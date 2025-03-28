https://ria.ru/20250328/voloshin-2007936394.html

В ВСУ заявили об обострении ситуации на южной части фронта

В ВСУ заявили об обострении ситуации на южной части фронта - РИА Новости, 28.03.2025

В ВСУ заявили об обострении ситуации на южной части фронта

Представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что ситуация для украинских войск на запорожском и херсонском направлениях продолжает обостряться. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:25:00+03:00

2025-03-28T14:25:00+03:00

2025-03-28T18:21:00+03:00

в мире

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киев

херсонская область

владислав волошин

владимир рогов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что ситуация для украинских войск на запорожском и херсонском направлениях продолжает обостряться. Волошин 15 марта заявлял, что ситуация на фронте на юге Украины обостряется и с каждым днем становится более угрожающей из-за усиления атак. "Ситуация на юге Украины, и в том числе на запорожском направлении, начинает далее обостряться", - сказал Волошин в эфире телеканала "Рада". Он также добавил, что ситуация для ВСУ сложная и на подконтрольной Киеву части Херсонской области. "Сейчас ситуация на приднепровском направлении довольно непростая", - подчеркнул Волошин. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее сообщал о том, что российские войска нарастили темпы продвижения к границе с Днепропетровской областью на стыке российских регионов ДНР и Запорожской области.

https://ria.ru/20250328/telegraph-2007902862.html

https://ria.ru/20250315/vsu-2005232536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, херсонская область , владислав волошин, владимир рогов, вооруженные силы украины