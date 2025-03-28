https://ria.ru/20250328/vystavka-2007919275.html

РЭЦ открыл прием заявок на участие в выставке на форуме "Сделано в России"

РЭЦ открыл прием заявок на участие в выставке на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 28.03.2025

РЭЦ открыл прием заявок на участие в выставке на форуме "Сделано в России"

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) открыл прием заявок на участие в выставке в рамках ежегодного Международного экспортного форума "Сделано в России" — РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:12:00+03:00

2025-03-28T13:12:00+03:00

2025-03-28T13:12:00+03:00

экономика

российский экспортный центр (рэц)

москва

россия

форум "сделано в россии"

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) открыл прием заявок на участие в выставке в рамках ежегодного Международного экспортного форума "Сделано в России" — главного федерального события в области экспорта, форум пройдет в Москве осенью 2025 года, сообщает центр."На площадке форума РЭЦ традиционно организует масштабную экспозицию достижений отечественных экспортеров под национальным брендом "Сделано в России". При поддержке РЭЦ малые, средние и крупные предприятия со всей России смогут представить высокотехнологичную продукцию и решения в области машиностроения, транспорта, робототехники, энергетики, медицины, информационных технологий, "умного города" и других сфер промышленности", - говорится в сообщении.Российский экспортный центр возьмет на себя 100% затрат на аренду и застройку площади экспозиции, информационное продвижения мероприятия и другие организационные процедуры. Для участников экспозиции также организуют деловые переговоры с потенциальными партнерами."Для подачи заявки на отбор участников экспозиции направьте информацию о вашей компании до 30 апреля, заполнив слайд, на электронный адрес kotsar@exportcenter.ru. Выбранные компании пригласят в качестве участников выставки с демонстрацией высокотехнологичной продукции в дни мероприятия", - сообщает центр.Форум "Сделано в России" ежегодно собирает тысячи участников со всего мира, включая представителей бизнеса, государственных структур, деловых объединений, научных кругов и институтов развития. Это главное событие года для всех предпринимателей — экспортеров и тех, кто планирует масштабировать свой бизнес, выйти на экспорт и найти новых партнеров. В 2024 году форум посетили около шести тысяч человек из более чем 80 стран мира. Свои решения в экспозиции Made in Russia представили 75 компаний.Узнать подробности о мероприятии можно на сайте форума: forum.exportcenter.ru.

https://ria.ru/20250328/kontent-2007916850.html

https://ria.ru/20250325/vystavka-2007172686.html

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Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), москва, россия, форум "сделано в россии", вэб.рф (вэб)