https://ria.ru/20250328/tatarstan-2007826576.html
СМИ: врач из Татарстана могла выжить после крушения батискафа
СМИ: врач из Татарстана могла выжить после крушения батискафа - РИА Новости, 28.03.2025
СМИ: врач из Татарстана могла выжить после крушения батискафа
Врач Уруссинской больницы в Татарстане Кристина Валиуллина, предположительно, смогла выжить после крушения батискафа в Египте, сообщает Telegram-канал Shot. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:26:00+03:00
2025-03-28T00:26:00+03:00
2025-03-28T00:27:00+03:00
здоровье - общество
хургада
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007674336_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_c57c4fd16c89e097b8ab0c98cc42b063.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Врач Уруссинской больницы в Татарстане Кристина Валиуллина, предположительно, смогла выжить после крушения батискафа в Египте, сообщает Telegram-канал Shot."Врачу из Татарстана удалось выжить после трагического крушения батискафа в Хургаде", — говорится в сообщении.По данным телеграмм-канала после трагической катастрофы погибло шесть россиян, среди которых муж Валиуллиной Равиль.Ранее в российском генконсульстве в Хургаде заявили РИА Новости, что 38 россиян спасены после крушения батискафа около побережья Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна. В генконсульстве отметили, что 24 человека развезли по отелям, а остальные 14 находятся в больницах. В соцсетях была опубликована информация, что среди отдыхавших были супруги-врачи Кристина и Равиль Валлиулины с дочками. Родители погибли при крушении. В пресс-службе главы Татарстана подтвердили гибель супружеской пары из Уруссу.Согласно данным Уруссинской центральной районной больницы, Кристина Валиуллина работала участковым врачом-педиатром, ее супруг Равиль – анестезиологом-реаниматологом. Они оба закончили Ижевскую медицинскую академию.
https://ria.ru/20250327/sk-2007801913.html
https://ria.ru/20250327/egipet-2007762725.html
хургада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007674336_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_9c20c3a3ef1f71f3205a04fea779714d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, хургада
Здоровье - Общество, Хургада
СМИ: врач из Татарстана могла выжить после крушения батискафа
Shot: врач из Татарстана смогла выжить после крушения батискафа в Египте