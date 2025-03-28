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Более 20 томских социальных компаний подтвердили свой статус - РИА Новости, 28.03.2025
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Твой бизнес
 
13:48 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/sotskompanii-2007925163.html
Более 20 томских социальных компаний подтвердили свой статус
Более 20 томских социальных компаний подтвердили свой статус - РИА Новости, 28.03.2025
Более 20 томских социальных компаний подтвердили свой статус
В перечень социальных предпринимателей Томской области вошли шесть новых компаний, а еще 15 — снова подтвердили свой статус, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:48:00+03:00
2025-03-28T13:48:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В перечень социальных предпринимателей Томской области вошли шесть новых компаний, а еще 15 — снова подтвердили свой статус, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее департамент инвестиционной и промышленной политики области провел заседание комиссии по вопросам признания субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) социальными предприятиями. В состав комиссии во главе с начальником департамента Георгием Бородулиным вошли представители органов исполнительной власти региона, бизнес-объединений и организаций инфраструктуры поддержки МСП. На заседании эксперты рассмотрели 22 заявки. По итогам работы комиссии 21 предприниматель области подтвердил данный статус. Среди них логопедические и развивающие курсы для детей, курсы по иностранным языкам, по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, секция плавания для детей, спортивный клуб карате кекусинкай, нейрогимнастика для пожилых людей и другие проекты. "Социальные предприниматели с начала года активно подают заявки на подтверждение своего статуса, что является обязательством предпринимателей, уже получивших меры поддержки, а также одним из условий приобретения права на господдержку для тех, кто еще не успел ей воспользоваться", — отметил Бородулин, его слова приводит пресс-служба. Также он подчеркнул, что качество подготовки заявок с каждым годом улучшается. Это связано, в том числе с работой центра "Мой бизнес", который регулярно организует консультации и обучает правилам составления и подачи запросов как на подтверждение статуса, так и на получение различных мер господдержки. Работа компании проводится в рамках президентского национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
https://ria.ru/20250324/magadan-2006976585.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , томская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Томская область
Более 20 томских социальных компаний подтвердили свой статус

Статус социального предприятия подтвердила 21 компания в Томской области

© Фото : Официальный интернет-портал Администрации Томской областиЗаседание комиссии по вопросам признания субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) социальными предприятиями в Томской области
Заседание комиссии по вопросам признания субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) социальными предприятиями в Томской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Официальный интернет-портал Администрации Томской области
Заседание комиссии по вопросам признания субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) социальными предприятиями в Томской области
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В перечень социальных предпринимателей Томской области вошли шесть новых компаний, а еще 15 — снова подтвердили свой статус, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее департамент инвестиционной и промышленной политики области провел заседание комиссии по вопросам признания субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) социальными предприятиями. В состав комиссии во главе с начальником департамента Георгием Бородулиным вошли представители органов исполнительной власти региона, бизнес-объединений и организаций инфраструктуры поддержки МСП. На заседании эксперты рассмотрели 22 заявки.
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По итогам работы комиссии 21 предприниматель области подтвердил данный статус. Среди них логопедические и развивающие курсы для детей, курсы по иностранным языкам, по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, секция плавания для детей, спортивный клуб карате кекусинкай, нейрогимнастика для пожилых людей и другие проекты.
"Социальные предприниматели с начала года активно подают заявки на подтверждение своего статуса, что является обязательством предпринимателей, уже получивших меры поддержки, а также одним из условий приобретения права на господдержку для тех, кто еще не успел ей воспользоваться", — отметил Бородулин, его слова приводит пресс-служба.
Также он подчеркнул, что качество подготовки заявок с каждым годом улучшается. Это связано, в том числе с работой центра "Мой бизнес", который регулярно организует консультации и обучает правилам составления и подачи запросов как на подтверждение статуса, так и на получение различных мер господдержки. Работа компании проводится в рамках президентского национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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