https://ria.ru/20250328/vladivostok-2007846231.html
Одного из поджигателей автомобиля на стояке во Владивостоке арестовали
Одного из поджигателей автомобиля на стояке во Владивостоке арестовали - РИА Новости, 28.03.2025
Одного из поджигателей автомобиля на стояке во Владивостоке арестовали
Один из обвиняемых в поджоге автомобиля по заказу на стоянке во Владивостоке, где в итоге сгорели 22 машины, заключен под стражу, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T05:01:00+03:00
2025-03-28T05:01:00+03:00
2025-03-28T05:02:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Один из обвиняемых в поджоге автомобиля по заказу на стоянке во Владивостоке, где в итоге сгорели 22 машины, заключен под стражу, сообщает прокуратура Приморья. Утром в понедельник на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке в результате пожара сгорели 22 машины. Возгорание потушили на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура сообщила, что причиной пожара стал поджог, он попал на камеру наблюдения. Возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества. Позже в полиции сообщили, что двое жителей Владивостока по просьбе третьего облили "заказанный" автомобиль бензином, подожгли перчатку, кинули ее в транспортное средство, после чего начался пожар. Заказчик преступления и двое исполнителей задержаны, все они ранее судимы. На видео УМВД двое из них раскаялись в содеянном. Организатор поджога в пятницу заключен под стражу. По данным прокуратуры, он заказал поджог машины, чтобы устрашить должника своего знакомого. Вину в содеянном в полном объеме он не признал. "Заключен под стражу один из обвиняемых в совершении поджога 22 автомобилей. Установлено, что преступник с подельником по заданию организатора за вознаграждение в виде наркотических средств с использованием горючей жидкости совершили поджог одного из автомобилей, расположенных на парковке", - говорится в сообщении. Вину в содеянном мужчина признал в полном объеме. "Я осознавал, что пламя может перекинуться на другие автомобили", - привела прокуратура слова фигуранта. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Приморья, поджигатели работали только за наркотики, денег за заказ они не получили. Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что поврежденный огнем транспорт восстановлению не подлежит, также огнем повреждены гаражный кооператив и линия уличного освещения.
https://ria.ru/20250326/podzhog-2007354901.html
https://ria.ru/20250323/sk-2006741444.html
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Одного из поджигателей автомобиля на стояке во Владивостоке арестовали
Одного из поджигателей автомобиля на стояке во Владивостоке заключили под стражу
ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Один из обвиняемых в поджоге автомобиля по заказу на стоянке во Владивостоке, где в итоге сгорели 22 машины, заключен под стражу, сообщает прокуратура Приморья.
Утром в понедельник на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке
в результате пожара сгорели 22 машины. Возгорание потушили на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура сообщила, что причиной пожара стал поджог, он попал на камеру наблюдения. Возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества. Позже в полиции сообщили, что двое жителей Владивостока по просьбе третьего облили "заказанный" автомобиль бензином, подожгли перчатку, кинули ее в транспортное средство, после чего начался пожар. Заказчик преступления и двое исполнителей задержаны, все они ранее судимы. На видео УМВД двое из них раскаялись в содеянном. Организатор поджога в пятницу заключен под стражу. По данным прокуратуры, он заказал поджог машины, чтобы устрашить должника своего знакомого. Вину в содеянном в полном объеме он не признал.
"Заключен под стражу один из обвиняемых в совершении поджога 22 автомобилей. Установлено, что преступник с подельником по заданию организатора за вознаграждение в виде наркотических средств с использованием горючей жидкости совершили поджог одного из автомобилей, расположенных на парковке", - говорится в сообщении.
Вину в содеянном мужчина признал в полном объеме.
"Я осознавал, что пламя может перекинуться на другие автомобили", - привела прокуратура слова фигуранта.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Приморья, поджигатели работали только за наркотики, денег за заказ они не получили.
Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что поврежденный огнем транспорт восстановлению не подлежит, также огнем повреждены гаражный кооператив и линия уличного освещения.