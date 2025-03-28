Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об артобстреле ВСУ в Белгородской области 27 марта - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 28.03.2025 (обновлено: 11:57 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/udar-2007894042.html
Минобороны рассказало об артобстреле ВСУ в Белгородской области 27 марта
Минобороны рассказало об артобстреле ВСУ в Белгородской области 27 марта - РИА Новости, 28.03.2025
Минобороны рассказало об артобстреле ВСУ в Белгородской области 27 марта
Артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подверглись объекты электроснабжения в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:40:00+03:00
2025-03-28T11:57:00+03:00
происшествия
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подверглись объекты электроснабжения в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ."Кроме того, 27 марта в Белгородской области около 15.00 в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго") произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе", - говорится в сообщении МО РФ.
https://ria.ru/20250324/lnr-2007068517.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало об артобстреле ВСУ в Белгородской области 27 марта

В Белгородской области 27 марта из-за удара ВСУ отключалось электроснабжение

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подверглись объекты электроснабжения в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Кроме того, 27 марта в Белгородской области около 15.00 в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго") произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе", - говорится в сообщении МО РФ.
Место пожара в поселке городского типа Михайловка в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
После обстрела поселка Михайловка в ЛНР возбудили уголовное дело
24 марта, 22:21
 
ПроисшествияБелгородская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала