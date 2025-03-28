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Венгрия ждет прекращение ударов по энергоинфраструктуре Москвы и Киева

Венгрия ждет прекращение ударов по энергоинфраструктуре Москвы и Киева - РИА Новости, 28.03.2025

Венгрия ждет прекращение ударов по энергоинфраструктуре Москвы и Киева

Венгрия рассчитывает, что и Россия, и Украина будут соблюдать договоренность не наносить удары по энергетической инфраструктуре, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T04:36:00+03:00

2025-03-28T04:36:00+03:00

2025-03-28T04:36:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Венгрия рассчитывает, что и Россия, и Украина будут соблюдать договоренность не наносить удары по энергетической инфраструктуре, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости. "Мы надеемся, что обе стороны будут соблюдать соглашение (о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре - ред.)", - сказал Сийярто. Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия расценивает удары ВСУ по инфраструктуре газопровода "Турецкий поток" и нефтепровода "Дружба" как посягательство на свой суверенитет. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина тоже поддержит это. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.

https://ria.ru/20250328/siyyarto-2007843623.html

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в мире, россия, украина, венгрия, петер сийярто, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, турецкий поток