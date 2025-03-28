Рейтинг@Mail.ru
ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по целям на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 28.03.2025 (обновлено: 13:48 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/udary-2007928818.html
ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по целям на Украине
ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по целям на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по целям на Украине
Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, а также местам временной дислокации националистов и украинских вооруженных... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:47:00+03:00
2025-03-28T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, а также местам временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 22 по 28 марта текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также места временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250328/putin-2007892526.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по целям на Украине

ВС России за неделю нанесли семь ударов высокоточным оружием по целям на Украине

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, а также местам временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 22 по 28 марта текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также места временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований", - говорится в сводке военного ведомства.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Путин рассказал, кто заставил Украину продолжать военные действия
Вчера, 11:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала