https://ria.ru/20250328/volodin-2007864062.html

Володин поручил изучить предложения СК по бездомным животным

Володин поручил изучить предложения СК по бездомным животным - РИА Новости, 28.03.2025

Володин поручил изучить предложения СК по бездомным животным

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по экологии совместно с рабочей группой изучить поступившие от Следственного комитета... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T09:29:00+03:00

2025-03-28T09:29:00+03:00

2025-03-28T09:29:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

александр бастрыкин

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_9275238c7a8cda1fa0c6b1dc3a6359da.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по экологии совместно с рабочей группой изучить поступившие от Следственного комитета предложения по защите граждан от нападения бездомных животных и рассмотреть возможность их реализации, сообщает пресс-служба палаты парламента. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил профильному Комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды совместно с рабочей группой рассмотреть возможность реализации поступивших от СК России предложений в части защиты граждан от нападения бездомных животных", - говорится в сообщении Отмечается, что ранее с соответствующими предложениями к Володину обратился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. "На основе анализа следственной практики подготовлены конкретные предложения. Комитет ГД совместно с рабочей группой изучит их в совокупности с имеющимися инициативами депутатов и рассмотрит возможность их реализации в законопроекте", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. По его словам, всестороннее понимание ситуации и конструктивное взаимодействие между компетентными структурами имеют важное значение для качества законотворчества, позволяя выйти на действенные решения. Как уточнили в пресс-службе, следователи, ссылаясь на примеры расследуемых уголовных дел, отмечают, что число пострадавших от нападения собак неуклонно растет. В 2022 году по таким фактам возбуждено 78 уголовных дел, в 2023 году - 185, в 2024 году - 408. При этом в ведомстве отмечают, что программа "отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск" не может в полной мере гарантировать безопасность граждан, и уже на воле животные нередко "представляют серьезную угрозу" для населения. Среди проблем следователи выделяют и безответственное поведение собственников животных, которое также становится причиной трагедий. Есть вопросы к организации работы служб, привлекаемых к отлову собак. "Решение указанных проблем СК России видит, в частности, в: исключении возможности возвращения бездомных животных в места их обитания после отлова; усилении контроля за деятельностью уполномоченных должностных лиц, кинологических клубов, организаций и частных заводчиков; переформатировании системы мест содержания безнадзорных животных; установлении повышенных требований к гражданам, приобретающим потенциально опасных животных, а также занимающимся их разведением в коммерческих целях (ввести обязательное прохождение специального обучения, по итогам которого инициировать получение разрешения (лицензии) для указанных целей, запретить самовыгул наиболее опасных животных); обязательном учете и чипировании домашних животных", - говорится в сообщении. По мнению Володина, предложения заслуживают внимания и поддержки.

https://ria.ru/20250325/gosduma-2007079284.html

https://ria.ru/20250304/zhivotnye-2002875682.html

https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, вячеслав володин, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)