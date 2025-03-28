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Герой России Марат Тибилов погиб в Курской области - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 28.03.2025 (обновлено: 15:24 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/tibilov-2007907760.html
Герой России Марат Тибилов погиб в Курской области
Герой России Марат Тибилов погиб в Курской области - РИА Новости, 28.03.2025
Герой России Марат Тибилов погиб в Курской области
Герой России майор Марат Тибилов погиб в бою в Курской области, сообщили в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:28:00+03:00
2025-03-28T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
марат тибилов
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Герой России майор Марат Тибилов погиб в бою в Курской области, сообщили в пресс-службе Росгвардии.&quot;При выполнении служебно-боевой задачи в Курской области погиб Герой России майор Тибилов Марат Георгиевич. Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации приносит слова соболезнования родным и близким офицера спецназа Росгвардии&quot;, — заявили в ведомстве.Президент Владимир Путин вручил Тибилову медаль "Золотая Звезда" 23 февраля в Кремле на торжественном приеме в честь Дня защитника Отечества. Офицер удостоился высшего звания за отличие при выполнении боевых задач во время спецоперации и контртеррористических операций.Тибилов находился на передовой с первого дня боевых действий. В 2022 году его наградили двумя орденами Мужества. Офицер получил эти награды за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в зоне спецоперации.
россия
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россия, курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), марат тибилов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Марат Тибилов
Герой России Марат Тибилов погиб в Курской области

Герой России Марат Тибилов погиб в Курской области при выполнении боевой задачи

© РИА Новости / POOLГерой России майор Марат Тибилов
Герой России майор Марат Тибилов - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / POOL
Герой России майор Марат Тибилов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Герой России майор Марат Тибилов погиб в бою в Курской области, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
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"При выполнении служебно-боевой задачи в Курской области погиб Герой России майор Тибилов Марат Георгиевич. Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации приносит слова соболезнования родным и близким офицера спецназа Росгвардии", — заявили в ведомстве.

Президент Владимир Путин вручил Тибилову медаль "Золотая Звезда" 23 февраля в Кремле на торжественном приеме в честь Дня защитника Отечества. Офицер удостоился высшего звания за отличие при выполнении боевых задач во время спецоперации и контртеррористических операций.
Тибилов находился на передовой с первого дня боевых действий. В 2022 году его наградили двумя орденами Мужества. Офицер получил эти награды за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в зоне спецоперации.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Марат Тибилов
 
 
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