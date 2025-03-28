https://ria.ru/20250328/turtsiya-2007898346.html

В Турции не обсуждают проведение досрочных выборов по призыву оппозиции

В Турции не обсуждают проведение досрочных выборов по призыву оппозиции - РИА Новости, 28.03.2025

В Турции не обсуждают проведение досрочных выборов по призыву оппозиции

Правящая Партия справедливости и развития Турции (Ak parti) не обсуждает проведение досрочных президентских выборов по призыву оппозиции, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:53:00+03:00

2025-03-28T11:53:00+03:00

2025-03-28T11:54:00+03:00

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АНКАРА, 28 мар - РИА Новости. Правящая Партия справедливости и развития Турции (Ak parti) не обсуждает проведение досрочных президентских выборов по призыву оппозиции, заявил РИА Новости пожелавший остаться неназванным представитель партии.Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель ранее заявил, что на запланированном в субботу митинге в Стамбуле будет выдвинуто требование провести досрочные выборы президента."Нет, мы не обсуждаем это (досрочные выборы). Мы сейчас заняты подготовкой ряда очень важных законопроектов в правовой и социальной сферах под контролем нашего лидера (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.)",- заявил собеседник агентства.Озель заявлял в январе, что оппозиция готова к досрочным президентским выборам "хоть на следующей неделе", и призвал Эрдогана выдвинуть свою кандидатуру.Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315.В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в ходе предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.

https://ria.ru/20250326/mer-2007480338.html

https://ria.ru/20250328/rubio-2007851859.html

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