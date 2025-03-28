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В Турции не обсуждают проведение досрочных выборов по призыву оппозиции - РИА Новости, 28.03.2025
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11:53 28.03.2025 (обновлено: 11:54 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/turtsiya-2007898346.html
В Турции не обсуждают проведение досрочных выборов по призыву оппозиции
В Турции не обсуждают проведение досрочных выборов по призыву оппозиции - РИА Новости, 28.03.2025
В Турции не обсуждают проведение досрочных выборов по призыву оппозиции
Правящая Партия справедливости и развития Турции (Ak parti) не обсуждает проведение досрочных президентских выборов по призыву оппозиции, заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T11:53:00+03:00
2025-03-28T11:54:00+03:00
в мире
турция
стамбул
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 28 мар - РИА Новости. Правящая Партия справедливости и развития Турции (Ak parti) не обсуждает проведение досрочных президентских выборов по призыву оппозиции, заявил РИА Новости пожелавший остаться неназванным представитель партии.Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель ранее заявил, что на запланированном в субботу митинге в Стамбуле будет выдвинуто требование провести досрочные выборы президента."Нет, мы не обсуждаем это (досрочные выборы). Мы сейчас заняты подготовкой ряда очень важных законопроектов в правовой и социальной сферах под контролем нашего лидера (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.)",- заявил собеседник агентства.Озель заявлял в январе, что оппозиция готова к досрочным президентским выборам "хоть на следующей неделе", и призвал Эрдогана выдвинуть свою кандидатуру.Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315.В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в ходе предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.
https://ria.ru/20250326/mer-2007480338.html
https://ria.ru/20250328/rubio-2007851859.html
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в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, озгюр озель
В мире, Турция, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Озгюр Озель
В Турции не обсуждают проведение досрочных выборов по призыву оппозиции

Правящая Партия Турции не обсуждает досрочные выборы по призыву оппозиции

© AP Photo / Huseyin AldemirУчастники акции протеста на Галатском мосту в Стамбуле
Участники акции протеста на Галатском мосту в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Huseyin Aldemir
Участники акции протеста на Галатском мосту в Стамбуле
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АНКАРА, 28 мар - РИА Новости. Правящая Партия справедливости и развития Турции (Ak parti) не обсуждает проведение досрочных президентских выборов по призыву оппозиции, заявил РИА Новости пожелавший остаться неназванным представитель партии.
Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель ранее заявил, что на запланированном в субботу митинге в Стамбуле будет выдвинуто требование провести досрочные выборы президента.
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В Стамбуле и.о. мэра избрали сторонника Имамоглу
26 марта, 16:15
"Нет, мы не обсуждаем это (досрочные выборы). Мы сейчас заняты подготовкой ряда очень важных законопроектов в правовой и социальной сферах под контролем нашего лидера (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.)",- заявил собеседник агентства.
Озель заявлял в январе, что оппозиция готова к досрочным президентским выборам "хоть на следующей неделе", и призвал Эрдогана выдвинуть свою кандидатуру.
Акции в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Турции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

С прошлой недели в Стамбуле и других турецких городах проходят масштабные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула и члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу.

Сотрудники полиции применяют перцовый спрей против участников акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

С прошлой недели в Стамбуле и других турецких городах проходят масштабные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула и члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Причиной протеста послужило решение стамбульского суда в районе Чаглаян об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. Вместе с мэром арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии.

Участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

Причиной протеста послужило решение стамбульского суда в районе Чаглаян об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. Вместе с мэром арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 10
© Getty Images / Serdar Ozsoy

На фото: задержание протестующих во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре.

Задержание протестующих во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре

На фото: задержание протестующих во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре.

© Getty Images / Serdar Ozsoy
3 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Сообщается, что турецкая полиция задержала уже более 1,1 тысячи участников протестов. Ранения получили 123 полицейских.

Сотрудники полиции применяют перцовый спрей против участников акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

Сообщается, что турецкая полиция задержала уже более 1,1 тысячи участников протестов. Ранения получили 123 полицейских.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 10
© Getty Images / Chris McGrath

На фото: полиция во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле.

Полиция во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле

На фото: полиция во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле.

© Getty Images / Chris McGrath
5 из 10
© AP Photo / Huseyin Aldemir

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал Турцию соблюдать права избранных политических деятелей, а также мирных демонстрантов.

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал Турцию соблюдать права избранных политических деятелей, а также мирных демонстрантов.

© AP Photo / Huseyin Aldemir
6 из 10
© AP Photo / Huseyin Aldemir

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, у некоторых протестующих конфискованы кислота, камни, палки, фаеры, коктейли Молотова, топоры и ножи.

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, у некоторых протестующих конфискованы кислота, камни, палки, фаеры, коктейли Молотова, топоры и ножи.

© AP Photo / Huseyin Aldemir
7 из 10
© Getty Images / Serdar Ozsoy

Власти Стамбула и других турецких городов запретили любые митинги и демонстрации до 27 марта и объявили проводящиеся протестные акции незаконными.

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре

Власти Стамбула и других турецких городов запретили любые митинги и демонстрации до 27 марта и объявили проводящиеся протестные акции незаконными.

© Getty Images / Serdar Ozsoy
8 из 10
© Getty Images / Chris McGrath

Двадцать шестого марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.

Акция в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле

Двадцать шестого марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.

© Getty Images / Chris McGrath
9 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На фото: участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле.

Участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле

На фото: участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 10

С прошлой недели в Стамбуле и других турецких городах проходят масштабные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула и члена оппозиционной Народно-республиканской партии Экрема Имамоглу.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 10

Причиной протеста послужило решение стамбульского суда в районе Чаглаян об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу. Вместе с мэром арестован ряд высокопоставленных чиновников мэрии.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 10

На фото: задержание протестующих во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Анкаре.

© Getty Images / Serdar Ozsoy
3 из 10

Сообщается, что турецкая полиция задержала уже более 1,1 тысячи участников протестов. Ранения получили 123 полицейских.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 10

На фото: полиция во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в Стамбуле.

© Getty Images / Chris McGrath
5 из 10

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал Турцию соблюдать права избранных политических деятелей, а также мирных демонстрантов.

© AP Photo / Huseyin Aldemir
6 из 10

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, у некоторых протестующих конфискованы кислота, камни, палки, фаеры, коктейли Молотова, топоры и ножи.

© AP Photo / Huseyin Aldemir
7 из 10

Власти Стамбула и других турецких городов запретили любые митинги и демонстрации до 27 марта и объявили проводящиеся протестные акции незаконными.

© Getty Images / Serdar Ozsoy
8 из 10

Двадцать шестого марта совет мэрии определит исполняющего обязанности главы города.

© Getty Images / Chris McGrath
9 из 10

На фото: участники акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу в парке Сарачхане в Стамбуле.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 10
Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315.
В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в ходе предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Рубио выразил обеспокоенность из-за нестабильности в Турции
Вчера, 06:30
 
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