https://ria.ru/20250328/vstrecha-2007992763.html

Администрация Химок провела выездную встречу в компании "Фармзащита"

Администрация Химок провела выездную встречу в компании "Фармзащита" - РИА Новости, 28.03.2025

Администрация Химок провела выездную встречу в компании "Фармзащита"

В Химках прошла выездная встреча представителей горадминистрации с работниками научно-производственного центра "Фармзащита", в ходе которой обсуждались вопросы... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T17:08:00+03:00

2025-03-28T17:08:00+03:00

2025-03-28T17:09:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Химках прошла выездная встреча представителей горадминистрации с работниками научно-производственного центра "Фармзащита", в ходе которой обсуждались вопросы сферы ЖКХ, благоустройства, транспорта и социальной поддержки, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Формат выездной администрации востребован среди химчан, так как позволяет быстро решать насущные вопросы. На встречах жители могут предлагать идеи по улучшению инфраструктуры, подавать заявки на проведение ремонтных работ и решать проблемные вопросы, отметили в пресс-службе. "Задать вопросы и получить ответы пришло много сотрудников. Это очень удобный формат, так как не надо никуда записываться, есть возможность пообщаться с разными специалистами в одном месте", — приводится в сообщении комментарий первого заместителя директора научно-производственного центра Олега Кубаты. Каждый житель Химок может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму. Следующая встреча со специалистами управлений горадминистрации пройдет 2 апреля в Лицее №12 в Новых Химках.

https://ria.ru/20250328/khimki-2007945335.html

https://ria.ru/20250327/khimki-2007754014.html

химки (городской округ в московской области)

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2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области)