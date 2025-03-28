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Сторонники Гуцул продолжают пикетировать суд в Кишиневе - РИА Новости, 28.03.2025
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10:38 28.03.2025 (обновлено: 10:47 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/storonniki-2007875447.html
Сторонники Гуцул продолжают пикетировать суд в Кишиневе
Сторонники Гуцул продолжают пикетировать суд в Кишиневе - РИА Новости, 28.03.2025
Сторонники Гуцул продолжают пикетировать суд в Кишиневе
Сторонники задержанной 25 марта главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул продолжают пикетировать районный суд Кишинева, где рассматривается вопрос о мере... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:38:00+03:00
2025-03-28T10:47:00+03:00
в мире
молдавия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Сторонники задержанной 25 марта главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул продолжают пикетировать районный суд Кишинева, где рассматривается вопрос о мере пресечения в отношении руководителя региона, передает корреспондент РИА Новости. Судебное заседание проходит за закрытыми дверями и длится уже более часа. Манифестанты, собравшиеся у здания суда, скандируют лозунги "Свободу Гуцул!", "Правосудие в Молдове — цирк!". Ранее сообщалось, что представители прокуратуры требуют ареста главы Гагаузской автономии на 30 суток. Официальные обвинения пока не изложены.️
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
60
Представители оппозиции и их сторонники собрались у суда в Кишеневе
Представители оппозиционного в Молдавии блока "Победа" и их сторонники собрались у суда в Кишеневе, где проходит заседание об избрании меры пресечения главе Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости. Замглавы автономии Петров сообщил агентству, что полиция Молдавии при обыске в правительстве Гагаузии изъяла документы Гуцул, связанные с ее поездкой в Россию.
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в мире, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Сторонники Гуцул продолжают пикетировать суд в Кишиневе

Представители оппозиции продолжают пикетировать суд, рассматривающий дело Гуцул

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КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Сторонники задержанной 25 марта главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул продолжают пикетировать районный суд Кишинева, где рассматривается вопрос о мере пресечения в отношении руководителя региона, передает корреспондент РИА Новости.
Судебное заседание проходит за закрытыми дверями и длится уже более часа. Манифестанты, собравшиеся у здания суда, скандируют лозунги "Свободу Гуцул!", "Правосудие в Молдове — цирк!".
Ранее сообщалось, что представители прокуратуры требуют ареста главы Гагаузской автономии на 30 суток. Официальные обвинения пока не изложены.️
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Россия потребовала от ОБСЕ добиться от Молдавии освобождения Гуцул
27 марта, 23:56
 
В миреМолдавияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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