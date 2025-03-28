https://ria.ru/20250328/smolensk-2008035950.html
Полный цикл производства беспилотников планируют запустить в Смоленске
Полный цикл производства беспилотников планируют запустить в Смоленске - РИА Новости, 28.03.2025
Полный цикл производства беспилотников планируют запустить в Смоленске
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Смоленске планируют запустить полный цикл производства беспилотников, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T19:41:00+03:00
2025-03-28T19:41:00+03:00
2025-03-28T19:41:00+03:00
смоленская область
смоленск
василий анохин
антон алиханов
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Смоленске планируют запустить полный цикл производства беспилотников, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он добавил, что вопросы создания центра по разработке и изготовлению дронов обсудили в Москве с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым. "Для создания современного научно-производственного центра по выпуску беспилотников в регионе есть все необходимое: компетенции, материально-техническая база, действующие компании по изготовлению деталей и частей дронов. Нужно объединить эти ресурсы в единую мощную организацию, чтобы дальше качественно развивать отрасль", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор подчеркнул, что во время разговора с Алихановым была рассмотрена возможность поддержки данной инициативы в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". В ближайшее время они подготовят соответствующую заявку от правительства области и примут участие в отборе на получение средств из федерального бюджета, подытожил Анохин.
https://ria.ru/20250326/anokhin-2007533793.html
https://ria.ru/20250326/vzaimodeystvie-2007368019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленск, василий анохин, антон алиханов
Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин, Антон Алиханов
Полный цикл производства беспилотников планируют запустить в Смоленске
Анохин: полный цикл производства беспилотников планируют запустить в Смоленске
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Смоленске планируют запустить полный цикл производства беспилотников, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Он добавил, что вопросы создания центра по разработке и изготовлению дронов обсудили в Москве с министром промышленности и торговли России Антоном Алихановым.
"Для создания современного научно-производственного центра по выпуску беспилотников в регионе есть все необходимое: компетенции, материально-техническая база, действующие компании по изготовлению деталей и частей дронов. Нужно объединить эти ресурсы в единую мощную организацию, чтобы дальше качественно развивать отрасль", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор подчеркнул, что во время разговора с Алихановым была рассмотрена возможность поддержки данной инициативы в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". В ближайшее время они подготовят соответствующую заявку от правительства области и примут участие в отборе на получение средств из федерального бюджета, подытожил Анохин.