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СМИ: США вновь финансируют мониторинг якобы вывоза детей с Украины
СМИ: США вновь финансируют мониторинг якобы вывоза детей с Украины - РИА Новости, 28.03.2025
СМИ: США вновь финансируют мониторинг якобы вывоза детей с Украины
Администрация США возобновила финансирование группы, отслеживавшей в том числе информацию о якобы "вывозе детей с Украины", сообщает телеканал CNN со ссылкой на РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T06:11:00+03:00
2025-03-28T06:11:00+03:00
2025-03-28T06:11:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Администрация США возобновила финансирование группы, отслеживавшей в том числе информацию о якобы "вывозе детей с Украины", сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление госдепа и источники. На прошлой неделе сообщалось, что госдепартамент расторг контракт с Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета (HRL), в рамках которого она проводила исследования для программы Conflict Observatory. "Финансирование предоставляется на короткий период, пока Conflict Observatory обеспечивают надлежащую передачу критически важных данных о детях соответствующим органам власти. Это часть стандартной процедуры закрытия прекращенных программ", - говорится в заявлении представителя госдепа. Источник CNN сообщил, что финансирование Conflict Observatory было восстановлено на шесть недель. Это позволит передать "базу доказательств", включая местонахождение более 30 тысяч украинских детей, в Европол - правоохранительное ведомство Евросоюза.
https://ria.ru/20250328/ukraina-2007837446.html
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в мире, сша, европол
СМИ: США вновь финансируют мониторинг якобы вывоза детей с Украины
CNN: США возобновили финансирование мониторинга якобы вывоза детей с Украины