделано в России". При поддержке РЭЦ малые, средние и крупные предприятия со всей России смогут представить высокотехнологичную продукцию и решения в области машиностроения, транспорта, робототехники, энергетики, медицины, информационных технологий, "умного города" и других сфер промышленности", - говорится в сообщении.Российский экспортный центр возьмет на себя 100% затрат на аренду и застройку площади экспозиции, информационное продвижения мероприятия и другие организационные процедуры. Для участников экспозиции также организуют деловые переговоры с потенциальными партнерами."Для подачи заявки на отбор участников экспозиции направьте информацию о вашей компании до 30 апреля, заполнив слайд, на электронный адрес kotsar@exportcenter.ru. Выбранные компании пригласят в качестве участников выставки с демонстрацией высокотехнологичной продукции в дни мероприятия", - сообщает центр.Форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников со всего мира, включая представителей бизнеса, государственных структур, деловых объединений, научных кругов и институтов развития. Это главное событие года для всех предпринимателей — экспортеров и тех, кто планирует масштабировать свой бизнес, выйти на экспорт и найти новых партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек из более чем 80 стран мира. Свои решения в экспозиции Made in Russia представили 75 компаний.Узнать подробности о мероприятии можно на сайте форума: forum.exportcenter.ru.
https://ria.ru/20250328/kontent-2007916850.html
https://ria.ru/20250325/vystavka-2007172686.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003187992_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d704d22c8a9ce7be1a7d47f0af80803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, российский экспортный центр (рэц), москва, россия, форум "сделано в россии", вэб.рф (вэб)
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Москва, Россия, Форум "Сделано в России", ВЭБ.РФ (ВЭБ)
РЭЦ открыл прием заявок на участие в выставке на форуме "Сделано в России"
РЭЦ открыл прием заявок на участие в выставке "Сделано в России" в Москве
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) открыл прием заявок на участие в выставке в рамках ежегодного Международного экспортного форума "Сделано в России" — главного федерального события в области экспорта, форум пройдет в Москве осенью 2025 года, сообщает центр.
"На площадке форума РЭЦ традиционно организует масштабную экспозицию достижений отечественных экспортеров под национальным брендом "Сделано в России". При поддержке РЭЦ малые, средние и крупные предприятия со всей России смогут представить высокотехнологичную продукцию и решения в области машиностроения, транспорта, робототехники, энергетики, медицины, информационных технологий, "умного города" и других сфер промышленности", - говорится в сообщении.
Российский экспортный центр возьмет на себя 100% затрат на аренду и застройку площади экспозиции, информационное продвижения мероприятия и другие организационные процедуры. Для участников экспозиции также организуют деловые переговоры с потенциальными партнерами.
"Для подачи заявки на отбор участников экспозиции направьте информацию о вашей компании до 30 апреля, заполнив слайд, на электронный адрес kotsar@exportcenter.ru
. Выбранные компании пригласят в качестве участников выставки с демонстрацией высокотехнологичной продукции в дни мероприятия", - сообщает центр.
Форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников со всего мира, включая представителей бизнеса, государственных структур, деловых объединений, научных кругов и институтов развития. Это главное событие года для всех предпринимателей — экспортеров и тех, кто планирует масштабировать свой бизнес, выйти на экспорт и найти новых партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек из более чем 80 стран мира. Свои решения в экспозиции Made in Russia представили 75 компаний.
Узнать подробности о мероприятии можно на сайте форума: forum.exportcenter.ru.