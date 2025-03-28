https://ria.ru/20250328/soglashenie-2007938919.html

СМИ раскрыли подробности нового соглашения США и Украины

СМИ раскрыли подробности нового соглашения США и Украины - РИА Новости, 28.03.2025

СМИ раскрыли подробности нового соглашения США и Украины

Новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном, сообщает в пятницу украинское... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:37:00+03:00

2025-03-28T14:37:00+03:00

2025-03-28T14:37:00+03:00

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сша

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владимир зеленский

дональд трамп

евросоюз

верховная рада украины

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном, сообщает в пятницу украинское издание "Европейская правда", ссылаясь на копию документа. Издание пишет, что имеющийся у журналистов документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Украина получала как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому, все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. "Самое главное: большое соглашение предусматривает обязательства Украины компенсировать США стоимость всей помощи: бюджетной, военной, гуманитарной и так далее, предоставленной "после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году". Документ отмечает, что суммарную стоимость американской помощи надо будет посчитать и прописать в приложении к договору по состоянию на дату его подписания", - говорится в материале на сайте "Европейской правды". По данным Кильского института мировой экономики, которые приводит издание, помощь США Украине с февраля 2022 года составила 123 миллиарда долларов. Ранее президент США Дональд Трамп в ходе обсуждения предыдущего варианта соглашения требовал от Киева гарантий компенсации "400-500 миллиардов долларов". В четверг Владимир Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения о ископаемых. Он заявил, что США вместо рамочного соглашения предлагают сразу полное соглашение, которое "требует детального изучения". До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый предложенный США проект соглашения "не в пользу Украины". По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Киева. Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250327/zelenskij-2007779684.html

https://ria.ru/20250327/mineraly-2007652160.html

https://ria.ru/20250328/zelenskij-2007917698.html

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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, верховная рада украины