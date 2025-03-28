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Мать, осужденная за убийство сына в Перми, обжаловала приговор - РИА Новости, 28.03.2025
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13:00 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/ubiystvo-2007917039.html
Мать, осужденная за убийство сына в Перми, обжаловала приговор
Мать, осужденная за убийство сына в Перми, обжаловала приговор - РИА Новости, 28.03.2025
Мать, осужденная за убийство сына в Перми, обжаловала приговор
Пермячка Ирина Шатова, получившая 18 лет колонии за убийство девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане на мусорной площадке в центре города, обжаловала РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:00:00+03:00
2025-03-28T13:00:00+03:00
происшествия
пермь
нижний новгород
пермский краевой суд
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ПЕРМЬ, 28 мар - РИА Новости. Пермячка Ирина Шатова, получившая 18 лет колонии за убийство девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане на мусорной площадке в центре города, обжаловала приговор, следует из данных электронной картотеки краевого суда. Пермский краевой суд 18 марта приговорил 34-летнюю Шатову к 18 годам колонии общего режима за убийство девятилетнего сына. Тело мальчика было найдено на мусорной площадке на улице Монастырской в Перми в июле 2024 года. Суд установил, что осужденная вечером в квартире, где она проживала, задушила своего сына. После чего положила тело ребенка в чемодан и увезла к контейнерам для мусора. Адвокат обвиняемой отмечал, что считает приговор чрезмерно суровым. По мнению защитника, во время разбирательства не была дана должная оценка обстоятельствам, в которых оказалась Шатова летом 2024 года. Речь идет о давлении и угрозах из-за образовавшейся у подзащитной во время занятий трейдингом задолженности в размере примерно 50 миллионов рублей по договорам доверительного управления. Правоохранителям женщина поясняла, что намеревалась покончить жизнь самоубийством, но так как мальчик был очень привязан к матери, не могла его оставить одного. Свести счеты с жизнью она не смогла и была задержана полицией. Шатова признала вину и сожалела о случившемся. "Обжалование приговоров, определений: подана апелляционная жалоба на не вступивший в силу судебный акт. Заявитель: осужденный. Регистрация жалобы, принята к рассмотрению: 27 марта", - указано в электронной картотеке Пермского краевого суда. Рассмотрение жалобы будет проходить в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Срок подачи апелляционных жалоб и представления (его может подавать прокурор) по этому делу истекает 2 апреля.
https://ria.ru/20250321/arest-2006583120.html
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происшествия, пермь, нижний новгород, пермский краевой суд
Происшествия, Пермь, Нижний Новгород, Пермский краевой суд
Мать, осужденная за убийство сына в Перми, обжаловала приговор

Осужденная за убийство сына в Перми Шатова обжаловала приговор

© РИА НовостиЖительница Перми Ирина Шатова в суде
Жительница Перми Ирина Шатова в суде - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости
Жительница Перми Ирина Шатова в суде. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 28 мар - РИА Новости. Пермячка Ирина Шатова, получившая 18 лет колонии за убийство девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане на мусорной площадке в центре города, обжаловала приговор, следует из данных электронной картотеки краевого суда.
Пермский краевой суд 18 марта приговорил 34-летнюю Шатову к 18 годам колонии общего режима за убийство девятилетнего сына. Тело мальчика было найдено на мусорной площадке на улице Монастырской в Перми в июле 2024 года. Суд установил, что осужденная вечером в квартире, где она проживала, задушила своего сына. После чего положила тело ребенка в чемодан и увезла к контейнерам для мусора.
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Адвокат обвиняемой отмечал, что считает приговор чрезмерно суровым. По мнению защитника, во время разбирательства не была дана должная оценка обстоятельствам, в которых оказалась Шатова летом 2024 года. Речь идет о давлении и угрозах из-за образовавшейся у подзащитной во время занятий трейдингом задолженности в размере примерно 50 миллионов рублей по договорам доверительного управления. Правоохранителям женщина поясняла, что намеревалась покончить жизнь самоубийством, но так как мальчик был очень привязан к матери, не могла его оставить одного. Свести счеты с жизнью она не смогла и была задержана полицией. Шатова признала вину и сожалела о случившемся.
"Обжалование приговоров, определений: подана апелляционная жалоба на не вступивший в силу судебный акт. Заявитель: осужденный. Регистрация жалобы, принята к рассмотрению: 27 марта", - указано в электронной картотеке Пермского краевого суда.
Рассмотрение жалобы будет проходить в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Срок подачи апелляционных жалоб и представления (его может подавать прокурор) по этому делу истекает 2 апреля.
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