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Полный цикл производства беспилотников планируют запустить в Смоленске - РИА Новости, 28.03.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:41 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/smolensk-2008035950.html
Полный цикл производства беспилотников планируют запустить в Смоленске
Полный цикл производства беспилотников планируют запустить в Смоленске - РИА Новости, 28.03.2025
Полный цикл производства беспилотников планируют запустить в Смоленске
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Смоленске планируют запустить полный цикл производства беспилотников, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T19:41:00+03:00
2025-03-28T19:41:00+03:00
смоленская область
смоленск
василий анохин
антон алиханов
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Смоленске планируют запустить полный цикл производства беспилотников, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он добавил, что вопросы создания центра по разработке и изготовлению дронов обсудили в Москве с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым. "Для создания современного научно-производственного центра по выпуску беспилотников в регионе есть все необходимое: компетенции, материально-техническая база, действующие компании по изготовлению деталей и частей дронов. Нужно объединить эти ресурсы в единую мощную организацию, чтобы дальше качественно развивать отрасль", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор подчеркнул, что во время разговора с Алихановым была рассмотрена возможность поддержки данной инициативы в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". В ближайшее время они подготовят соответствующую заявку от правительства области и примут участие в отборе на получение средств из федерального бюджета, подытожил Анохин.
https://ria.ru/20250326/anokhin-2007533793.html
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смоленск, василий анохин, антон алиханов
Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин, Антон Алиханов
Полный цикл производства беспилотников планируют запустить в Смоленске

Анохин: полный цикл производства беспилотников планируют запустить в Смоленске

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Смоленске планируют запустить полный цикл производства беспилотников, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Он добавил, что вопросы создания центра по разработке и изготовлению дронов обсудили в Москве с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым.
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"Для создания современного научно-производственного центра по выпуску беспилотников в регионе есть все необходимое: компетенции, материально-техническая база, действующие компании по изготовлению деталей и частей дронов. Нужно объединить эти ресурсы в единую мощную организацию, чтобы дальше качественно развивать отрасль", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор подчеркнул, что во время разговора с Алихановым была рассмотрена возможность поддержки данной инициативы в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". В ближайшее время они подготовят соответствующую заявку от правительства области и примут участие в отборе на получение средств из федерального бюджета, подытожил Анохин.
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Смоленская областьСмоленскВасилий АнохинАнтон Алиханов
 
 
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