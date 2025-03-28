https://ria.ru/20250328/tanki-2007842160.html

Танки будущего будут обладать эшелонированной защитой, сообщили в УВЗ

Танки будущего будут обладать эшелонированной защитой, сообщили в УВЗ - РИА Новости, 28.03.2025

Танки будущего будут обладать эшелонированной защитой, сообщили в УВЗ

Танки будущего будут модульными и адаптивными, способными действовать без экипажа, при этом они получат более мощное вооружение и усиленную многоуровневую... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T03:41:00+03:00

2025-03-28T03:41:00+03:00

2025-03-28T03:42:00+03:00

безопасность

технологии

уралвагонзавод

ростех

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Танки будущего будут модульными и адаптивными, способными действовать без экипажа, при этом они получат более мощное вооружение и усиленную многоуровневую защиту, рассказал РИА Новости независимый член совета директоров концерна "Уралвагонзавод" (в составе госкорпорации "Ростех") Игорь Мешков. По его словам, роль танка на поле боя - уничтожать противника прямой наводкой, при этом выдерживая огонь и удары основных средств поражения. "Потребность в такой боевой машине не исчезнет. Поэтому танк будущего, как и сегодня, должен сохранить свои основные качества: это маневренная проходимая машина на гусеничном ходу с возможностью оснащения мощным пушечным вооружением, с поворотной башней и с самой сильной защитой среди бронетехники", - отметил Мешков. Он также отметил, что уже сегодня развитие средств поражения создает существенные трудности для применения танков. В будущем в конфликтах двух технологически равных противников агрессивность среды для танков станет еще больше, прогнозирует представитель УВЗ. Так, машины будущего попадут под еще более плотный и мощный огонь противотанковых средств, артиллерии и других танков, а также под удары авиации и, безусловно, FPV-дронов, БПЛА с искусственным интеллектом и рои беспилотников. В этой связи, танки будущего должны обладать более многоуровневой всеракурсной защитой. "Это будет эшелонированная защита из пассивной и активной брони, допэкранов и ограждений, комплекса активной защиты, комплекса аэрозольных помех, систем РЭБ и лазерного поражения, иных средств", – сказал Мешков. Он добавил, что в российских машинах, в отличие от других разработчиков по всему миру, уже реализован начальный вариант такой защиты, однако в будущем она станет еще серьезнее, в том числе за счет новых материалов.

https://ria.ru/20250219/uralvagonzavod-2000200642.html

https://ria.ru/20241231/zaschita-1992125705.html

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безопасность, технологии, уралвагонзавод, ростех