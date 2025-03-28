Жестянников: информационный день для глав округов прошел на Вологодчине
Информационный день для глав округов Вологодской области прошел 28 марта
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Информационный день для глав округов Вологодской области состоялся в пятницу в областном центре, сообщил спикер облпарламента Сергей Жестянников.
По его словам, теоретическая и практическая базы оказались полезными для руководителей.
"По итогам 2024 года муниципалитеты показали устойчивый рост по привлечению федеральных средств, с 7,2 до 10,8 миллиарда рублей. С 28 до 33 выросло число субсидий, на которые могут претендовать муниципалитеты. В результате возрастает возможность привлечения средств регионального и федерального бюджетов, участия в программах губернатора, национальных проектах", — написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Жестянников.
На встрече спикер облпарламента и главы округов обсудили народную программу "Единой России". В этом году планируется реализация 793 объектов, свыше 50% в статусе исполнения. За депутатами данной фракции в Законодательном собрании закреплено 210 объектов. Дополнительные — за депутатом Михаилом Громовым, которого на минувшей сессии приняли в ряды парламентариев ЗСО.
Более того, на мероприятии коснулись темы исполнения проекта губернатора Вологодской области Георгия Филимонова "Депутатская программа". Жестянников уточнил, что он реализуется в тесной связке с главами округов.
Спикер облпарламента призвал коллег дисциплинированнее подходить к сдаче отчетности, а также активнее привлекать к обсуждению местных жителей. Он подчеркнул, что проект имеет большой потенциал в сшивке депутатского корпуса и повышении компетентности парламентариев.
"Именно поэтому предложил проработать возможность создания местных аналогов "Депутатской программы", — подытожил Жестянников.