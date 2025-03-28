https://ria.ru/20250328/vladivostok-2007846231.html

Одного из поджигателей автомобиля на стояке во Владивостоке арестовали

Одного из поджигателей автомобиля на стояке во Владивостоке арестовали - РИА Новости, 28.03.2025

Одного из поджигателей автомобиля на стояке во Владивостоке арестовали

Один из обвиняемых в поджоге автомобиля по заказу на стоянке во Владивостоке, где в итоге сгорели 22 машины, заключен под стражу, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T05:01:00+03:00

2025-03-28T05:01:00+03:00

2025-03-28T05:02:00+03:00

происшествия

владивосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006881158_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_b7c38056a6cd4ea56caa60dd7d76ab20.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Один из обвиняемых в поджоге автомобиля по заказу на стоянке во Владивостоке, где в итоге сгорели 22 машины, заключен под стражу, сообщает прокуратура Приморья. Утром в понедельник на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке в результате пожара сгорели 22 машины. Возгорание потушили на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура сообщила, что причиной пожара стал поджог, он попал на камеру наблюдения. Возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества. Позже в полиции сообщили, что двое жителей Владивостока по просьбе третьего облили "заказанный" автомобиль бензином, подожгли перчатку, кинули ее в транспортное средство, после чего начался пожар. Заказчик преступления и двое исполнителей задержаны, все они ранее судимы. На видео УМВД двое из них раскаялись в содеянном. Организатор поджога в пятницу заключен под стражу. По данным прокуратуры, он заказал поджог машины, чтобы устрашить должника своего знакомого. Вину в содеянном в полном объеме он не признал. "Заключен под стражу один из обвиняемых в совершении поджога 22 автомобилей. Установлено, что преступник с подельником по заданию организатора за вознаграждение в виде наркотических средств с использованием горючей жидкости совершили поджог одного из автомобилей, расположенных на парковке", - говорится в сообщении. Вину в содеянном мужчина признал в полном объеме. "Я осознавал, что пламя может перекинуться на другие автомобили", - привела прокуратура слова фигуранта. Как уточнили РИА Новости в прокуратуре Приморья, поджигатели работали только за наркотики, денег за заказ они не получили. Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что поврежденный огнем транспорт восстановлению не подлежит, также огнем повреждены гаражный кооператив и линия уличного освещения.

https://ria.ru/20250326/podzhog-2007354901.html

https://ria.ru/20250323/sk-2006741444.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток