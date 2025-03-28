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Экипаж Ми-35М уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 28.03.2025
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Экипаж Ми-35М уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Экипаж Ми-35М уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 28.03.2025
Экипаж Ми-35М уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Российские вертолётчики на Ми-35М нанесли ракетный удар и уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T05:03:00+03:00
2025-03-28T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские вертолётчики на Ми-35М нанесли ракетный удар и уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что лётчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений группировки "Север". Они провели пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронированную технику и личный состав ВСУ. "После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение заданных целей", - добавили в МО РФ. Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, в котором показано, как вертолёт готовится к вылету на аэродроме, после чего он на предельно малой высоте движется в точку нанесения удара. Показано, как из пусковых устройств выходят ракеты. Также демонстрируется возвращение винтокрылой машины на аэродром.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, ми-35м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-35М
Экипаж Ми-35М уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Минобороны: экипаж Ми-35М уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ми-35
Ударный вертолет Ми-35 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ударный вертолет Ми-35. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские вертолётчики на Ми-35М нанесли ракетный удар и уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что лётчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений группировки "Север". Они провели пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронированную технику и личный состав ВСУ.
"После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение заданных целей", - добавили в МО РФ.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, в котором показано, как вертолёт готовится к вылету на аэродроме, после чего он на предельно малой высоте движется в точку нанесения удара. Показано, как из пусковых устройств выходят ракеты. Также демонстрируется возвращение винтокрылой машины на аэродром.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМи-35М
 
 
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