https://ria.ru/20250328/tibilov-2007958222.html
В Курской области увековечат память Героя России Марата Тибилова
В Курской области увековечат память Героя России Марата Тибилова - РИА Новости, 28.03.2025
В Курской области увековечат память Героя России Марата Тибилова
Память Героя России Марата Тибилова увековечат на курской земле, на которой он погиб при исполнении служебного долга, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:24:00+03:00
2025-03-28T15:24:00+03:00
2025-03-28T15:24:00+03:00
общество
россия
курская область
александр хинштейн
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
марат тибилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007907508_0:0:1411:795_1920x0_80_0_0_2edcb33ba0567eba9cbf74fc1f058162.jpg
КУРСК, 28 мар – РИА Новости. Память Героя России Марата Тибилова увековечат на курской земле, на которой он погиб при исполнении служебного долга, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее в пятницу пресс-служба Росгвардии сообщила, что Тибилов погиб при выполнении служебно-боевой задачи в Курской области. "Сегодня при исполнении служебного долга погиб Герой России, командир огневой группы спецназа Росгвардии майор Марат Тибилов (позывной "Талиб")… Мы обязательно увековечим память этого отважного, замечательного человека на Курской земле, за которую он отдал свою жизнь", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Также он выразил соболезнования родным и соратникам Тибилова. "Выражаю искренние соболезнование всем родным, близким и соратникам майора Тибилова. Скорблю вместе с вами. Его гибель – огромная потеря для всей нашей Родины, которой он остался верен до последнего вздоха", - добавил врио губернатора. Президент России Владимир Путин 23 февраля вручил Тибилову "Золотую Звезду" Героя России в Кремле в рамках торжественного приема главы государства, посвященного Дню защитника Отечества, за отличие при выполнении боевых задач специальной военной операции.
https://ria.ru/20250328/tibilov-2007907760.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007907508_0:0:1411:1059_1920x0_80_0_0_b1a64dd6d7a039f2206cf17e019e04c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, курская область, александр хинштейн, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), марат тибилов
Общество, Россия, Курская область, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Марат Тибилов
В Курской области увековечат память Героя России Марата Тибилова
Хинштейн: Тибилов погиб в Курской области при исполнении служебного долга