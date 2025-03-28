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Пленный солдат ВСУ не знал, что носит с собой согласие на трансплантацию - РИА Новости, 28.03.2025
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23:40 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/soldat-2008062639.html
Пленный солдат ВСУ не знал, что носит с собой согласие на трансплантацию
Пленный солдат ВСУ не знал, что носит с собой согласие на трансплантацию - РИА Новости, 28.03.2025
Пленный солдат ВСУ не знал, что носит с собой согласие на трансплантацию
Взятый в плен бойцами РФ украинский солдат Андрей Чемер не знал, что носит с собой согласие на трансплантацию органов в медицинской клинике города Онтарио в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T23:40:00+03:00
2025-03-28T23:40:00+03:00
здоровье - общество
онтарио
канада
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вооруженные силы украины
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КУРСК, 28 мар – РИА Новости. Взятый в плен бойцами РФ украинский солдат Андрей Чемер не знал, что носит с собой согласие на трансплантацию органов в медицинской клинике города Онтарио в Канаде, командование ВСУ выдало ему документ под видом страхового медицинского полиса, сообщили РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север". Бойцы "Севера" сообщили агентству, что военнопленный Андрей Чемер из 41-й механизированной бригады был захвачен в суджанском приграничье. Они уточнили, что после сдачи в плен украинского солдата военнослужащие РФ обнаружили у него согласие на трансплантацию органов в зарубежной клинике, однако сам Чемер думал, что это страховой полис. "Это, получается, французский медицинский полис. Получается, перед тем, как нас отправить, командир вот это выдал … каждому по такому. Обещали, что, если что при ранениях попадете в самые лучшие французские клиники. Не успел (заполнить документ – ред.), потому что начался обстрел", - рассказал солдат ВСУ на видео, предоставленном РИА Новости. Пленный солдат ВСУ добавил, что его сослуживцы, вероятно, заполнили "добровольное согласие", а их анкеты забрал командир. "Рассчитывая на квалифицированную медицинскую помощь, украинский солдат везде носил с собой согласие, думая, что это "медицинский полис". После сдачи в плен его уже обнаружили наши военнослужащие... Каково же было удивление украинского солдата, когда оказалось, что это добровольное согласие на трансплантацию его органов в медицинской клинике в Онтарио (Канада)", - сообщили военнослужащие. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.
https://ria.ru/20250211/rossija-1998537173.html
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здоровье - общество, онтарио, канада, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Здоровье - Общество, Онтарио, Канада, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пленный солдат ВСУ не знал, что носит с собой согласие на трансплантацию

У пленного солдата ВСУ нашли согласие на добровольную трансплантацию органов

© РИА НовостиСогласие на трансплантацию органов, найденное у солдата ВСУ
Согласие на трансплантацию органов, найденное у солдата ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости
Согласие на трансплантацию органов, найденное у солдата ВСУ
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КУРСК, 28 мар – РИА Новости. Взятый в плен бойцами РФ украинский солдат Андрей Чемер не знал, что носит с собой согласие на трансплантацию органов в медицинской клинике города Онтарио в Канаде, командование ВСУ выдало ему документ под видом страхового медицинского полиса, сообщили РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север".
Бойцы "Севера" сообщили агентству, что военнопленный Андрей Чемер из 41-й механизированной бригады был захвачен в суджанском приграничье. Они уточнили, что после сдачи в плен украинского солдата военнослужащие РФ обнаружили у него согласие на трансплантацию органов в зарубежной клинике, однако сам Чемер думал, что это страховой полис.
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Мирошник: Россия проверит данные по центрам черной трансплантологии в ВСУ
11 февраля, 09:01
«
"Это, получается, французский медицинский полис. Получается, перед тем, как нас отправить, командир вот это выдал … каждому по такому. Обещали, что, если что при ранениях попадете в самые лучшие французские клиники. Не успел (заполнить документ – ред.), потому что начался обстрел", - рассказал солдат ВСУ на видео, предоставленном РИА Новости.
Пленный солдат ВСУ добавил, что его сослуживцы, вероятно, заполнили "добровольное согласие", а их анкеты забрал командир.
«
"Рассчитывая на квалифицированную медицинскую помощь, украинский солдат везде носил с собой согласие, думая, что это "медицинский полис". После сдачи в плен его уже обнаружили наши военнослужащие... Каково же было удивление украинского солдата, когда оказалось, что это добровольное согласие на трансплантацию его органов в медицинской клинике в Онтарио (Канада)", - сообщили военнослужащие.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.
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