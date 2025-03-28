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Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 28.03.2025
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение
Подразделения "Южной" группировки войск за неделю улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 2035 военнослужащих, четыре танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:51:00+03:00
2025-03-28T13:51:00+03:00
2025-03-28T14:01:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 2035 военнослужащих, четыре танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, восьми механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 2035 военнослужащих, четыре танка, 22 боевые бронированные машины, в том числе три бронетранспортера М113 и боевую машину пехоты Bradley производства США, уничтожены 39 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО, пять станций радиоэлектронной борьбы, 10 полевых складов боеприпасов и два склада горючего.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, нато, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, НАТО, США, Безопасность
Бойцы "Юга" улучшили тактическое положение
ВСУ потеряли до 2035 военных в зоне действий "Юга" за неделю