https://ria.ru/20250328/vologodchina-2007925473.html

Филимонов: на Вологодчине открылись 26 пунктов проката вещей для младенцев

Филимонов: на Вологодчине открылись 26 пунктов проката вещей для младенцев - РИА Новости, 28.03.2025

Филимонов: на Вологодчине открылись 26 пунктов проката вещей для младенцев

В Вологодской области открыли 26 бесплатных пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:37:00+03:00

2025-03-28T13:37:00+03:00

2025-03-28T13:37:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Вологодской области открыли 26 бесплатных пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, сообщает пресс-служба губернатора. Объекты появились в регионе благодаря реализации нацпроекта "Семья", который инициировал президент России Владимир Путин. По словам губернатора Георгия Филимонова, пункты начали работать во всех комплексных центрах соцобслуживания населения. "Здесь можно совершенно бесплатно взять во временное пользование вещи для малышей – специалисты покажут, расскажут и подберут все необходимое. Первые детские товары, которые мы закупили, уже начали поступать в пункты проката региона. Обратиться за помощью могут одинокие родители, а также молодые, студенческие и многодетные семьи, которые воспитывают ребенка в возрасте до одного года", – приводит пресс-служба слова Филимонова. Любая семья может передать детские предметы, из которых их младенцы уже выросли: коляски, детские автокресла, ходунки, шезлонги-качалки, кроватки, пеленальные столики, стульчики для кормления, ванночку для купания и другие вещи в хорошем состоянии. Исключение – одежда и мягкий инвентарь (одеяла, подушки и прочие вещи), их специалисты порекомендуют передать напрямую в нуждающиеся семьи. Пункты проката работают во всех муниципальных образованиях Вологодской области. Их местоположение, номера телефонов и график работы указаны на сайте Минсоцзащиты населения региона. "Поддержка семей с детьми находится в периметре особого внимания правительства Вологодской области. По нацпроекту “Семья” для молодых семей региона, в которых родится третий или последующий ребенок, предоставляем 300 тысяч рублей. Еще целый ряд стимулирующих мер поддержки мы разработали по нашей флагманской демографической программе “Семья – оплот Русского Севера”", – отметил Филимонов. Так, 500 тысяч рублей однократно могут получить нуждающиеся в жилых помещениях семьи, где третий ребенок или последующие дети родились не раньше 1 января 2024 года – деньги предоставляются после достижения ребенком 1,5 лет. Выплата на четвертного и последующих детей составляет 150 тысяч рублей. Женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 25 лет, единовременно положено 100 тысяч рублей, а для одного из родителей-студентов – компенсация стоимости обучения до 91 тысяч рублей в год. Отдельное внимание власти уделяют работе врачей с женщинами по сохранению беременности: 5 тысяч рублей получат доктора за каждую сохраненную жизнь и 25 тысяч рублей – при рождении ребенка. Помимо прочего, в Вологодской области отремонтируют медучреждения и приобретут новое медицинское оборудование, откроются центры молодого родителя на базе женских консультаций, продолжится финансирование бесплатных процедур ЭКО за счет средств областного бюджета и многое другое.

https://ria.ru/20250327/filimonov-2007769689.html

https://ria.ru/20250326/zhestyannikov-2007564801.html

https://ria.ru/20250326/zhestyannikov-2007563593.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов