https://ria.ru/20250328/ubiystvo-2007917039.html

Мать, осужденная за убийство сына в Перми, обжаловала приговор

Мать, осужденная за убийство сына в Перми, обжаловала приговор - РИА Новости, 28.03.2025

Мать, осужденная за убийство сына в Перми, обжаловала приговор

Пермячка Ирина Шатова, получившая 18 лет колонии за убийство девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане на мусорной площадке в центре города, обжаловала РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:00:00+03:00

2025-03-28T13:00:00+03:00

2025-03-28T13:00:00+03:00

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пермь

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ПЕРМЬ, 28 мар - РИА Новости. Пермячка Ирина Шатова, получившая 18 лет колонии за убийство девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане на мусорной площадке в центре города, обжаловала приговор, следует из данных электронной картотеки краевого суда. Пермский краевой суд 18 марта приговорил 34-летнюю Шатову к 18 годам колонии общего режима за убийство девятилетнего сына. Тело мальчика было найдено на мусорной площадке на улице Монастырской в Перми в июле 2024 года. Суд установил, что осужденная вечером в квартире, где она проживала, задушила своего сына. После чего положила тело ребенка в чемодан и увезла к контейнерам для мусора. Адвокат обвиняемой отмечал, что считает приговор чрезмерно суровым. По мнению защитника, во время разбирательства не была дана должная оценка обстоятельствам, в которых оказалась Шатова летом 2024 года. Речь идет о давлении и угрозах из-за образовавшейся у подзащитной во время занятий трейдингом задолженности в размере примерно 50 миллионов рублей по договорам доверительного управления. Правоохранителям женщина поясняла, что намеревалась покончить жизнь самоубийством, но так как мальчик был очень привязан к матери, не могла его оставить одного. Свести счеты с жизнью она не смогла и была задержана полицией. Шатова признала вину и сожалела о случившемся. "Обжалование приговоров, определений: подана апелляционная жалоба на не вступивший в силу судебный акт. Заявитель: осужденный. Регистрация жалобы, принята к рассмотрению: 27 марта", - указано в электронной картотеке Пермского краевого суда. Рассмотрение жалобы будет проходить в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Срок подачи апелляционных жалоб и представления (его может подавать прокурор) по этому делу истекает 2 апреля.

https://ria.ru/20250321/arest-2006583120.html

https://ria.ru/20250307/bashkirija-2003546307.html

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происшествия, пермь, нижний новгород, пермский краевой суд