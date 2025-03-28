https://ria.ru/20250328/udar-2007894042.html

Минобороны рассказало об артобстреле ВСУ в Белгородской области 27 марта

Минобороны рассказало об артобстреле ВСУ в Белгородской области 27 марта - РИА Новости, 28.03.2025

Минобороны рассказало об артобстреле ВСУ в Белгородской области 27 марта

Артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подверглись объекты электроснабжения в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:40:00+03:00

2025-03-28T11:40:00+03:00

2025-03-28T11:57:00+03:00

происшествия

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подверглись объекты электроснабжения в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ."Кроме того, 27 марта в Белгородской области около 15.00 в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Белгородэнерго") произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе", - говорится в сообщении МО РФ.

https://ria.ru/20250324/lnr-2007068517.html

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, россия, вооруженные силы украины