https://ria.ru/20250328/vsu-2007980601.html
При ударе ВСУ по Лисичанску пострадали четыре человека
При ударе ВСУ по Лисичанску пострадали четыре человека - РИА Новости, 28.03.2025
При ударе ВСУ по Лисичанску пострадали четыре человека
Четыре человека ранены в результате ракетного удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:26:00+03:00
2025-03-28T16:26:00+03:00
2025-03-28T16:46:00+03:00
луганская народная республика
вооруженные силы украины
леонид пасечник
лисичанск
безопасность
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ЛУГАНСК, 28 мар - РИА Новости. Четыре человека ранены в результате ракетного удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник."Сегодня укронацисты совершили очередной подлый обстрел мирного города республики. Среди белого дня был нанесен ракетный удар по жилому массиву в Лисичанске. В результате обстрела, по предварительным данным, ранены четверо жителей города. Пострадали жилые дома – обрушились несколько этажей, разрушены кровли. Повреждены близлежащие строения, из них отделения почты и МФЦ", - говорится в Telegram-канале главы ЛНР.По словам Пасечника, все раненые оперативно доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь, аварийные службы Лисичанска устраняют последствия удара."Ситуацию держу на личном контроле. Искренне желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - добавил главы ЛНР.
https://ria.ru/20250327/yunesko-2007814663.html
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, леонид пасечник, лисичанск, безопасность
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Леонид Пасечник, Лисичанск, Безопасность
При ударе ВСУ по Лисичанску пострадали четыре человека
Пасечник: при ударе ВСУ по Лисичанску пострадали четыре человека