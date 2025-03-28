https://ria.ru/20250328/vens-2008049414.html

США должны обеспечить лидерство в Арктике на поколение вперед, заявил Вэнс

США должны обеспечить лидерство в Арктике на поколение вперед, заявил Вэнс - РИА Новости, 28.03.2025

США должны обеспечить лидерство в Арктике на поколение вперед, заявил Вэнс

США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение вперед, заявил в пятницу американский вице-президент Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T21:24:00+03:00

2025-03-28T21:24:00+03:00

2025-03-28T21:55:00+03:00

сша

арктика

джеймс дэвид вэнс

в мире

гренландия

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение вперед, заявил в пятницу американский вице-президент Джей Ди Вэнс.Президент США Дональд Трамп, комментируя перспективу присоединения Гренландии к американской территории, в пятницу заявил, что остров нужен Соединенным Штатам с точки зрения безопасности, и выбор здесь отсутствует. Американский лидер также отметил, что принадлежащий Дании остров необходим Штатам для обеспечения международной безопасности, указав на риски со стороны Китая и России."Нам нужно гарантировать, что Америка будет лидировать в Арктике, потому что мы знаем: если Америка этого не сделает, другие страны заполнят пробел, в котором мы отстаем. То, что вы (американские военнослужащие - ред.) делаете, является критически важным. Я думаю, что многие американцы, как и я, не осознавали этого в полной мере, пока Трамп не заговорил о важности нашей арктической миссии, о ее развитии, чтобы обеспечить лидерство Америки в Арктике на следующее поколение", - сказал Вэнс во время посещения военной базы в Гренландии, трансляцию выступления которого вел телеканал PBS.В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.

https://ria.ru/20250327/putin-2007778725.html

https://ria.ru/20250327/grenlandiya-1994612112.html

сша

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, арктика, джеймс дэвид вэнс, в мире, гренландия, дональд трамп