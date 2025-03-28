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Миронов предложил обсудить новую меру по ужесточению миграционной политики
Миронов предложил обсудить новую меру по ужесточению миграционной политики - РИА Новости, 28.03.2025
Миронов предложил обсудить новую меру по ужесточению миграционной политики
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы РФ Сергей Миронов в рамках ужесточения миграционной политики предложил подумать о введении... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:53:00+03:00
2025-03-28T10:53:00+03:00
2025-03-28T10:53:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 28 мар – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы РФ Сергей Миронов в рамках ужесточения миграционной политики предложил подумать о введении визового режима со странами Центральной Азии. "Мы приняли несколько очень важных законов (миграционных – ред.), но я считаю, что все-таки мы в начале пути. Я абсолютно убежден и считаю, что с точки зрения вопросов нашей национальной безопасности, вероятно, нужно рассматривать вопрос о введении визового режима со странами Центральной Азии", - сказал он в пятницу на встрече с журналистами в Новосибирске. По словам Миронова, действующая патентная система себя не оправдывает и позволяет мигрантам въезжать в Россию, но не работать. "В этой связи патентная система должна быть отменена. Если действительно где-то необходима работа, то приехали, отработали и уехали – без семей… Семьи здесь абсолютно не нужны", - сказал он. Миронов напомнил, что партия также внесла в Госдуму РФ законопроект о нарушениях миграционного законодательства, который предусматривает, что семья нарушившего закон РФ мигранта немедленно депортируется из страны. Миронов в пятницу находится с визитом в Новосибирской области, где встретится с губернатором Андреем Травниковым и партийным активом, а также посетит строящийся "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ), физико-математическую школу при Новосибирском государственном университете, Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН
https://ria.ru/20250326/rossija-2007456205.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, центральная азия, новосибирск, сергей миронов, госдума рф, андрей травников, новосибирский государственный университет, российская академия наук, общество
Россия, Центральная Азия, Новосибирск, Сергей Миронов, Госдума РФ, Андрей Травников, Новосибирский государственный университет, Российская академия наук, Общество
Миронов предложил обсудить новую меру по ужесточению миграционной политики
Миронов предложил обсудить введение визового режима с Центральной Азией