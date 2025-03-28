https://ria.ru/20250328/vetnam-2007852414.html

Trump Organization планирует крупные инвестиции в гольф-поля во Вьетнаме

Trump Organization планирует крупные инвестиции в гольф-поля во Вьетнаме - РИА Новости, 28.03.2025

Trump Organization планирует крупные инвестиции в гольф-поля во Вьетнаме

Компания Trump Organization и ее местный партнер планируют многомиллиардные инвестиции в гольф-поля и отели во Вьетнаме, сообщил представитель консорциума. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T06:50:00+03:00

2025-03-28T06:50:00+03:00

2025-03-28T06:50:00+03:00

экономика

вьетнам

trump organization

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Компания Trump Organization и ее местный партнер планируют многомиллиардные инвестиции в гольф-поля и отели во Вьетнаме, сообщил представитель консорциума. "Trump Organization вместе со своим партнером планирует многомиллиардные инвестиции во Вьетнам", - сообщил представитель агентству Рейтер. Он отметил, что первый проект будет запущен в мае, спустя несколько месяцев после заключения сделки. Пресс-секретарь сообщил, что проект, включающий три поля для гольфа на 18 лунок и жилой комплекс, является крупнейшим в Восточной Азии для Trump Organization. Первые два поля должны быть введены в эксплуатацию к середине 2027 года. Вьетнамский партнер Trump Organization, компания Kinhbac City, объявила о проекте в октябре, но о сроках его реализации ранее не сообщалось.

https://ria.ru/20250115/vetnam-1993782229.html

https://ria.ru/20250110/trump-1993198850.html

вьетнам

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экономика, вьетнам, trump organization