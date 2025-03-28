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Trump Organization планирует крупные инвестиции в гольф-поля во Вьетнаме
Trump Organization планирует крупные инвестиции в гольф-поля во Вьетнаме - РИА Новости, 28.03.2025
Trump Organization планирует крупные инвестиции в гольф-поля во Вьетнаме
Компания Trump Organization и ее местный партнер планируют многомиллиардные инвестиции в гольф-поля и отели во Вьетнаме, сообщил представитель консорциума. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T06:50:00+03:00
2025-03-28T06:50:00+03:00
2025-03-28T06:50:00+03:00
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вьетнам
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Компания Trump Organization и ее местный партнер планируют многомиллиардные инвестиции в гольф-поля и отели во Вьетнаме, сообщил представитель консорциума. "Trump Organization вместе со своим партнером планирует многомиллиардные инвестиции во Вьетнам", - сообщил представитель агентству Рейтер. Он отметил, что первый проект будет запущен в мае, спустя несколько месяцев после заключения сделки. Пресс-секретарь сообщил, что проект, включающий три поля для гольфа на 18 лунок и жилой комплекс, является крупнейшим в Восточной Азии для Trump Organization. Первые два поля должны быть введены в эксплуатацию к середине 2027 года. Вьетнамский партнер Trump Organization, компания Kinhbac City, объявила о проекте в октябре, но о сроках его реализации ранее не сообщалось.
https://ria.ru/20250115/vetnam-1993782229.html
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экономика, вьетнам, trump organization
Экономика, Вьетнам, Trump Organization
Trump Organization планирует крупные инвестиции в гольф-поля во Вьетнаме
Trump Organization планирует миллиардные инвестиции в гольф-поля во Вьетнаме