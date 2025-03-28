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Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.03.2025
Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области
Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:23:00+03:00
2025-03-28T15:23:00+03:00
2025-03-28T15:23:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки цели были успешно поражены", - добавили в Минобороны.
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Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области
Су-34 нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в Курской области