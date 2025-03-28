https://ria.ru/20250328/ugroza-2007846628.html

На Западе набросились на президента Финляндии после слов о России

На Западе набросились на президента Финляндии после слов о России - РИА Новости, 28.03.2025

На Западе набросились на президента Финляндии после слов о России

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба за его угрозы в адрес России, соответствующий пост он... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T05:06:00+03:00

2025-03-28T05:06:00+03:00

2025-03-28T05:11:00+03:00

в мире

россия

финляндия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_f2b2b2e93b3cee9aadf2c20f1727ac04.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба за его угрозы в адрес России, соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х."Этот человек опасен для Финляндии и для всей Европы", — написал он.Так эксперт прокомментировал заявление финского лидера, который не согласился с мнением спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о необходимости нормализации отношений с Москвой и призвал жестко обращаться с Россией, так как, по словам главы государства, она понимает только силу.Ранее Стубб заявил, что президент России якобы не хочет мира в конфликте на Украине. Вместе с тем глава Белого дома Дональд Трамп подчеркивал, что может с большой уверенностью говорить о стремлении российского лидера к завершению конфликта, и отмечал, что российский лидер хочет мира.

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006101601.html

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006800846.html

россия

финляндия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, финляндия, сша