https://ria.ru/20250328/svo-2007864408.html

Коллектив уфимского аэропорта передал участникам спецоперации УАЗ

Коллектив уфимского аэропорта передал участникам спецоперации УАЗ - РИА Новости, 28.03.2025

Коллектив уфимского аэропорта передал участникам спецоперации УАЗ

Коллектив международного аэропорта "Уфа" передал служебный автомобиль УАЗ в зону спецоперации, сообщает пресс-служба уфимского аэропорта. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T09:32:00+03:00

2025-03-28T09:32:00+03:00

2025-03-28T09:32:00+03:00

надежные люди

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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УФА, 28 мар – РИА Новости. Коллектив международного аэропорта "Уфа" передал служебный автомобиль УАЗ в зону спецоперации, сообщает пресс-служба уфимского аэропорта. "Коллектив международного аэропорта "Уфа" передал в зону проведения специальной военной операции автомобиль "УАЗ-31519". Машина поступит на вооружение 9-й роты Башкирского батальона имени Тагира Кусимова в ближайшие дни", - говорится в сообщении. Полноприводный отечественный автомобиль с высоким клиренсом позволит в любое время года и в любую погоду перевозить на нём военнослужащих к местам боевого соприкосновения, а также вооружение, личные вещи и продукты питания, добавили в пресс-службе. "Аэропорт "Уфа" оказывает помощь бойцам специальной военной операции с самого начала её проведения. Работники аэропорта регулярно участвуют в сборе гуманитарной помощи, которая централизованно направляется в новые регионы. Также на базе предприятия создан волонтерский центр для помощи военнослужащим СВО. Работники и ветераны предприятия в свободное время шьют балаклавы, вяжут подшлемники, маскировочные сети и другие необходимые бойцам вещи", - рассказали в пресс-службе уфимского авиузла.

https://ria.ru/20250327/zaytsev-2007719335.html

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ульяновский автомобильный завод (уаз)