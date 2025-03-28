https://ria.ru/20250328/valiullina-2007902739.html

Россиянка Валиуллина, которую считали погибшей при ЧП в Египте, жива

Россиянка Валиуллина, которую считали погибшей при ЧП в Египте, жива - РИА Новости, 28.03.2025

Россиянка Валиуллина, которую считали погибшей при ЧП в Египте, жива

Россиянка Кристина Валиуллина, которая считалась погибшей при крушении батискафа на побережье египетского курорта Хургада, жива и находится в больнице, сообщили РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:06:00+03:00

2025-03-28T12:06:00+03:00

2025-03-28T12:13:00+03:00

египет

хургада

россия

в мире

крушение батискафа в хургаде

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ХУРГАДА, 28 мар - РИА Новости. Россиянка Кристина Валиуллина, которая считалась погибшей при крушении батискафа на побережье египетского курорта Хургада, жива и находится в больнице, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Хургаде.Ранее в соцсетях появились данные, что супруги-врачи Кристина и Равиль Валлиулины отдыхали в Египте с дочками. Власти Татарстана сообщали, что, по предварительной информации, супружеская пара из Уруссу погибла при крушении батискафа, их дети 10 и 15 лет находятся в больнице. Позднее министерство здравоохранения республики заявило, что Валиуллина может быть жива."Кристина Валиуллина жива и находится в больнице. Погиб ее муж", - заявили в генконсульстве.В четверг прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Еще семь, включая пятерых несовершеннолетних, остаются в больницах Хургады, их состояние не вызывает опасений.

https://ria.ru/20250327/egipet-2007762725.html

египет

хургада

россия

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Варвара Скокшина

египет, хургада, россия, в мире, крушение батискафа в хургаде