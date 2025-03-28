США должны обеспечить лидерство в Арктике на поколение вперед, заявил Вэнс
Вэнс: США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВице-президент США Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Вице-президент США Джей Ди Вэнс . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение вперед, заявил в пятницу американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Президент США Дональд Трамп, комментируя перспективу присоединения Гренландии к американской территории, в пятницу заявил, что остров нужен Соединенным Штатам с точки зрения безопасности, и выбор здесь отсутствует. Американский лидер также отметил, что принадлежащий Дании остров необходим Штатам для обеспечения международной безопасности, указав на риски со стороны Китая и России.
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"Нам нужно гарантировать, что Америка будет лидировать в Арктике, потому что мы знаем: если Америка этого не сделает, другие страны заполнят пробел, в котором мы отстаем. То, что вы (американские военнослужащие - ред.) делаете, является критически важным. Я думаю, что многие американцы, как и я, не осознавали этого в полной мере, пока Трамп не заговорил о важности нашей арктической миссии, о ее развитии, чтобы обеспечить лидерство Америки в Арктике на следующее поколение", - сказал Вэнс во время посещения военной базы в Гренландии, трансляцию выступления которого вел телеканал PBS.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
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