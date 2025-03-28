https://ria.ru/20250328/vizy-2007878566.html

Миронов предложил обсудить новую меру по ужесточению миграционной политики

Миронов предложил обсудить новую меру по ужесточению миграционной политики - РИА Новости, 28.03.2025

Миронов предложил обсудить новую меру по ужесточению миграционной политики

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы РФ Сергей Миронов в рамках ужесточения миграционной политики предложил подумать о введении... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T10:53:00+03:00

2025-03-28T10:53:00+03:00

2025-03-28T10:53:00+03:00

россия

центральная азия

новосибирск

сергей миронов

госдума рф

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новосибирский государственный университет

российская академия наук

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НОВОСИБИРСК, 28 мар – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы РФ Сергей Миронов в рамках ужесточения миграционной политики предложил подумать о введении визового режима со странами Центральной Азии. "Мы приняли несколько очень важных законов (миграционных – ред.), но я считаю, что все-таки мы в начале пути. Я абсолютно убежден и считаю, что с точки зрения вопросов нашей национальной безопасности, вероятно, нужно рассматривать вопрос о введении визового режима со странами Центральной Азии", - сказал он в пятницу на встрече с журналистами в Новосибирске. По словам Миронова, действующая патентная система себя не оправдывает и позволяет мигрантам въезжать в Россию, но не работать. "В этой связи патентная система должна быть отменена. Если действительно где-то необходима работа, то приехали, отработали и уехали – без семей… Семьи здесь абсолютно не нужны", - сказал он. Миронов напомнил, что партия также внесла в Госдуму РФ законопроект о нарушениях миграционного законодательства, который предусматривает, что семья нарушившего закон РФ мигранта немедленно депортируется из страны. Миронов в пятницу находится с визитом в Новосибирской области, где встретится с губернатором Андреем Травниковым и партийным активом, а также посетит строящийся "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ), физико-математическую школу при Новосибирском государственном университете, Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН

https://ria.ru/20250326/rossija-2007456205.html

https://ria.ru/20250311/opg-2004265016.html

россия

центральная азия

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, центральная азия, новосибирск, сергей миронов, госдума рф, андрей травников, новосибирский государственный университет, российская академия наук, общество