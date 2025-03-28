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Володин поручил изучить предложения СК по бездомным животным - РИА Новости, 28.03.2025
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09:29 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/volodin-2007864062.html
Володин поручил изучить предложения СК по бездомным животным
Володин поручил изучить предложения СК по бездомным животным - РИА Новости, 28.03.2025
Володин поручил изучить предложения СК по бездомным животным
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по экологии совместно с рабочей группой изучить поступившие от Следственного комитета... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T09:29:00+03:00
2025-03-28T09:29:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
александр бастрыкин
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по экологии совместно с рабочей группой изучить поступившие от Следственного комитета предложения по защите граждан от нападения бездомных животных и рассмотреть возможность их реализации, сообщает пресс-служба палаты парламента. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил профильному Комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды совместно с рабочей группой рассмотреть возможность реализации поступивших от СК России предложений в части защиты граждан от нападения бездомных животных", - говорится в сообщении Отмечается, что ранее с соответствующими предложениями к Володину обратился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. "На основе анализа следственной практики подготовлены конкретные предложения. Комитет ГД совместно с рабочей группой изучит их в совокупности с имеющимися инициативами депутатов и рассмотрит возможность их реализации в законопроекте", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. По его словам, всестороннее понимание ситуации и конструктивное взаимодействие между компетентными структурами имеют важное значение для качества законотворчества, позволяя выйти на действенные решения. Как уточнили в пресс-службе, следователи, ссылаясь на примеры расследуемых уголовных дел, отмечают, что число пострадавших от нападения собак неуклонно растет. В 2022 году по таким фактам возбуждено 78 уголовных дел, в 2023 году - 185, в 2024 году - 408. При этом в ведомстве отмечают, что программа "отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск" не может в полной мере гарантировать безопасность граждан, и уже на воле животные нередко "представляют серьезную угрозу" для населения. Среди проблем следователи выделяют и безответственное поведение собственников животных, которое также становится причиной трагедий. Есть вопросы к организации работы служб, привлекаемых к отлову собак. "Решение указанных проблем СК России видит, в частности, в: исключении возможности возвращения бездомных животных в места их обитания после отлова; усилении контроля за деятельностью уполномоченных должностных лиц, кинологических клубов, организаций и частных заводчиков; переформатировании системы мест содержания безнадзорных животных; установлении повышенных требований к гражданам, приобретающим потенциально опасных животных, а также занимающимся их разведением в коммерческих целях (ввести обязательное прохождение специального обучения, по итогам которого инициировать получение разрешения (лицензии) для указанных целей, запретить самовыгул наиболее опасных животных); обязательном учете и чипировании домашних животных", - говорится в сообщении. По мнению Володина, предложения заслуживают внимания и поддержки.
https://ria.ru/20250325/gosduma-2007079284.html
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общество, россия, вячеслав володин, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Александр Бастрыкин, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Володин поручил изучить предложения СК по бездомным животным

Володин поручил изучить предложения СК по защите от нападения бездомных животных

© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по экологии совместно с рабочей группой изучить поступившие от Следственного комитета предложения по защите граждан от нападения бездомных животных и рассмотреть возможность их реализации, сообщает пресс-служба палаты парламента.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил профильному Комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды совместно с рабочей группой рассмотреть возможность реализации поступивших от СК России предложений в части защиты граждан от нападения бездомных животных", - говорится в сообщении
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Отмечается, что ранее с соответствующими предложениями к Володину обратился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
"На основе анализа следственной практики подготовлены конкретные предложения. Комитет ГД совместно с рабочей группой изучит их в совокупности с имеющимися инициативами депутатов и рассмотрит возможность их реализации в законопроекте", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
По его словам, всестороннее понимание ситуации и конструктивное взаимодействие между компетентными структурами имеют важное значение для качества законотворчества, позволяя выйти на действенные решения.
Как уточнили в пресс-службе, следователи, ссылаясь на примеры расследуемых уголовных дел, отмечают, что число пострадавших от нападения собак неуклонно растет. В 2022 году по таким фактам возбуждено 78 уголовных дел, в 2023 году - 185, в 2024 году - 408. При этом в ведомстве отмечают, что программа "отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск" не может в полной мере гарантировать безопасность граждан, и уже на воле животные нередко "представляют серьезную угрозу" для населения. Среди проблем следователи выделяют и безответственное поведение собственников животных, которое также становится причиной трагедий. Есть вопросы к организации работы служб, привлекаемых к отлову собак.
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"Решение указанных проблем СК России видит, в частности, в: исключении возможности возвращения бездомных животных в места их обитания после отлова; усилении контроля за деятельностью уполномоченных должностных лиц, кинологических клубов, организаций и частных заводчиков; переформатировании системы мест содержания безнадзорных животных; установлении повышенных требований к гражданам, приобретающим потенциально опасных животных, а также занимающимся их разведением в коммерческих целях (ввести обязательное прохождение специального обучения, по итогам которого инициировать получение разрешения (лицензии) для указанных целей, запретить самовыгул наиболее опасных животных); обязательном учете и чипировании домашних животных", - говорится в сообщении.
По мнению Володина, предложения заслуживают внимания и поддержки.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинАлександр БастрыкинГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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