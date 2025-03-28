Невероятная история любви и творчества Смоктуновского: 100 лет легенде
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкАктер театра и кино, народный артист СССР Иннокентий Михайлович Смоктуновский
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Иннокентий Смоктуновский, которому 28 марта исполнилось бы 100 лет, – одна из самых загадочных фигур советского кинематографа. Его талант признавали все, но о личной жизни великого артиста известно не так много. Гораздо известнее его творческие удачи и достижения.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкИзвестный актер театра и кино Иннокентий Михайлович Смоктуновский.
Известный актер театра и кино Иннокентий Михайлович Смоктуновский.
Смоктуновский говорил: "Не беда, коли звёзды поначалу достаются палкой. Ведь надо учиться чем-то тянуться к ним".
Его талант и сегодня вдохновляет новые поколения.
Интересные факты об Иннокентии Михайловиче Смоктуновском (1925-1994)
1. Настоящая фамилия – Смоктунович
Актер родился в 1925 году в семье сибирских крестьян, а его фамилия имеет белорусские корни. Псевдоним "Смоктуновский" появился в театре.
Актер родился в 1925 году в семье сибирских крестьян, а его фамилия имеет белорусские корни. Псевдоним "Смоктуновский" появился в театре.
2. Прошел войну и плен
В 1943 году Смоктуновский был призван на фронт, участвовал в Курской битве, форсировании Днепра, попал в плен. Бежал, потом воевал в партизанском отряде и дошел до Германии.
В 1943 году Смоктуновский был призван на фронт, участвовал в Курской битве, форсировании Днепра, попал в плен. Бежал, потом воевал в партизанском отряде и дошел до Германии.
3. Начал карьеру в провинции
После войны поступил в студию при Красноярском драмтеатре. Работал в Махачкале, Сталинграде, прежде чем попасть в Москву.
После войны поступил в студию при Красноярском драмтеатре. Работал в Махачкале, Сталинграде, прежде чем попасть в Москву.
4. Прорыв – роль Мышкина
В 1957 году сыграл князя Мышкина в "Идиоте" Георгия Товстоногова (БДТ). Спектакль стал легендарным, а Смоктуновский – звездой.
В 1957 году сыграл князя Мышкина в "Идиоте" Георгия Товстоногова (БДТ). Спектакль стал легендарным, а Смоктуновский – звездой.
5. Гамлет, изменивший кино
Его Гамлет в фильме Козинцева (1964) – эталонный. Актер отказался от пафоса, сделав героя живым и нервным. Фильм и исполнитель главной роли получил множество номинаций и наград в СССР и за рубежом.
Его Гамлет в фильме Козинцева (1964) – эталонный. Актер отказался от пафоса, сделав героя живым и нервным. Фильм и исполнитель главной роли получил множество номинаций и наград в СССР и за рубежом.
6. Невероятная роль в "Девяти днях одного года"
Его физик Куликов в культовой драме Ромма (1962) поразил зрителей глубиной. Этот фильм об опасной работе физиков-ядерщиков стал одним из самых резонансных, его активно обсуждали и в научных, и в киноведческих кругах.
Его физик Куликов в культовой драме Ромма (1962) поразил зрителей глубиной. Этот фильм об опасной работе физиков-ядерщиков стал одним из самых резонансных, его активно обсуждали и в научных, и в киноведческих кругах.
7. Мастер эпизодов
Даже в маленьких ролях он блистал (например, Порфирий Петрович в "Преступлении и наказании").
Даже в маленьких ролях он блистал (например, Порфирий Петрович в "Преступлении и наказании").
8. Единственный актер – кавалер трех орденов Ленина
Награжден в 1965, 1975 и 1985 годах. Также получил звание Народного артиста СССР (1974) и Ленинскую премию (1965).
Награжден в 1965, 1975 и 1985 годах. Также получил звание Народного артиста СССР (1974) и Ленинскую премию (1965).
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАнастасия Вертинская (слева) в роли Офелии и Иннокентий Смоктуновский (справа) в роли Гамлета на съемках кинофильма "Гамлет" режиссера Григория Козинцева
Анастасия Вертинская (слева) в роли Офелии и Иннокентий Смоктуновский (справа) в роли Гамлета на съемках кинофильма "Гамлет" режиссера Григория Козинцева
Знакомство с Риммой Быковой
Первый брак Смоктуновского был коротким, история любви Кеши и Риммы Быковой началась в Сталинградском театре драмы, куда молодой актер только поступил работать. Поженились они при этом в Махачкале.
"Симпатичный, остряк и хохмач, подвижный, смешливый" – так вспоминает о Смоктуновском его коллега по театру Людмила Кузнецова. Именно она одной из первых узнала о приезде нового артиста и стала свидетельницей его знакомства с будущей женой.
Молодые актеры жили в крайне стесненных условиях. Театр не мог предоставить им отдельную комнату, поэтому пришлось делить квартиру с другими артистами. Их быт был совсем прост: железные кровати, матрасы, стол со стульями на кухне – вот и вся обстановка.
Второй брак Иннокентия Смоктуновского
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из художественного фильма "Звезда пленительного счастья" производства киностудии "Ленфильм"
Кадр из художественного фильма "Звезда пленительного счастья" производства киностудии "Ленфильм"
Иннокентий Смоктуновский и Суламифь Кушнир прожили вместе почти 40 лет. Он ласково называл жену Соломкой, она его — Кешей. Супруга легендарного актера работала художницей по костюмам и руководила пошивочным цехом театра "Ленком", где тот был внештатным артистом. Они влюбились друг в друга с первого взгляда.
Суламифь помогала мужу, занималась с ним речью, знакомила с тонкостями этикета и мировой культурой. По мнению коллег Смоктуновского, жена фактически воспитала знаменитого актёра.
Смоктуновский всегда прислушивался к мнению жены. Например, сначала он отказался от роли Гамлета, которую ему предложил Григорий Козинцев, но по настоянию Суламифи изменил решение.
Когда Смоктуновскому присвоили звание Героя Социалистического Труда в 1990 году, он заявил, что половина Золотой звезды точно принадлежит жене.
© РИА Новости / Александров | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Иннокентий Михайлович Смоктуновский в роли Иванова. Сцена из спектакля "Иванов" по одноименной пьесе А. П. Чехова. 1976 год
Народный артист СССР Иннокентий Михайлович Смоктуновский в роли Иванова. Сцена из спектакля "Иванов" по одноименной пьесе А. П. Чехова. 1976 год
Последние годы жизни легендарного Смоктуновского
В переломные 90-е, когда у артистов почти не было работы, Смоктуновский хватался практически за любые предложения — он не мог без сцены.
Иннокентий Михайлович ушел из жизни, не дожив года до 70-летия - сказались застарелые болезни и слабое сердце. На панихиде Олег Ефремов даже не смог произнести слова прощания — душили слезы. Но уже потом он не раз говорил о своем друге и коллеге очень точные слова: "Великих артистов было много. А Смоктуновский – один".