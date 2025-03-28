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Карасин заявил о заинтересованности США в диалоге с Россией - РИА Новости, 28.03.2025
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15:21 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/ssha-2007957596.html
Карасин заявил о заинтересованности США в диалоге с Россией
Карасин заявил о заинтересованности США в диалоге с Россией - РИА Новости, 28.03.2025
Карасин заявил о заинтересованности США в диалоге с Россией
Нынешнее руководство Соединенных Штатов Америки заинтересовано в диалоге с Россией и в поиске совместных решений, заявил глава комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:21:00+03:00
2025-03-28T15:21:00+03:00
россия
сша
европа
григорий карасин
дональд трамп
совет федерации рф
россельхозбанк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Нынешнее руководство Соединенных Штатов Америки заинтересовано в диалоге с Россией и в поиске совместных решений, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации в Эр-Рияде Григорий Карасин. "Нынешнее руководство заинтересовано в диалоге с нами, в поиске совместных подходов и решений. Этот этап надо максимально конструктивно использовать, что мы и делаем... Рассчитывать всегда надо на важность достижения позитивных результатов. Не думать о том, что будет, если мы их не достигнем, ...и добиваться поставленных целей", - сказал он в эфире телеканала "России 24". Карасин отметил, что до определенных изменений "наверху" в Белом доме политика США была "ярко антироссийской", в том числе в стратегическом смысле. "Не могу сказать, что она сильно изменилась сейчас. Но, вроде, сейчас, с нынешним президентом (Дональдом Трампом) американцы стали более восприимчивы к собственным интересам, интересам Америки", - добавил сенатор. Карасин считает, что американцы не хотят "отвечать за чужие грехи", а хотят исправить ситуацию там, где это возможно. По его мнению, американцы считают, что Европа должна сама справляться с "нажитыми Европой же проблемами", что, естественно, не нравится нынешней политической элите Европы. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
https://ria.ru/20250328/karasin-2007957067.html
https://ria.ru/20250328/karasin-2007931266.html
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россия, сша, европа, григорий карасин, дональд трамп, совет федерации рф, россельхозбанк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Европа, Григорий Карасин, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Россельхозбанк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Карасин заявил о заинтересованности США в диалоге с Россией

Карасин: нынешнее руководство США заинтересовано в диалоге с Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГригорий Карасин
Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Григорий Карасин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Нынешнее руководство Соединенных Штатов Америки заинтересовано в диалоге с Россией и в поиске совместных решений, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации в Эр-Рияде Григорий Карасин.
"Нынешнее руководство заинтересовано в диалоге с нами, в поиске совместных подходов и решений. Этот этап надо максимально конструктивно использовать, что мы и делаем... Рассчитывать всегда надо на важность достижения позитивных результатов. Не думать о том, что будет, если мы их не достигнем, ...и добиваться поставленных целей", - сказал он в эфире телеканала "России 24".
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Вчера, 15:17
Карасин отметил, что до определенных изменений "наверху" в Белом доме политика США была "ярко антироссийской", в том числе в стратегическом смысле.
"Не могу сказать, что она сильно изменилась сейчас. Но, вроде, сейчас, с нынешним президентом (Дональдом Трампом) американцы стали более восприимчивы к собственным интересам, интересам Америки", - добавил сенатор.
Автомобили делегации России перед началом переговоров делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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Карасин считает, что американцы не хотят "отвечать за чужие грехи", а хотят исправить ситуацию там, где это возможно. По его мнению, американцы считают, что Европа должна сама справляться с "нажитыми Европой же проблемами", что, естественно, не нравится нынешней политической элите Европы.
На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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РоссияСШАЕвропаГригорий КарасинДональд ТрампСовет Федерации РФРоссельхозбанкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ мире
 
 
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