В Турции не обсуждают проведение досрочных выборов по призыву оппозиции

АНКАРА, 28 мар - РИА Новости. Правящая Партия справедливости и развития Турции (Ak parti) не обсуждает проведение досрочных президентских выборов по призыву оппозиции, заявил РИА Новости пожелавший остаться неназванным представитель партии.Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель ранее заявил, что на запланированном в субботу митинге в Стамбуле будет выдвинуто требование провести досрочные выборы президента."Нет, мы не обсуждаем это (досрочные выборы). Мы сейчас заняты подготовкой ряда очень важных законопроектов в правовой и социальной сферах под контролем нашего лидера (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.)",- заявил собеседник агентства.Озель заявлял в январе, что оппозиция готова к досрочным президентским выборам "хоть на следующей неделе", и призвал Эрдогана выдвинуть свою кандидатуру.Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315.В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в ходе предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.
АНКАРА, 28 мар - РИА Новости. Правящая Партия справедливости и развития Турции (Ak parti) не обсуждает проведение досрочных президентских выборов по призыву оппозиции, заявил РИА Новости пожелавший остаться неназванным представитель партии.
Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель ранее заявил, что на запланированном в субботу митинге в Стамбуле будет выдвинуто требование провести досрочные выборы президента.
"Нет, мы не обсуждаем это (досрочные выборы). Мы сейчас заняты подготовкой ряда очень важных законопроектов в правовой и социальной сферах под контролем нашего лидера (президента ТурцииРеджепа Тайипа Эрдогана - ред.)",- заявил собеседник агентства.
Озель заявлял в январе, что оппозиция готова к досрочным президентским выборам "хоть на следующей неделе", и призвал Эрдогана выдвинуть свою кандидатуру.
Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315.
В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в ходе предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.