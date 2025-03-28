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Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение

Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 28.03.2025

Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение

Подразделения "Южной" группировки войск за неделю улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 2035 военнослужащих, четыре танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:51:00+03:00

2025-03-28T13:51:00+03:00

2025-03-28T14:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 2035 военнослужащих, четыре танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, восьми механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 2035 военнослужащих, четыре танка, 22 боевые бронированные машины, в том числе три бронетранспортера М113 и боевую машину пехоты Bradley производства США, уничтожены 39 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО, пять станций радиоэлектронной борьбы, 10 полевых складов боеприпасов и два склада горючего.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, нато, сша, безопасность