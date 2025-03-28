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Коллектив уфимского аэропорта передал участникам спецоперации УАЗ
Коллектив уфимского аэропорта передал участникам спецоперации УАЗ - РИА Новости, 28.03.2025
Коллектив уфимского аэропорта передал участникам спецоперации УАЗ
Коллектив международного аэропорта "Уфа" передал служебный автомобиль УАЗ в зону спецоперации, сообщает пресс-служба уфимского аэропорта. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T09:32:00+03:00
2025-03-28T09:32:00+03:00
2025-03-28T09:32:00+03:00
надежные люди
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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УФА, 28 мар – РИА Новости. Коллектив международного аэропорта "Уфа" передал служебный автомобиль УАЗ в зону спецоперации, сообщает пресс-служба уфимского аэропорта. "Коллектив международного аэропорта "Уфа" передал в зону проведения специальной военной операции автомобиль "УАЗ-31519". Машина поступит на вооружение 9-й роты Башкирского батальона имени Тагира Кусимова в ближайшие дни", - говорится в сообщении. Полноприводный отечественный автомобиль с высоким клиренсом позволит в любое время года и в любую погоду перевозить на нём военнослужащих к местам боевого соприкосновения, а также вооружение, личные вещи и продукты питания, добавили в пресс-службе. "Аэропорт "Уфа" оказывает помощь бойцам специальной военной операции с самого начала её проведения. Работники аэропорта регулярно участвуют в сборе гуманитарной помощи, которая централизованно направляется в новые регионы. Также на базе предприятия создан волонтерский центр для помощи военнослужащим СВО. Работники и ветераны предприятия в свободное время шьют балаклавы, вяжут подшлемники, маскировочные сети и другие необходимые бойцам вещи", - рассказали в пресс-службе уфимского авиузла.
https://ria.ru/20250327/zaytsev-2007719335.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Коллектив уфимского аэропорта передал участникам спецоперации УАЗ
Коллектив уфимского аэропорта передал участникам СВО служебный автомобиль УАЗ
УФА, 28 мар – РИА Новости. Коллектив международного аэропорта "Уфа" передал служебный автомобиль УАЗ в зону спецоперации, сообщает пресс-служба уфимского аэропорта.
"Коллектив международного аэропорта "Уфа" передал в зону проведения специальной военной операции автомобиль "УАЗ-31519". Машина поступит на вооружение 9-й роты Башкирского батальона имени Тагира Кусимова в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
Полноприводный отечественный автомобиль с высоким клиренсом позволит в любое время года и в любую погоду перевозить на нём военнослужащих к местам боевого соприкосновения, а также вооружение, личные вещи и продукты питания, добавили в пресс-службе.
"Аэропорт "Уфа" оказывает помощь бойцам специальной военной операции с самого начала её проведения. Работники аэропорта регулярно участвуют в сборе гуманитарной помощи, которая централизованно направляется в новые регионы. Также на базе предприятия создан волонтерский центр для помощи военнослужащим СВО. Работники и ветераны предприятия в свободное время шьют балаклавы, вяжут подшлемники, маскировочные сети и другие необходимые бойцам вещи", - рассказали в пресс-службе уфимского авиузла.