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Спецоперация, 28 марта: ВС России освободили Гоголевку в Курской области - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/spetsoperatsiya-2008020424.html
Спецоперация, 28 марта: ВС России освободили Гоголевку в Курской области
Спецоперация, 28 марта: ВС России освободили Гоголевку в Курской области - РИА Новости, 28.03.2025
Спецоперация, 28 марта: ВС России освободили Гоголевку в Курской области
Российские войска вернули под контроль населенный пункт Гоголевка в Курской области, ВСУ потеряли до 10780 военнослужащих за неделю, силы ПВО ночью сбили 78... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:13:00+03:00
2025-03-28T18:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
миг-29
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские войска вернули под контроль населенный пункт Гоголевка в Курской области, ВСУ потеряли до 10780 военнослужащих за неделю, силы ПВО ночью сбили 78 украинских БПЛА над территорией России. ВС России освободили Гоголевку в Курской областиВ Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Север" вернули под контроль населенный пункт Гоголевка в Курской области. За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, два квадроцикла и станция радиоэлектронной разведки, а также три пункта управления БПЛА. Всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 70700 военнослужащих, 402 танка. ВСУ потеряли более десяти тысяч человек за неделюКак следует из сводки Минобороны России, потери украинских военных за неделю составили до 10780 человек. Российские военные за прошедшие семь дней освободили пять населенных пунктов, были сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб JDAM, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1160 беспилотников. Силы ПВО ночью сбили 78 дронов над 7 регионами РоссииПо данным Минобороны РФ, российские средства ПВО за ночь уничтожили 78 украинских беспилотников. Над Воронежской областью сбиты 32 дрона, над Саратовской - 19, над Курской - 17, над Белгородской - 6, над Липецкой - два, еще по одному - над Ростовской и Тамбовской областями. с 12.30 по 12.50 мск ПВО сбила по одному украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями. ВСУ практически уничтожили газоизмерительную станцию "Суджа"Кроме того, как сообщает Минобороны РФ, киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. По данным ведомства, 28 марта был нанесен удар по газоизмерительной станции "Суджа", объект практически уничтожен. Помимо этого, в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских БПЛА, которые пытались атаковать Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Также накануне в Белгородской области был обстрелян филиал "Россетей". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия оставляет за собой право в случае несоблюдения Киевом моратория на удары по энергообъектам тоже его не соблюдать. Путин заявил, что ВСУ можно "добить"Президент РФ Владимир Путин посетил атомный подводный крейсер "Архангельск" и пообщался с моряками-проводниками. Президент рассказал им, что российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. "Я еще совсем недавно говорил, мы их "дожмем", но есть основания полагать, что мы их добьем", - сказал Путин. По его словам, российские войска освободили свыше 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей и 99% ЛНР. Путин заявил, что практика установления временного внешнего управления в работе ООН есть, и ее можно применить на Украине. Кроме того, Путин заявил, что гражданские органы власти на Украине не являются законными, а для мирного решения на Украине должны быть устранены первопричины конфликта. Герой России Тибилов погиб в Курской областиВ пресс-службе Росгвардии, в свою очередь, сообщили, что Герой России майор Марат Тибилов погиб при выполнении служебно-боевой задачи в Курской области. Путин 23 февраля вручил Тибилову "Золотую Звезду" Героя России в Кремле в рамках торжественного приёма главы государства, посвящённого Дню защитника Отечества, за отличие при выполнении боевых задач специальной военной операции.
https://ria.ru/20250328/rossiya-2007953932.html
https://ria.ru/20250328/ataka-2007965538.html
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Бойцы РФ продвигаются к центру Гуево Курской области
Штурмовые группы 22-го мотострелкового полка группировки "Север" продолжают охват села Гуево Курской области в оперативное окружение, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север"
2025-03-28T18:13
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PT1M13S
Работа штурмовиков 22-го мотострелкового полка в центре Гуево в Курской области
Штурмовики 22-го мотострелкового полка российской группировки "Север" с боями продвинулись к центру Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер этой группировки
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безопасность, курская область, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, миг-29, марат тибилов , россети, дмитрий песков, оон
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Марат Тибилов , Россети, Дмитрий Песков, ООН

Спецоперация, 28 марта: ВС России освободили Гоголевку в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град"
Боевая работа артрасчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артрасчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские войска вернули под контроль населенный пункт Гоголевка в Курской области, ВСУ потеряли до 10780 военнослужащих за неделю, силы ПВО ночью сбили 78 украинских БПЛА над территорией России.

ВС России освободили Гоголевку в Курской области

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Север" вернули под контроль населенный пункт Гоголевка в Курской области. За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, два квадроцикла и станция радиоэлектронной разведки, а также три пункта управления БПЛА. Всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 70700 военнослужащих, 402 танка.

ВСУ потеряли более десяти тысяч человек за неделю

Как следует из сводки Минобороны России, потери украинских военных за неделю составили до 10780 человек. Российские военные за прошедшие семь дней освободили пять населенных пунктов, были сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб JDAM, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1160 беспилотников.

Силы ПВО ночью сбили 78 дронов над 7 регионами России

По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО за ночь уничтожили 78 украинских беспилотников. Над Воронежской областью сбиты 32 дрона, над Саратовской - 19, над Курской - 17, над Белгородской - 6, над Липецкой - два, еще по одному - над Ростовской и Тамбовской областями. с 12.30 по 12.50 мск ПВО сбила по одному украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями.
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Вчера, 15:11

ВСУ практически уничтожили газоизмерительную станцию "Суджа"

Кроме того, как сообщает Минобороны РФ, киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. По данным ведомства, 28 марта был нанесен удар по газоизмерительной станции "Суджа", объект практически уничтожен. Помимо этого, в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских БПЛА, которые пытались атаковать Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Также накануне в Белгородской области был обстрелян филиал "Россетей".
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На Западе жестко высказались об атаке ВСУ на ГИС "Суджа"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия оставляет за собой право в случае несоблюдения Киевом моратория на удары по энергообъектам тоже его не соблюдать.

Путин заявил, что ВСУ можно "добить"

Президент РФ Владимир Путин посетил атомный подводный крейсер "Архангельск" и пообщался с моряками-проводниками. Президент рассказал им, что российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения.
«
"Я еще совсем недавно говорил, мы их "дожмем", но есть основания полагать, что мы их добьем", - сказал Путин.
По его словам, российские войска освободили свыше 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей и 99% ЛНР. Путин заявил, что практика установления временного внешнего управления в работе ООН есть, и ее можно применить на Украине.
Кроме того, Путин заявил, что гражданские органы власти на Украине не являются законными, а для мирного решения на Украине должны быть устранены первопричины конфликта.

Герой России Тибилов погиб в Курской области

В пресс-службе Росгвардии, в свою очередь, сообщили, что Герой России майор Марат Тибилов погиб при выполнении служебно-боевой задачи в Курской области.
Путин 23 февраля вручил Тибилову "Золотую Звезду" Героя России в Кремле в рамках торжественного приёма главы государства, посвящённого Дню защитника Отечества, за отличие при выполнении боевых задач специальной военной операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныМиГ-29Марат ТибиловРоссетиДмитрий ПесковООН
 
 
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