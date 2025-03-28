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ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по целям на Украине
ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по целям на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по целям на Украине
Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, а также местам временной дислокации националистов и украинских вооруженных... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:47:00+03:00
2025-03-28T13:47:00+03:00
2025-03-28T13:48:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли семь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ, а также местам временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 22 по 28 марта текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также места временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по целям на Украине
ВС России за неделю нанесли семь ударов высокоточным оружием по целям на Украине