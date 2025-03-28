https://ria.ru/20250328/spetsoperatsiya-2007846378.html

Экипаж Ми-35М уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Экипаж Ми-35М уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 28.03.2025

Экипаж Ми-35М уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Российские вертолётчики на Ми-35М нанесли ракетный удар и уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T05:03:00+03:00

2025-03-28T05:03:00+03:00

2025-03-28T05:03:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские вертолётчики на Ми-35М нанесли ракетный удар и уничтожили живую силу и бронетехнику ВСУ в курском приграничье, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что лётчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений группировки "Север". Они провели пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронированную технику и личный состав ВСУ. "После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение заданных целей", - добавили в МО РФ. Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, в котором показано, как вертолёт готовится к вылету на аэродроме, после чего он на предельно малой высоте движется в точку нанесения удара. Показано, как из пусковых устройств выходят ракеты. Также демонстрируется возвращение винтокрылой машины на аэродром.

https://ria.ru/20250328/verbovka-2007842828.html

https://ria.ru/20250328/vzryvy-2007840543.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, ми-35м