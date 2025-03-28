https://ria.ru/20250328/udary-2007928818.html

ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по целям на Украине

ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по целям на Украине - РИА Новости, 28.03.2025

ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по целям на Украине

Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, а также местам временной дислокации националистов и украинских вооруженных... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:47:00+03:00

2025-03-28T13:47:00+03:00

2025-03-28T13:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, а также местам временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 22 по 28 марта текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также места временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250328/putin-2007892526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина