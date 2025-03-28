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США должны обеспечить лидерство в Арктике на поколение вперед, заявил Вэнс - РИА Новости, 28.03.2025
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21:24 28.03.2025 (обновлено: 21:55 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/vens-2008049414.html
США должны обеспечить лидерство в Арктике на поколение вперед, заявил Вэнс
США должны обеспечить лидерство в Арктике на поколение вперед, заявил Вэнс - РИА Новости, 28.03.2025
США должны обеспечить лидерство в Арктике на поколение вперед, заявил Вэнс
США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение вперед, заявил в пятницу американский вице-президент Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 28.03.2025
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сша
арктика
джеймс дэвид вэнс
в мире
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение вперед, заявил в пятницу американский вице-президент Джей Ди Вэнс.Президент США Дональд Трамп, комментируя перспективу присоединения Гренландии к американской территории, в пятницу заявил, что остров нужен Соединенным Штатам с точки зрения безопасности, и выбор здесь отсутствует. Американский лидер также отметил, что принадлежащий Дании остров необходим Штатам для обеспечения международной безопасности, указав на риски со стороны Китая и России."Нам нужно гарантировать, что Америка будет лидировать в Арктике, потому что мы знаем: если Америка этого не сделает, другие страны заполнят пробел, в котором мы отстаем. То, что вы (американские военнослужащие - ред.) делаете, является критически важным. Я думаю, что многие американцы, как и я, не осознавали этого в полной мере, пока Трамп не заговорил о важности нашей арктической миссии, о ее развитии, чтобы обеспечить лидерство Америки в Арктике на следующее поколение", - сказал Вэнс во время посещения военной базы в Гренландии, трансляцию выступления которого вел телеканал PBS.В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html
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сша, арктика, джеймс дэвид вэнс, в мире, гренландия, дональд трамп
США, Арктика, Джеймс Дэвид Вэнс, В мире, Гренландия, Дональд Трамп
США должны обеспечить лидерство в Арктике на поколение вперед, заявил Вэнс

Вэнс: США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Вице-президент США Джей Ди Вэнс . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение вперед, заявил в пятницу американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Президент США Дональд Трамп, комментируя перспективу присоединения Гренландии к американской территории, в пятницу заявил, что остров нужен Соединенным Штатам с точки зрения безопасности, и выбор здесь отсутствует. Американский лидер также отметил, что принадлежащий Дании остров необходим Штатам для обеспечения международной безопасности, указав на риски со стороны Китая и России.
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"Нам нужно гарантировать, что Америка будет лидировать в Арктике, потому что мы знаем: если Америка этого не сделает, другие страны заполнят пробел, в котором мы отстаем. То, что вы (американские военнослужащие - ред.) делаете, является критически важным. Я думаю, что многие американцы, как и я, не осознавали этого в полной мере, пока Трамп не заговорил о важности нашей арктической миссии, о ее развитии, чтобы обеспечить лидерство Америки в Арктике на следующее поколение", - сказал Вэнс во время посещения военной базы в Гренландии, трансляцию выступления которого вел телеканал PBS.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
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СШААрктикаДжеймс Дэвид ВэнсВ миреГренландияДональд Трамп
 
 
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