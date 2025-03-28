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СМИ: США вновь финансируют мониторинг якобы вывоза детей с Украины - РИА Новости, 28.03.2025
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06:11 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/ssha-2007850427.html
СМИ: США вновь финансируют мониторинг якобы вывоза детей с Украины
СМИ: США вновь финансируют мониторинг якобы вывоза детей с Украины - РИА Новости, 28.03.2025
СМИ: США вновь финансируют мониторинг якобы вывоза детей с Украины
Администрация США возобновила финансирование группы, отслеживавшей в том числе информацию о якобы "вывозе детей с Украины", сообщает телеканал CNN со ссылкой на РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T06:11:00+03:00
2025-03-28T06:11:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Администрация США возобновила финансирование группы, отслеживавшей в том числе информацию о якобы "вывозе детей с Украины", сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление госдепа и источники. На прошлой неделе сообщалось, что госдепартамент расторг контракт с Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета (HRL), в рамках которого она проводила исследования для программы Conflict Observatory. "Финансирование предоставляется на короткий период, пока Conflict Observatory обеспечивают надлежащую передачу критически важных данных о детях соответствующим органам власти. Это часть стандартной процедуры закрытия прекращенных программ", - говорится в заявлении представителя госдепа. Источник CNN сообщил, что финансирование Conflict Observatory было восстановлено на шесть недель. Это позволит передать "базу доказательств", включая местонахождение более 30 тысяч украинских детей, в Европол - правоохранительное ведомство Евросоюза.
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в мире, сша, европол
В мире, США, Европол
СМИ: США вновь финансируют мониторинг якобы вывоза детей с Украины

CNN: США возобновили финансирование мониторинга якобы вывоза детей с Украины

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Администрация США возобновила финансирование группы, отслеживавшей в том числе информацию о якобы "вывозе детей с Украины", сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление госдепа и источники.
На прошлой неделе сообщалось, что госдепартамент расторг контракт с Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета (HRL), в рамках которого она проводила исследования для программы Conflict Observatory.
"Финансирование предоставляется на короткий период, пока Conflict Observatory обеспечивают надлежащую передачу критически важных данных о детях соответствующим органам власти. Это часть стандартной процедуры закрытия прекращенных программ", - говорится в заявлении представителя госдепа.
Источник CNN сообщил, что финансирование Conflict Observatory было восстановлено на шесть недель. Это позволит передать "базу доказательств", включая местонахождение более 30 тысяч украинских детей, в Европол - правоохранительное ведомство Евросоюза.
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