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На Западе набросились на президента Финляндии после слов о России
На Западе набросились на президента Финляндии после слов о России - РИА Новости, 28.03.2025
На Западе набросились на президента Финляндии после слов о России
Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба за его угрозы в адрес России, соответствующий пост он... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T05:06:00+03:00
2025-03-28T05:06:00+03:00
2025-03-28T05:11:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба за его угрозы в адрес России, соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х."Этот человек опасен для Финляндии и для всей Европы", — написал он.Так эксперт прокомментировал заявление финского лидера, который не согласился с мнением спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о необходимости нормализации отношений с Москвой и призвал жестко обращаться с Россией, так как, по словам главы государства, она понимает только силу.Ранее Стубб заявил, что президент России якобы не хочет мира в конфликте на Украине. Вместе с тем глава Белого дома Дональд Трамп подчеркивал, что может с большой уверенностью говорить о стремлении российского лидера к завершению конфликта, и отмечал, что российский лидер хочет мира.
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006101601.html
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в мире, россия, финляндия, сша
В мире, Россия, Финляндия, США
На Западе набросились на президента Финляндии после слов о России
Профессор Туомас Малинен назвал президента Финляндии угрозой Европе