https://ria.ru/20250328/spetsoperatsiya-2008020424.html

Спецоперация, 28 марта: ВС России освободили Гоголевку в Курской области

Спецоперация, 28 марта: ВС России освободили Гоголевку в Курской области - РИА Новости, 28.03.2025

Спецоперация, 28 марта: ВС России освободили Гоголевку в Курской области

Российские войска вернули под контроль населенный пункт Гоголевка в Курской области, ВСУ потеряли до 10780 военнослужащих за неделю, силы ПВО ночью сбили 78... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T18:13:00+03:00

2025-03-28T18:13:00+03:00

2025-03-28T18:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

украина

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

миг-29

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003285890_0:0:2683:1509_1920x0_80_0_0_96bc573b2f90563e106398b2ea2f1a29.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские войска вернули под контроль населенный пункт Гоголевка в Курской области, ВСУ потеряли до 10780 военнослужащих за неделю, силы ПВО ночью сбили 78 украинских БПЛА над территорией России. ВС России освободили Гоголевку в Курской областиВ Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Север" вернули под контроль населенный пункт Гоголевка в Курской области. За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, два квадроцикла и станция радиоэлектронной разведки, а также три пункта управления БПЛА. Всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 70700 военнослужащих, 402 танка. ВСУ потеряли более десяти тысяч человек за неделюКак следует из сводки Минобороны России, потери украинских военных за неделю составили до 10780 человек. Российские военные за прошедшие семь дней освободили пять населенных пунктов, были сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб JDAM, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 1160 беспилотников. Силы ПВО ночью сбили 78 дронов над 7 регионами РоссииПо данным Минобороны РФ, российские средства ПВО за ночь уничтожили 78 украинских беспилотников. Над Воронежской областью сбиты 32 дрона, над Саратовской - 19, над Курской - 17, над Белгородской - 6, над Липецкой - два, еще по одному - над Ростовской и Тамбовской областями. с 12.30 по 12.50 мск ПВО сбила по одному украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями. ВСУ практически уничтожили газоизмерительную станцию "Суджа"Кроме того, как сообщает Минобороны РФ, киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. По данным ведомства, 28 марта был нанесен удар по газоизмерительной станции "Суджа", объект практически уничтожен. Помимо этого, в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских БПЛА, которые пытались атаковать Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Также накануне в Белгородской области был обстрелян филиал "Россетей". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия оставляет за собой право в случае несоблюдения Киевом моратория на удары по энергообъектам тоже его не соблюдать. Путин заявил, что ВСУ можно "добить"Президент РФ Владимир Путин посетил атомный подводный крейсер "Архангельск" и пообщался с моряками-проводниками. Президент рассказал им, что российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. "Я еще совсем недавно говорил, мы их "дожмем", но есть основания полагать, что мы их добьем", - сказал Путин. По его словам, российские войска освободили свыше 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей и 99% ЛНР. Путин заявил, что практика установления временного внешнего управления в работе ООН есть, и ее можно применить на Украине. Кроме того, Путин заявил, что гражданские органы власти на Украине не являются законными, а для мирного решения на Украине должны быть устранены первопричины конфликта. Герой России Тибилов погиб в Курской областиВ пресс-службе Росгвардии, в свою очередь, сообщили, что Герой России майор Марат Тибилов погиб при выполнении служебно-боевой задачи в Курской области. Путин 23 февраля вручил Тибилову "Золотую Звезду" Героя России в Кремле в рамках торжественного приёма главы государства, посвящённого Дню защитника Отечества, за отличие при выполнении боевых задач специальной военной операции.

https://ria.ru/20250328/rossiya-2007953932.html

https://ria.ru/20250328/ataka-2007965538.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бойцы РФ продвигаются к центру Гуево Курской области Штурмовые группы 22-го мотострелкового полка группировки "Север" продолжают охват села Гуево Курской области в оперативное окружение, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" 2025-03-28T18:13 true PT1M13S

Работа штурмовиков 22-го мотострелкового полка в центре Гуево в Курской области Штурмовики 22-го мотострелкового полка российской группировки "Север" с боями продвинулись к центру Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости офицер этой группировки 2025-03-28T18:13 true PT1M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, курская область, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, миг-29, марат тибилов , россети, дмитрий песков, оон