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Trump Organization планирует крупные инвестиции в гольф-поля во Вьетнаме - РИА Новости, 28.03.2025
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06:50 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/vetnam-2007852414.html
Trump Organization планирует крупные инвестиции в гольф-поля во Вьетнаме
Trump Organization планирует крупные инвестиции в гольф-поля во Вьетнаме - РИА Новости, 28.03.2025
Trump Organization планирует крупные инвестиции в гольф-поля во Вьетнаме
Компания Trump Organization и ее местный партнер планируют многомиллиардные инвестиции в гольф-поля и отели во Вьетнаме, сообщил представитель консорциума. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T06:50:00+03:00
2025-03-28T06:50:00+03:00
экономика
вьетнам
trump organization
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Компания Trump Organization и ее местный партнер планируют многомиллиардные инвестиции в гольф-поля и отели во Вьетнаме, сообщил представитель консорциума. "Trump Organization вместе со своим партнером планирует многомиллиардные инвестиции во Вьетнам", - сообщил представитель агентству Рейтер. Он отметил, что первый проект будет запущен в мае, спустя несколько месяцев после заключения сделки. Пресс-секретарь сообщил, что проект, включающий три поля для гольфа на 18 лунок и жилой комплекс, является крупнейшим в Восточной Азии для Trump Organization. Первые два поля должны быть введены в эксплуатацию к середине 2027 года. Вьетнамский партнер Trump Organization, компания Kinhbac City, объявила о проекте в октябре, но о сроках его реализации ранее не сообщалось.
https://ria.ru/20250115/vetnam-1993782229.html
https://ria.ru/20250110/trump-1993198850.html
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экономика, вьетнам, trump organization
Экономика, Вьетнам, Trump Organization
Trump Organization планирует крупные инвестиции в гольф-поля во Вьетнаме

Trump Organization планирует миллиардные инвестиции в гольф-поля во Вьетнаме

© Depositphotos.com / WillardПоле для гольфа
Поле для гольфа - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Depositphotos.com / Willard
Поле для гольфа. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Компания Trump Organization и ее местный партнер планируют многомиллиардные инвестиции в гольф-поля и отели во Вьетнаме, сообщил представитель консорциума.
"Trump Organization вместе со своим партнером планирует многомиллиардные инвестиции во Вьетнам", - сообщил представитель агентству Рейтер.
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Он отметил, что первый проект будет запущен в мае, спустя несколько месяцев после заключения сделки.
Пресс-секретарь сообщил, что проект, включающий три поля для гольфа на 18 лунок и жилой комплекс, является крупнейшим в Восточной Азии для Trump Organization. Первые два поля должны быть введены в эксплуатацию к середине 2027 года.
Вьетнамский партнер Trump Organization, компания Kinhbac City, объявила о проекте в октябре, но о сроках его реализации ранее не сообщалось.
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ЭкономикаВьетнамTrump Organization
 
 
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