https://ria.ru/20250328/tatarstan-2007826576.html

СМИ: врач из Татарстана могла выжить после крушения батискафа

СМИ: врач из Татарстана могла выжить после крушения батискафа - РИА Новости, 28.03.2025

СМИ: врач из Татарстана могла выжить после крушения батискафа

Врач Уруссинской больницы в Татарстане Кристина Валиуллина, предположительно, смогла выжить после крушения батискафа в Египте, сообщает Telegram-канал Shot. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T00:26:00+03:00

2025-03-28T00:26:00+03:00

2025-03-28T00:27:00+03:00

здоровье - общество

хургада

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Врач Уруссинской больницы в Татарстане Кристина Валиуллина, предположительно, смогла выжить после крушения батискафа в Египте, сообщает Telegram-канал Shot."Врачу из Татарстана удалось выжить после трагического крушения батискафа в Хургаде", — говорится в сообщении.По данным телеграмм-канала после трагической катастрофы погибло шесть россиян, среди которых муж Валиуллиной Равиль.Ранее в российском генконсульстве в Хургаде заявили РИА Новости, что 38 россиян спасены после крушения батискафа около побережья Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна. В генконсульстве отметили, что 24 человека развезли по отелям, а остальные 14 находятся в больницах. В соцсетях была опубликована информация, что среди отдыхавших были супруги-врачи Кристина и Равиль Валлиулины с дочками. Родители погибли при крушении. В пресс-службе главы Татарстана подтвердили гибель супружеской пары из Уруссу.Согласно данным Уруссинской центральной районной больницы, Кристина Валиуллина работала участковым врачом-педиатром, ее супруг Равиль – анестезиологом-реаниматологом. Они оба закончили Ижевскую медицинскую академию.

https://ria.ru/20250327/sk-2007801913.html

https://ria.ru/20250327/egipet-2007762725.html

хургада

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здоровье - общество, хургада