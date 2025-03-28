Рейтинг@Mail.ru
Невероятная история любви и творчества Смоктуновского: 100 лет легенде - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:30 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/smoktunovskiy-2007721965.html
Невероятная история любви и творчества Смоктуновского: 100 лет легенде
Невероятная история любви и творчества Смоктуновского: 100 лет легенде - РИА Новости, 28.03.2025
Невероятная история любви и творчества Смоктуновского: 100 лет легенде
Иннокентий Смоктуновский, которому 28 марта исполнилось бы 100 лет, – одна из самых загадочных фигур советского кинематографа. Его талант признавали все, но о... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:30:00+03:00
2025-03-28T18:30:00+03:00
иннокентий смоктуновский
олег ефремов
ленком
махачкала
ссср
шоубиз
театр
знаменитости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007697734_0:613:2057:1770_1920x0_80_0_0_82853d1f12378e9cd8a6e89b8ea9d835.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Иннокентий Смоктуновский, которому 28 марта исполнилось бы 100 лет, – одна из самых загадочных фигур советского кинематографа. Его талант признавали все, но о личной жизни великого артиста известно не так много. Гораздо известнее его творческие удачи и достижения.Смоктуновский говорил: "Не беда, коли звёзды поначалу достаются палкой. Ведь надо учиться чем-то тянуться к ним".Его талант и сегодня вдохновляет новые поколения.Интересные факты об Иннокентии Михайловиче Смоктуновском (1925-1994)1. Настоящая фамилия – СмоктуновичАктер родился в 1925 году в семье сибирских крестьян, а его фамилия имеет белорусские корни. Псевдоним "Смоктуновский" появился в театре.2. Прошел войну и пленВ 1943 году Смоктуновский был призван на фронт, участвовал в Курской битве, форсировании Днепра, попал в плен. Бежал, потом воевал в партизанском отряде и дошел до Германии.3. Начал карьеру в провинцииПосле войны поступил в студию при Красноярском драмтеатре. Работал в Махачкале, Сталинграде, прежде чем попасть в Москву.4. Прорыв – роль МышкинаВ 1957 году сыграл князя Мышкина в "Идиоте" Георгия Товстоногова (БДТ). Спектакль стал легендарным, а Смоктуновский – звездой.5. Гамлет, изменивший киноЕго Гамлет в фильме Козинцева (1964) – эталонный. Актер отказался от пафоса, сделав героя живым и нервным. Фильм и исполнитель главной роли получил множество номинаций и наград в СССР и за рубежом.6. Невероятная роль в "Девяти днях одного года"Его физик Куликов в культовой драме Ромма (1962) поразил зрителей глубиной. Этот фильм об опасной работе физиков-ядерщиков стал одним из самых резонансных, его активно обсуждали и в научных, и в киноведческих кругах.7. Мастер эпизодовДаже в маленьких ролях он блистал (например, Порфирий Петрович в "Преступлении и наказании").8. Единственный актер – кавалер трех орденов ЛенинаНагражден в 1965, 1975 и 1985 годах. Также получил звание Народного артиста СССР (1974) и Ленинскую премию (1965).Знакомство с Риммой БыковойПервый брак Смоктуновского был коротким, история любви Кеши и Риммы Быковой началась в Сталинградском театре драмы, куда молодой актер только поступил работать. Поженились они при этом в Махачкале."Симпатичный, остряк и хохмач, подвижный, смешливый" – так вспоминает о Смоктуновском его коллега по театру Людмила Кузнецова. Именно она одной из первых узнала о приезде нового артиста и стала свидетельницей его знакомства с будущей женой.Молодые актеры жили в крайне стесненных условиях. Театр не мог предоставить им отдельную комнату, поэтому пришлось делить квартиру с другими артистами. Их быт был совсем прост: железные кровати, матрасы, стол со стульями на кухне – вот и вся обстановка.Второй брак Иннокентия СмоктуновскогоИннокентий Смоктуновский и Суламифь Кушнир прожили вместе почти 40 лет. Он ласково называл жену Соломкой, она его — Кешей. Супруга легендарного актера работала художницей по костюмам и руководила пошивочным цехом театра "Ленком", где тот был внештатным артистом. Они влюбились друг в друга с первого взгляда.Суламифь помогала мужу, занималась с ним речью, знакомила с тонкостями этикета и мировой культурой. По мнению коллег Смоктуновского, жена фактически воспитала знаменитого актёра.Смоктуновский всегда прислушивался к мнению жены. Например, сначала он отказался от роли Гамлета, которую ему предложил Григорий Козинцев, но по настоянию Суламифи изменил решение.Когда Смоктуновскому присвоили звание Героя Социалистического Труда в 1990 году, он заявил, что половина Золотой звезды точно принадлежит жене.Последние годы жизни легендарного СмоктуновскогоВ переломные 90-е, когда у артистов почти не было работы, Смоктуновский хватался практически за любые предложения — он не мог без сцены.Иннокентий Михайлович ушел из жизни, не дожив года до 70-летия - сказались застарелые болезни и слабое сердце. На панихиде Олег Ефремов даже не смог произнести слова прощания — душили слезы. Но уже потом он не раз говорил о своем друге и коллеге очень точные слова: "Великих артистов было много. А Смоктуновский – один".
махачкала
ссср
сталинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007697734_0:447:2057:1990_1920x0_80_0_0_fc88eb077772bb424c71e8f404b38a0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иннокентий смоктуновский, олег ефремов, ленком, махачкала, ссср, театр, знаменитости, юбилей, сталинград, кино и сериалы
Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов, Ленком, Махачкала, СССР, Шоубиз, Театр, Знаменитости, юбилей, Сталинград, Кино и сериалы

Невероятная история любви и творчества Смоктуновского: 100 лет легенде

© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкАктер театра и кино, народный артист СССР Иннокентий Михайлович Смоктуновский
Актер театра и кино, народный артист СССР Иннокентий Михайлович Смоктуновский - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Иннокентий Смоктуновский, которому 28 марта исполнилось бы 100 лет, – одна из самых загадочных фигур советского кинематографа. Его талант признавали все, но о личной жизни великого артиста известно не так много. Гораздо известнее его творческие удачи и достижения.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкИзвестный актер театра и кино Иннокентий Михайлович Смоктуновский.
Известный актер театра и кино Иннокентий Михайлович Смоктуновский. - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Известный актер театра и кино Иннокентий Михайлович Смоктуновский.
Смоктуновский говорил: "Не беда, коли звёзды поначалу достаются палкой. Ведь надо учиться чем-то тянуться к ним".
Его талант и сегодня вдохновляет новые поколения.

Интересные факты об Иннокентии Михайловиче Смоктуновском (1925-1994)

1. Настоящая фамилия – Смоктунович
Актер родился в 1925 году в семье сибирских крестьян, а его фамилия имеет белорусские корни. Псевдоним "Смоктуновский" появился в театре.
2. Прошел войну и плен
В 1943 году Смоктуновский был призван на фронт, участвовал в Курской битве, форсировании Днепра, попал в плен. Бежал, потом воевал в партизанском отряде и дошел до Германии.
3. Начал карьеру в провинции
После войны поступил в студию при Красноярском драмтеатре. Работал в Махачкале, Сталинграде, прежде чем попасть в Москву.
4. Прорыв – роль Мышкина
В 1957 году сыграл князя Мышкина в "Идиоте" Георгия Товстоногова (БДТ). Спектакль стал легендарным, а Смоктуновский – звездой.
5. Гамлет, изменивший кино
Его Гамлет в фильме Козинцева (1964) – эталонный. Актер отказался от пафоса, сделав героя живым и нервным. Фильм и исполнитель главной роли получил множество номинаций и наград в СССР и за рубежом.
6. Невероятная роль в "Девяти днях одного года"
Его физик Куликов в культовой драме Ромма (1962) поразил зрителей глубиной. Этот фильм об опасной работе физиков-ядерщиков стал одним из самых резонансных, его активно обсуждали и в научных, и в киноведческих кругах.
7. Мастер эпизодов
Даже в маленьких ролях он блистал (например, Порфирий Петрович в "Преступлении и наказании").
8. Единственный актер – кавалер трех орденов Ленина
Награжден в 1965, 1975 и 1985 годах. Также получил звание Народного артиста СССР (1974) и Ленинскую премию (1965).
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАнастасия Вертинская (слева) в роли Офелии и Иннокентий Смоктуновский (справа) в роли Гамлета на съемках кинофильма "Гамлет" режиссера Григория Козинцева
Анастасия Вертинская (слева) в роли Офелии и Иннокентий Смоктуновский (справа) в роли Гамлета на съемках кинофильма Гамлет режиссера Григория Козинцева - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Анастасия Вертинская (слева) в роли Офелии и Иннокентий Смоктуновский (справа) в роли Гамлета на съемках кинофильма "Гамлет" режиссера Григория Козинцева

Знакомство с Риммой Быковой

Первый брак Смоктуновского был коротким, история любви Кеши и Риммы Быковой началась в Сталинградском театре драмы, куда молодой актер только поступил работать. Поженились они при этом в Махачкале.
"Симпатичный, остряк и хохмач, подвижный, смешливый" – так вспоминает о Смоктуновском его коллега по театру Людмила Кузнецова. Именно она одной из первых узнала о приезде нового артиста и стала свидетельницей его знакомства с будущей женой.
Молодые актеры жили в крайне стесненных условиях. Театр не мог предоставить им отдельную комнату, поэтому пришлось делить квартиру с другими артистами. Их быт был совсем прост: железные кровати, матрасы, стол со стульями на кухне – вот и вся обстановка.

Второй брак Иннокентия Смоктуновского

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из художественного фильма "Звезда пленительного счастья" производства киностудии "Ленфильм"
Кадр из художественного фильма Звезда пленительного счастья производства киностудии Ленфильм - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из художественного фильма "Звезда пленительного счастья" производства киностудии "Ленфильм"
Иннокентий Смоктуновский и Суламифь Кушнир прожили вместе почти 40 лет. Он ласково называл жену Соломкой, она его — Кешей. Супруга легендарного актера работала художницей по костюмам и руководила пошивочным цехом театра "Ленком", где тот был внештатным артистом. Они влюбились друг в друга с первого взгляда.
Суламифь помогала мужу, занималась с ним речью, знакомила с тонкостями этикета и мировой культурой. По мнению коллег Смоктуновского, жена фактически воспитала знаменитого актёра.
Смоктуновский всегда прислушивался к мнению жены. Например, сначала он отказался от роли Гамлета, которую ему предложил Григорий Козинцев, но по настоянию Суламифи изменил решение.
Когда Смоктуновскому присвоили звание Героя Социалистического Труда в 1990 году, он заявил, что половина Золотой звезды точно принадлежит жене.
© РИА Новости / Александров | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Иннокентий Михайлович Смоктуновский в роли Иванова. Сцена из спектакля "Иванов" по одноименной пьесе А. П. Чехова. 1976 год
Народный артист СССР Иннокентий Михайлович Смоктуновский в роли Иванова. Сцена из спектакля Иванов по одноименной пьесе А. П. Чехова. 1976 год - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Александров
Перейти в медиабанк
Народный артист СССР Иннокентий Михайлович Смоктуновский в роли Иванова. Сцена из спектакля "Иванов" по одноименной пьесе А. П. Чехова. 1976 год

Последние годы жизни легендарного Смоктуновского

В переломные 90-е, когда у артистов почти не было работы, Смоктуновский хватался практически за любые предложения — он не мог без сцены.
Иннокентий Михайлович ушел из жизни, не дожив года до 70-летия - сказались застарелые болезни и слабое сердце. На панихиде Олег Ефремов даже не смог произнести слова прощания — душили слезы. Но уже потом он не раз говорил о своем друге и коллеге очень точные слова: "Великих артистов было много. А Смоктуновский – один".
 
ШоубизИннокентий СмоктуновскийОлег ЕфремовЛенкомМахачкалаСССРТеатрЗнаменитостиюбилейСталинградКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала