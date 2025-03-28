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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю - РИА Новости, 28.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 545 военных Украины, два танка, четыре станции радиоэлектронной борьбы и десять складов... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:50:00+03:00
2025-03-28T13:50:00+03:00
2025-03-28T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 545 военных Украины, два танка, четыре станции радиоэлектронной борьбы и десять складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ. ВСУ потеряли свыше 545 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера М113 производства США, 38 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и десять складов боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, запорожская область, украина, сша, безопасность
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" за неделю
ВСУ потеряли свыше 545 военных в зоне действий "Днепра" за неделю