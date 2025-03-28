https://ria.ru/20250328/ssha-2007957596.html

Карасин заявил о заинтересованности США в диалоге с Россией

Карасин заявил о заинтересованности США в диалоге с Россией - РИА Новости, 28.03.2025

Карасин заявил о заинтересованности США в диалоге с Россией

Нынешнее руководство Соединенных Штатов Америки заинтересовано в диалоге с Россией и в поиске совместных решений, заявил глава комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:21:00+03:00

2025-03-28T15:21:00+03:00

2025-03-28T15:21:00+03:00

россия

сша

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григорий карасин

дональд трамп

совет федерации рф

россельхозбанк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Нынешнее руководство Соединенных Штатов Америки заинтересовано в диалоге с Россией и в поиске совместных решений, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации в Эр-Рияде Григорий Карасин. "Нынешнее руководство заинтересовано в диалоге с нами, в поиске совместных подходов и решений. Этот этап надо максимально конструктивно использовать, что мы и делаем... Рассчитывать всегда надо на важность достижения позитивных результатов. Не думать о том, что будет, если мы их не достигнем, ...и добиваться поставленных целей", - сказал он в эфире телеканала "России 24". Карасин отметил, что до определенных изменений "наверху" в Белом доме политика США была "ярко антироссийской", в том числе в стратегическом смысле. "Не могу сказать, что она сильно изменилась сейчас. Но, вроде, сейчас, с нынешним президентом (Дональдом Трампом) американцы стали более восприимчивы к собственным интересам, интересам Америки", - добавил сенатор. Карасин считает, что американцы не хотят "отвечать за чужие грехи", а хотят исправить ситуацию там, где это возможно. По его мнению, американцы считают, что Европа должна сама справляться с "нажитыми Европой же проблемами", что, естественно, не нравится нынешней политической элите Европы. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

https://ria.ru/20250328/karasin-2007957067.html

https://ria.ru/20250328/karasin-2007931266.html

https://ria.ru/20250328/peregovory-2007927453.html

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