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Жестянников: информационный день для глав округов прошел на Вологодчине - РИА Новости, 28.03.2025
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Вологодская область
 
17:28 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/vologodchina-2008008340.html
Жестянников: информационный день для глав округов прошел на Вологодчине
Жестянников: информационный день для глав округов прошел на Вологодчине - РИА Новости, 28.03.2025
Жестянников: информационный день для глав округов прошел на Вологодчине
Информационный день для глав округов Вологодской области состоялся в пятницу в областном центре, сообщил спикер облпарламента Сергей Жестянников. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:28:00+03:00
2025-03-28T17:28:00+03:00
вологодская область
сергей жестянников
михаил громов
георгий филимонов
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Информационный день для глав округов Вологодской области состоялся в пятницу в областном центре, сообщил спикер облпарламента Сергей Жестянников. По его словам, теоретическая и практическая базы оказались полезными для руководителей. "По итогам 2024 года муниципалитеты показали устойчивый рост по привлечению федеральных средств, с 7,2 до 10,8 миллиарда рублей. С 28 до 33 выросло число субсидий, на которые могут претендовать муниципалитеты. В результате возрастает возможность привлечения средств регионального и федерального бюджетов, участия в программах губернатора, национальных проектах", — написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Жестянников. На встрече спикер облпарламента и главы округов обсудили народную программу "Единой России". В этом году планируется реализация 793 объектов, свыше 50% в статусе исполнения. За депутатами данной фракции в Законодательном собрании закреплено 210 объектов. Дополнительные — за депутатом Михаилом Громовым, которого на минувшей сессии приняли в ряды парламентариев ЗСО. Более того, на мероприятии коснулись темы исполнения проекта губернатора Вологодской области Георгия Филимонова "Депутатская программа". Жестянников уточнил, что он реализуется в тесной связке с главами округов. Спикер облпарламента призвал коллег дисциплинированнее подходить к сдаче отчетности, а также активнее привлекать к обсуждению местных жителей. Он подчеркнул, что проект имеет большой потенциал в сшивке депутатского корпуса и повышении компетентности парламентариев. "Именно поэтому предложил проработать возможность создания местных аналогов "Депутатской программы", — подытожил Жестянников.
https://ria.ru/20250328/vologodchina-2007925473.html
https://ria.ru/20250326/zhestyannikov-2007564801.html
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сергей жестянников, михаил громов, георгий филимонов
Вологодская область, Сергей Жестянников, Михаил Громов, Георгий Филимонов
Жестянников: информационный день для глав округов прошел на Вологодчине

Информационный день для глав округов Вологодской области прошел 28 марта

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Информационный день для глав округов Вологодской области состоялся в пятницу в областном центре, сообщил спикер облпарламента Сергей Жестянников.
По его словам, теоретическая и практическая базы оказались полезными для руководителей.
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"По итогам 2024 года муниципалитеты показали устойчивый рост по привлечению федеральных средств, с 7,2 до 10,8 миллиарда рублей. С 28 до 33 выросло число субсидий, на которые могут претендовать муниципалитеты. В результате возрастает возможность привлечения средств регионального и федерального бюджетов, участия в программах губернатора, национальных проектах", — написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Жестянников.
На встрече спикер облпарламента и главы округов обсудили народную программу "Единой России". В этом году планируется реализация 793 объектов, свыше 50% в статусе исполнения. За депутатами данной фракции в Законодательном собрании закреплено 210 объектов. Дополнительные — за депутатом Михаилом Громовым, которого на минувшей сессии приняли в ряды парламентариев ЗСО.
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Более того, на мероприятии коснулись темы исполнения проекта губернатора Вологодской области Георгия Филимонова "Депутатская программа". Жестянников уточнил, что он реализуется в тесной связке с главами округов.
Спикер облпарламента призвал коллег дисциплинированнее подходить к сдаче отчетности, а также активнее привлекать к обсуждению местных жителей. Он подчеркнул, что проект имеет большой потенциал в сшивке депутатского корпуса и повышении компетентности парламентариев.
"Именно поэтому предложил проработать возможность создания местных аналогов "Депутатской программы", — подытожил Жестянников.
 
Вологодская областьСергей ЖестянниковМихаил ГромовГеоргий Филимонов
 
 
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