https://ria.ru/20250328/tibilov-2007907760.html

Герой России Марат Тибилов погиб в Курской области

Герой России Марат Тибилов погиб в Курской области - РИА Новости, 28.03.2025

Герой России Марат Тибилов погиб в Курской области

Герой России майор Марат Тибилов погиб в бою в Курской области, сообщили в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:28:00+03:00

2025-03-28T12:28:00+03:00

2025-03-28T15:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

марат тибилов

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Герой России майор Марат Тибилов погиб в бою в Курской области, сообщили в пресс-службе Росгвардии."При выполнении служебно-боевой задачи в Курской области погиб Герой России майор Тибилов Марат Георгиевич. Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации приносит слова соболезнования родным и близким офицера спецназа Росгвардии", — заявили в ведомстве.Президент Владимир Путин вручил Тибилову медаль "Золотая Звезда" 23 февраля в Кремле на торжественном приеме в честь Дня защитника Отечества. Офицер удостоился высшего звания за отличие при выполнении боевых задач во время спецоперации и контртеррористических операций.Тибилов находился на передовой с первого дня боевых действий. В 2022 году его наградили двумя орденами Мужества. Офицер получил эти награды за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в зоне спецоперации.

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), марат тибилов