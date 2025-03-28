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Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:23 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/su-34-2007958014.html
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.03.2025
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области
Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:23:00+03:00
2025-03-28T15:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-34
су-35с
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки цели были успешно поражены", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20250328/peskov-2007943377.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34, су-35с, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-34, Су-35С, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области

Су-34 нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Андрей Станавов Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Андрей Станавов
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
"После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки цели были успешно поражены", - добавили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-34Су-35СВооруженные силы РФУкраинаРоссия
 
 
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