https://ria.ru/20250328/vologodchina-2008008340.html

Жестянников: информационный день для глав округов прошел на Вологодчине

Жестянников: информационный день для глав округов прошел на Вологодчине - РИА Новости, 28.03.2025

Жестянников: информационный день для глав округов прошел на Вологодчине

Информационный день для глав округов Вологодской области состоялся в пятницу в областном центре, сообщил спикер облпарламента Сергей Жестянников. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T17:28:00+03:00

2025-03-28T17:28:00+03:00

2025-03-28T17:28:00+03:00

вологодская область

сергей жестянников

михаил громов

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970574829_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_10910df5f87aa1d178a1dcbfaa793b88.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Информационный день для глав округов Вологодской области состоялся в пятницу в областном центре, сообщил спикер облпарламента Сергей Жестянников. По его словам, теоретическая и практическая базы оказались полезными для руководителей. "По итогам 2024 года муниципалитеты показали устойчивый рост по привлечению федеральных средств, с 7,2 до 10,8 миллиарда рублей. С 28 до 33 выросло число субсидий, на которые могут претендовать муниципалитеты. В результате возрастает возможность привлечения средств регионального и федерального бюджетов, участия в программах губернатора, национальных проектах", — написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Жестянников. На встрече спикер облпарламента и главы округов обсудили народную программу "Единой России". В этом году планируется реализация 793 объектов, свыше 50% в статусе исполнения. За депутатами данной фракции в Законодательном собрании закреплено 210 объектов. Дополнительные — за депутатом Михаилом Громовым, которого на минувшей сессии приняли в ряды парламентариев ЗСО. Более того, на мероприятии коснулись темы исполнения проекта губернатора Вологодской области Георгия Филимонова "Депутатская программа". Жестянников уточнил, что он реализуется в тесной связке с главами округов. Спикер облпарламента призвал коллег дисциплинированнее подходить к сдаче отчетности, а также активнее привлекать к обсуждению местных жителей. Он подчеркнул, что проект имеет большой потенциал в сшивке депутатского корпуса и повышении компетентности парламентариев. "Именно поэтому предложил проработать возможность создания местных аналогов "Депутатской программы", — подытожил Жестянников.

https://ria.ru/20250328/vologodchina-2007925473.html

https://ria.ru/20250326/zhestyannikov-2007564801.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей жестянников, михаил громов, георгий филимонов