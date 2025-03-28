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Россиянка Валиуллина, которую считали погибшей при ЧП в Египте, жива - РИА Новости, 28.03.2025
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12:06 28.03.2025 (обновлено: 12:13 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/valiullina-2007902739.html
Россиянка Валиуллина, которую считали погибшей при ЧП в Египте, жива
Россиянка Валиуллина, которую считали погибшей при ЧП в Египте, жива - РИА Новости, 28.03.2025
Россиянка Валиуллина, которую считали погибшей при ЧП в Египте, жива
Россиянка Кристина Валиуллина, которая считалась погибшей при крушении батискафа на побережье египетского курорта Хургада, жива и находится в больнице, сообщили РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:06:00+03:00
2025-03-28T12:13:00+03:00
египет
хургада
россия
в мире
крушение батискафа в хургаде
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ХУРГАДА, 28 мар - РИА Новости. Россиянка Кристина Валиуллина, которая считалась погибшей при крушении батискафа на побережье египетского курорта Хургада, жива и находится в больнице, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Хургаде.Ранее в соцсетях появились данные, что супруги-врачи Кристина и Равиль Валлиулины отдыхали в Египте с дочками. Власти Татарстана сообщали, что, по предварительной информации, супружеская пара из Уруссу погибла при крушении батискафа, их дети 10 и 15 лет находятся в больнице. Позднее министерство здравоохранения республики заявило, что Валиуллина может быть жива."Кристина Валиуллина жива и находится в больнице. Погиб ее муж", - заявили в генконсульстве.В четверг прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Еще семь, включая пятерых несовершеннолетних, остаются в больницах Хургады, их состояние не вызывает опасений.
https://ria.ru/20250327/egipet-2007762725.html
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египет, хургада, россия, в мире, крушение батискафа в хургаде
Египет, Хургада, Россия, В мире, Крушение батискафа в Хургаде
Россиянка Валиуллина, которую считали погибшей при ЧП в Египте, жива

Россиянка Валиуллина, считавшаяся погибшей при крушении батискафа в Египте, жива

© Getty Images / picture alliance/Mark MalakВид на Красное море в районе места крушения туристического батискафа с российскими туристами
Вид на Красное море в районе места крушения туристического батискафа с российскими туристами - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Getty Images / picture alliance/Mark Malak
Вид на Красное море в районе места крушения туристического батискафа с российскими туристами
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ХУРГАДА, 28 мар - РИА Новости. Россиянка Кристина Валиуллина, которая считалась погибшей при крушении батискафа на побережье египетского курорта Хургада, жива и находится в больнице, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Хургаде.
Ранее в соцсетях появились данные, что супруги-врачи Кристина и Равиль Валлиулины отдыхали в Египте с дочками. Власти Татарстана сообщали, что, по предварительной информации, супружеская пара из Уруссу погибла при крушении батискафа, их дети 10 и 15 лет находятся в больнице. Позднее министерство здравоохранения республики заявило, что Валиуллина может быть жива.
«
"Кристина Валиуллина жива и находится в больнице. Погиб ее муж", - заявили в генконсульстве.
В четверг прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Еще семь, включая пятерых несовершеннолетних, остаются в больницах Хургады, их состояние не вызывает опасений.
Поисковые работы в районе крушения туристического батискафа в Хургаде - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
"Были в сознании". Очевидица рассказала о крушении батискафа в Хургаде
27 марта, 18:11
 
ЕгипетХургадаРоссияВ миреКрушение батискафа в Хургаде
 
 
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