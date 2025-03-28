https://ria.ru/20250328/smoktunovskiy-2007721965.html

Невероятная история любви и творчества Смоктуновского: 100 лет легенде

Невероятная история любви и творчества Смоктуновского: 100 лет легенде - РИА Новости, 28.03.2025

Невероятная история любви и творчества Смоктуновского: 100 лет легенде

Иннокентий Смоктуновский, которому 28 марта исполнилось бы 100 лет, – одна из самых загадочных фигур советского кинематографа. Его талант признавали все, но о... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T18:30:00+03:00

2025-03-28T18:30:00+03:00

2025-03-28T18:30:00+03:00

иннокентий смоктуновский

олег ефремов

ленком

махачкала

ссср

шоубиз

театр

знаменитости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007697734_0:613:2057:1770_1920x0_80_0_0_82853d1f12378e9cd8a6e89b8ea9d835.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Иннокентий Смоктуновский, которому 28 марта исполнилось бы 100 лет, – одна из самых загадочных фигур советского кинематографа. Его талант признавали все, но о личной жизни великого артиста известно не так много. Гораздо известнее его творческие удачи и достижения.Смоктуновский говорил: "Не беда, коли звёзды поначалу достаются палкой. Ведь надо учиться чем-то тянуться к ним".Его талант и сегодня вдохновляет новые поколения.Интересные факты об Иннокентии Михайловиче Смоктуновском (1925-1994)1. Настоящая фамилия – СмоктуновичАктер родился в 1925 году в семье сибирских крестьян, а его фамилия имеет белорусские корни. Псевдоним "Смоктуновский" появился в театре.2. Прошел войну и пленВ 1943 году Смоктуновский был призван на фронт, участвовал в Курской битве, форсировании Днепра, попал в плен. Бежал, потом воевал в партизанском отряде и дошел до Германии.3. Начал карьеру в провинцииПосле войны поступил в студию при Красноярском драмтеатре. Работал в Махачкале, Сталинграде, прежде чем попасть в Москву.4. Прорыв – роль МышкинаВ 1957 году сыграл князя Мышкина в "Идиоте" Георгия Товстоногова (БДТ). Спектакль стал легендарным, а Смоктуновский – звездой.5. Гамлет, изменивший киноЕго Гамлет в фильме Козинцева (1964) – эталонный. Актер отказался от пафоса, сделав героя живым и нервным. Фильм и исполнитель главной роли получил множество номинаций и наград в СССР и за рубежом.6. Невероятная роль в "Девяти днях одного года"Его физик Куликов в культовой драме Ромма (1962) поразил зрителей глубиной. Этот фильм об опасной работе физиков-ядерщиков стал одним из самых резонансных, его активно обсуждали и в научных, и в киноведческих кругах.7. Мастер эпизодовДаже в маленьких ролях он блистал (например, Порфирий Петрович в "Преступлении и наказании").8. Единственный актер – кавалер трех орденов ЛенинаНагражден в 1965, 1975 и 1985 годах. Также получил звание Народного артиста СССР (1974) и Ленинскую премию (1965).Знакомство с Риммой БыковойПервый брак Смоктуновского был коротким, история любви Кеши и Риммы Быковой началась в Сталинградском театре драмы, куда молодой актер только поступил работать. Поженились они при этом в Махачкале."Симпатичный, остряк и хохмач, подвижный, смешливый" – так вспоминает о Смоктуновском его коллега по театру Людмила Кузнецова. Именно она одной из первых узнала о приезде нового артиста и стала свидетельницей его знакомства с будущей женой.Молодые актеры жили в крайне стесненных условиях. Театр не мог предоставить им отдельную комнату, поэтому пришлось делить квартиру с другими артистами. Их быт был совсем прост: железные кровати, матрасы, стол со стульями на кухне – вот и вся обстановка.Второй брак Иннокентия СмоктуновскогоИннокентий Смоктуновский и Суламифь Кушнир прожили вместе почти 40 лет. Он ласково называл жену Соломкой, она его — Кешей. Супруга легендарного актера работала художницей по костюмам и руководила пошивочным цехом театра "Ленком", где тот был внештатным артистом. Они влюбились друг в друга с первого взгляда.Суламифь помогала мужу, занималась с ним речью, знакомила с тонкостями этикета и мировой культурой. По мнению коллег Смоктуновского, жена фактически воспитала знаменитого актёра.Смоктуновский всегда прислушивался к мнению жены. Например, сначала он отказался от роли Гамлета, которую ему предложил Григорий Козинцев, но по настоянию Суламифи изменил решение.Когда Смоктуновскому присвоили звание Героя Социалистического Труда в 1990 году, он заявил, что половина Золотой звезды точно принадлежит жене.Последние годы жизни легендарного СмоктуновскогоВ переломные 90-е, когда у артистов почти не было работы, Смоктуновский хватался практически за любые предложения — он не мог без сцены.Иннокентий Михайлович ушел из жизни, не дожив года до 70-летия - сказались застарелые болезни и слабое сердце. На панихиде Олег Ефремов даже не смог произнести слова прощания — душили слезы. Но уже потом он не раз говорил о своем друге и коллеге очень точные слова: "Великих артистов было много. А Смоктуновский – один".

махачкала

ссср

сталинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

иннокентий смоктуновский, олег ефремов, ленком, махачкала, ссср, театр, знаменитости, юбилей, сталинград, кино и сериалы