https://ria.ru/20250328/smolensk-2008035950.html

Полный цикл производства беспилотников планируют запустить в Смоленске

Полный цикл производства беспилотников планируют запустить в Смоленске - РИА Новости, 28.03.2025

Полный цикл производства беспилотников планируют запустить в Смоленске

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Смоленске планируют запустить полный цикл производства беспилотников, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T19:41:00+03:00

2025-03-28T19:41:00+03:00

2025-03-28T19:41:00+03:00

смоленская область

смоленск

василий анохин

антон алиханов

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Смоленске планируют запустить полный цикл производства беспилотников, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он добавил, что вопросы создания центра по разработке и изготовлению дронов обсудили в Москве с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым. "Для создания современного научно-производственного центра по выпуску беспилотников в регионе есть все необходимое: компетенции, материально-техническая база, действующие компании по изготовлению деталей и частей дронов. Нужно объединить эти ресурсы в единую мощную организацию, чтобы дальше качественно развивать отрасль", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор подчеркнул, что во время разговора с Алихановым была рассмотрена возможность поддержки данной инициативы в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". В ближайшее время они подготовят соответствующую заявку от правительства области и примут участие в отборе на получение средств из федерального бюджета, подытожил Анохин.

https://ria.ru/20250326/anokhin-2007533793.html

https://ria.ru/20250326/vzaimodeystvie-2007368019.html

смоленск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

смоленск, василий анохин, антон алиханов