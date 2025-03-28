Рейтинг@Mail.ru
Танки будущего будут обладать эшелонированной защитой, сообщили в УВЗ - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:41 28.03.2025 (обновлено: 03:42 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/tanki-2007842160.html
Танки будущего будут обладать эшелонированной защитой, сообщили в УВЗ
Танки будущего будут обладать эшелонированной защитой, сообщили в УВЗ - РИА Новости, 28.03.2025
Танки будущего будут обладать эшелонированной защитой, сообщили в УВЗ
Танки будущего будут модульными и адаптивными, способными действовать без экипажа, при этом они получат более мощное вооружение и усиленную многоуровневую... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T03:41:00+03:00
2025-03-28T03:42:00+03:00
безопасность
технологии
уралвагонзавод
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007750114_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_5f83f19daa655ce72a9fc7b8fb1eb815.jpg
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Танки будущего будут модульными и адаптивными, способными действовать без экипажа, при этом они получат более мощное вооружение и усиленную многоуровневую защиту, рассказал РИА Новости независимый член совета директоров концерна "Уралвагонзавод" (в составе госкорпорации "Ростех") Игорь Мешков. По его словам, роль танка на поле боя - уничтожать противника прямой наводкой, при этом выдерживая огонь и удары основных средств поражения. "Потребность в такой боевой машине не исчезнет. Поэтому танк будущего, как и сегодня, должен сохранить свои основные качества: это маневренная проходимая машина на гусеничном ходу с возможностью оснащения мощным пушечным вооружением, с поворотной башней и с самой сильной защитой среди бронетехники", - отметил Мешков. Он также отметил, что уже сегодня развитие средств поражения создает существенные трудности для применения танков. В будущем в конфликтах двух технологически равных противников агрессивность среды для танков станет еще больше, прогнозирует представитель УВЗ. Так, машины будущего попадут под еще более плотный и мощный огонь противотанковых средств, артиллерии и других танков, а также под удары авиации и, безусловно, FPV-дронов, БПЛА с искусственным интеллектом и рои беспилотников. В этой связи, танки будущего должны обладать более многоуровневой всеракурсной защитой. "Это будет эшелонированная защита из пассивной и активной брони, допэкранов и ограждений, комплекса активной защиты, комплекса аэрозольных помех, систем РЭБ и лазерного поражения, иных средств", – сказал Мешков. Он добавил, что в российских машинах, в отличие от других разработчиков по всему миру, уже реализован начальный вариант такой защиты, однако в будущем она станет еще серьезнее, в том числе за счет новых материалов.
https://ria.ru/20250219/uralvagonzavod-2000200642.html
https://ria.ru/20241231/zaschita-1992125705.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007750114_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e638e3246d6e7451b1c8118e202f5e5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, уралвагонзавод, ростех
Безопасность, Технологии, Уралвагонзавод, Ростех
Танки будущего будут обладать эшелонированной защитой, сообщили в УВЗ

"Уралвагонзавод": танки будущего будут обладать эшелонированной защитой

© Фото предоставлено концерном "Уралвагонзавод"Танк Т-90М
Танк Т-90М - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото предоставлено концерном "Уралвагонзавод"
Танк Т-90М. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Танки будущего будут модульными и адаптивными, способными действовать без экипажа, при этом они получат более мощное вооружение и усиленную многоуровневую защиту, рассказал РИА Новости независимый член совета директоров концерна "Уралвагонзавод" (в составе госкорпорации "Ростех") Игорь Мешков.
По его словам, роль танка на поле боя - уничтожать противника прямой наводкой, при этом выдерживая огонь и удары основных средств поражения.
Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Российским танкам увеличат мощность двигателей, сообщили УВЗ
19 февраля, 06:11
"Потребность в такой боевой машине не исчезнет. Поэтому танк будущего, как и сегодня, должен сохранить свои основные качества: это маневренная проходимая машина на гусеничном ходу с возможностью оснащения мощным пушечным вооружением, с поворотной башней и с самой сильной защитой среди бронетехники", - отметил Мешков.
Он также отметил, что уже сегодня развитие средств поражения создает существенные трудности для применения танков. В будущем в конфликтах двух технологически равных противников агрессивность среды для танков станет еще больше, прогнозирует представитель УВЗ.
Так, машины будущего попадут под еще более плотный и мощный огонь противотанковых средств, артиллерии и других танков, а также под удары авиации и, безусловно, FPV-дронов, БПЛА с искусственным интеллектом и рои беспилотников. В этой связи, танки будущего должны обладать более многоуровневой всеракурсной защитой.
"Это будет эшелонированная защита из пассивной и активной брони, допэкранов и ограждений, комплекса активной защиты, комплекса аэрозольных помех, систем РЭБ и лазерного поражения, иных средств", – сказал Мешков.
Он добавил, что в российских машинах, в отличие от других разработчиков по всему миру, уже реализован начальный вариант такой защиты, однако в будущем она станет еще серьезнее, в том числе за счет новых материалов.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Все российские танки оснащаются защитой от дронов, сообщил УВЗ
31 декабря 2024, 06:05
 
БезопасностьТехнологииУралвагонзаводРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала