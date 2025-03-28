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В ВСУ заявили об обострении ситуации на южной части фронта - РИА Новости, 28.03.2025
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14:25 28.03.2025 (обновлено: 18:21 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/voloshin-2007936394.html
В ВСУ заявили об обострении ситуации на южной части фронта
В ВСУ заявили об обострении ситуации на южной части фронта - РИА Новости, 28.03.2025
В ВСУ заявили об обострении ситуации на южной части фронта
Представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что ситуация для украинских войск на запорожском и херсонском направлениях продолжает обостряться. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:25:00+03:00
2025-03-28T18:21:00+03:00
в мире
украина
киев
херсонская область
владислав волошин
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что ситуация для украинских войск на запорожском и херсонском направлениях продолжает обостряться. Волошин 15 марта заявлял, что ситуация на фронте на юге Украины обостряется и с каждым днем становится более угрожающей из-за усиления атак. "Ситуация на юге Украины, и в том числе на запорожском направлении, начинает далее обостряться", - сказал Волошин в эфире телеканала "Рада". Он также добавил, что ситуация для ВСУ сложная и на подконтрольной Киеву части Херсонской области. "Сейчас ситуация на приднепровском направлении довольно непростая", - подчеркнул Волошин. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее сообщал о том, что российские войска нарастили темпы продвижения к границе с Днепропетровской областью на стыке российских регионов ДНР и Запорожской области.
https://ria.ru/20250328/telegraph-2007902862.html
https://ria.ru/20250315/vsu-2005232536.html
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в мире, украина, киев, херсонская область , владислав волошин, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Херсонская область , Владислав Волошин, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
В ВСУ заявили об обострении ситуации на южной части фронта

Волошин заявил об обострении ситуации на Запорожском и Херсонском направлениях

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ на линии соприкосновения
Солдаты ВСУ на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ на линии соприкосновения. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что ситуация для украинских войск на запорожском и херсонском направлениях продолжает обостряться.
Волошин 15 марта заявлял, что ситуация на фронте на юге Украины обостряется и с каждым днем становится более угрожающей из-за усиления атак.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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"Ситуация на юге Украины, и в том числе на запорожском направлении, начинает далее обостряться", - сказал Волошин в эфире телеканала "Рада".
Он также добавил, что ситуация для ВСУ сложная и на подконтрольной Киеву части Херсонской области. "Сейчас ситуация на приднепровском направлении довольно непростая", - подчеркнул Волошин.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее сообщал о том, что российские войска нарастили темпы продвижения к границе с Днепропетровской областью на стыке российских регионов ДНР и Запорожской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В ВСУ сделали тяжелое признание о ситуации на фронте
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В миреУкраинаКиевХерсонская областьВладислав ВолошинВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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