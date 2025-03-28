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СМИ: врач из Татарстана могла выжить после крушения батискафа - РИА Новости, 28.03.2025
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00:26 28.03.2025 (обновлено: 00:27 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/tatarstan-2007826576.html
СМИ: врач из Татарстана могла выжить после крушения батискафа
СМИ: врач из Татарстана могла выжить после крушения батискафа - РИА Новости, 28.03.2025
СМИ: врач из Татарстана могла выжить после крушения батискафа
Врач Уруссинской больницы в Татарстане Кристина Валиуллина, предположительно, смогла выжить после крушения батискафа в Египте, сообщает Telegram-канал Shot. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:26:00+03:00
2025-03-28T00:27:00+03:00
здоровье - общество
хургада
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Врач Уруссинской больницы в Татарстане Кристина Валиуллина, предположительно, смогла выжить после крушения батискафа в Египте, сообщает Telegram-канал Shot."Врачу из Татарстана удалось выжить после трагического крушения батискафа в Хургаде", — говорится в сообщении.По данным телеграмм-канала после трагической катастрофы погибло шесть россиян, среди которых муж Валиуллиной Равиль.Ранее в российском генконсульстве в Хургаде заявили РИА Новости, что 38 россиян спасены после крушения батискафа около побережья Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна. В генконсульстве отметили, что 24 человека развезли по отелям, а остальные 14 находятся в больницах. В соцсетях была опубликована информация, что среди отдыхавших были супруги-врачи Кристина и Равиль Валлиулины с дочками. Родители погибли при крушении. В пресс-службе главы Татарстана подтвердили гибель супружеской пары из Уруссу.Согласно данным Уруссинской центральной районной больницы, Кристина Валиуллина работала участковым врачом-педиатром, ее супруг Равиль – анестезиологом-реаниматологом. Они оба закончили Ижевскую медицинскую академию.
https://ria.ru/20250327/sk-2007801913.html
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здоровье - общество, хургада
Здоровье - Общество, Хургада
СМИ: врач из Татарстана могла выжить после крушения батискафа

Shot: врач из Татарстана смогла выжить после крушения батискафа в Египте

© Фото : Sindbad ClubПрогулочный батискаф "Синдбад"
Прогулочный батискаф Синдбад - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Sindbad Club
Прогулочный батискаф "Синдбад". Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Врач Уруссинской больницы в Татарстане Кристина Валиуллина, предположительно, смогла выжить после крушения батискафа в Египте, сообщает Telegram-канал Shot.
"Врачу из Татарстана удалось выжить после трагического крушения батискафа в Хургаде", — говорится в сообщении.
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Вчера, 21:01
По данным телеграмм-канала после трагической катастрофы погибло шесть россиян, среди которых муж Валиуллиной Равиль.
Ранее в российском генконсульстве в Хургаде заявили РИА Новости, что 38 россиян спасены после крушения батискафа около побережья Хургады, судьба оставшихся пока неизвестна. В генконсульстве отметили, что 24 человека развезли по отелям, а остальные 14 находятся в больницах. В соцсетях была опубликована информация, что среди отдыхавших были супруги-врачи Кристина и Равиль Валлиулины с дочками. Родители погибли при крушении. В пресс-службе главы Татарстана подтвердили гибель супружеской пары из Уруссу.
Согласно данным Уруссинской центральной районной больницы, Кристина Валиуллина работала участковым врачом-педиатром, ее супруг Равиль – анестезиологом-реаниматологом. Они оба закончили Ижевскую медицинскую академию.
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Здоровье - ОбществоХургада
 
 
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