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Биография Иннокентия Смоктуновского

Биография Иннокентия Смоктуновского - РИА Новости, 28.03.2025

Биография Иннокентия Смоктуновского

Актер театра и кино, народный артист СССР Иннокентий Михайлович Смоктуновский (настоящая фамилия Смоктунович) родился 28 марта 1925 года в деревне Татьяновка... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T00:36:00+03:00

2025-03-28T00:36:00+03:00

2025-03-28T00:36:00+03:00

справки

иннокентий смоктуновский

биографии

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Актер театра и кино, народный артист СССР Иннокентий Михайлович Смоктуновский (настоящая фамилия Смоктунович) родился 28 марта 1925 года в деревне Татьяновка Томской губернии (ныне село в Шегарском районе Томской области).В семье он был вторым из шестерых детей. В 1929 году семья Смоктуновичей, спасаясь от голода, переехала сначала в Томск, а затем в Красноярск, где жили родственники отца. Родители были не в состоянии прокормить всех детей, и в 1932 года Иннокентий и его брат Владимир были отданы на воспитание сестре отца.В школьные годы Иннокентий посещал драмкружок, которым руководил актер Красноярского театра. Однако после первого выступления в спектакле "Предложение" по пьесе Антона Чехова был исключен из него. Смоктуновский писал: "Выйдя на сцену в первый раз, я от волнения истерически захохотал, заразив смехом весь зрительный зал. После этого из кружка меня выгнали".В 1941 году отец Смоктуновского ушел на фронт (погиб в 1942 году). Юноша, чтобы кормить семью, работал киномехаником, затем устроился статистом в театр.В январе 1943 года был зачислен в Киевское пехотное училище, находившееся в то время в Ачинске. В августе того же года был отправлен без присвоения офицерского звания рядовым в составе 75-й гвардейской стрелковой дивизии на Курскую дугу. Будущий артист участвовал в форсировании Днепра, во время этой операции получил свою первую награду – медаль "За отвагу". В декабре 1943 года попал в плен. Прошел через лагеря для военнопленных в Житомире, Шепетовке, Бердичеве. В январе 1944 года ему удалось бежать, около месяца его укрывала украинская семья. В феврале 1944 года влился в партизанский отряд Каменец-Подольского соединения. В мае 1944 года партизанский отряд объединился с частями Красной армии. В звании младшего сержанта он командовал ротой автоматчиков в 318-м гвардейском стрелковом полку. Участвовал в освобождении Варшавы. В боях при прорыве обороны противника в районе деревни Лорцен 14 января 1945 года его отделение одним из первых ворвалось в траншеи противника, уничтожив при этом около двадцати человек. За это он был повторно награжден медалью "За отвагу". Войну закончил в немецком Гревесмюлене.В 1945-1946 годах учился в студии при Красноярском драматическом театре имени А.С. Пушкина. Недоучившись, уехал в Норильск, где в 1946-1951 годах был актером во Втором Заполярном театре. Играл Костю в "Чужом ребенке" Василия Шкваркина, Виктора Туманского в "Машеньке" Александра Афиногенова, Петра в "Последних" Максима Горького, Мыкина в "Доходном месте" и Недоноскова в "Шутниках" Александра Островского, Моцарта в постановке "Моцарт и Сальери" Александра Пушкина и др.В Норильске Иннокентий Смоктунович изменил фамилию на Смоктуновский.В 1952 году он работал в Дагестанском государственном театре драмы имени М. Горького, где играл Хлестакова в "Ревизоре" Николая Гоголя, Виктора в спектакле "Ее друзья" Виктора Розова и др.С 1953 года по 1954 год играл в Сталинградском областном театре имени М. Горького, среди его ролей были Магнус в "Великом государе" Владимира Соловьева, Сказочник в "Снежной королеве" Евгения Шварца, Белогубов в "Доходном месте" Александра Островского.С 1954 года – актер театра имени Ленинского комсомола в Москве (ныне "Ленком Марка Захарова").С 1955 года – актер Театра-студии киноактера (ныне "Мастерская "12" Никиты Михалкова") и киностудии Мосфильм.В эти годы Иннокентий Смоктуновский начал сниматься в эпизодических ролях в кино, дебютировав в фильме "Убийство на улице Данте" (1956) режиссера Михаила Ромма. После роли Фарбера в фильме "Солдаты" (1956) Смоктуновский был замечен Георгием Товстоноговым, который пригласил актера на роль князя Мышкина в спектакль "Идиот" по Федору Достоевскому в Ленинградский Большой драматический театр (БДТ). Игра Смоктуновского в этом спектакле выдвинула его в первый ряд отечественных актеров.На сцене БДТ Смоктуновский играл до 1960 года, где был занят еще в двух спектаклях: "Кремлевские куранты" Николая Погодина (роль Дзержинского) и "Иркутская история" Александра Арбузова (роль Сергея Серегина).В 1972-1976 годах актер работал в Государственном академическом Малом театре, где исполнял главную роль царя Федора в постановке "Царь Федор Иоаннович" Алексея Толстого.С 1976 года Смоктуновский был актером МХАТ имени Горького (с 1989 года - МХАТ имени А.П. Чехова, ныне - МХТ имени А.П. Чехова). В театре он исполнил роли Иванова в "Иванове", Дорна в "Чайке", Серебрякова и Войницкого в "Дяде Ване", Гаева и Фирса в "Вишневом саде" Антона Чехова, Порфирия Головлева в "Господах Головлевых" по Михаила Салтыкову-Щедрину, Короля Людовика XIV в "Кабале святош" Михаила Булгакова, Мартина Дайзера в "Эквусе" Питера Шеффера, Иоганна Себастьяна Баха в "Возможной встрече" Пауля Барца и др.В кино Смоктуновский создал такие разноплановые образы, как Константин Сабинин в "Неотправленном письме" (1959), Моцарт в "Моцарте и Сальери" (1962). Большой удачей Смоктуновского стала роль физика Куликова в "Девяти днях одного года" (1961) Михаила Ромма. Одним из непревзойденных работ Смоктуновского можно считать образ Гамлета в одноименном фильме Григория Козинцева. Особое признание эта картина получила за границей: за четыре года фильм собрал свыше 20 различных премий. В роли Деточкина в фильме Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля" (1966) ярко проявилось комедийное дарование Смоктуновского.Среди сыгранных им ролей лучшие образы русской классики: Порфирий Петрович в "Преступлении и наказании" (1969) по Федору Достоевскому, Войницкий в "Дяде Ване" (1970) по Антону Чехову, Захар Бардин во "Врагах" (1978) и Павел Протасов фильме "Дети солнца" (1985) по Максиму Горькому, Сальери и Барон в "Маленьких трагедиях"(1979) по Александру Пушкину, Плюшкин в сериале "Мертвые души" (1984) по Николаю Гоголю, роль композитора Чайковского в одноименном фильме (1969).Иннокентий Смоктуновский сыграл главные роли в картинах "Дочки-матери" (1974), "Барьер" (1979), "Кража" (1982), "Двое под одним зонтом" (1983), "Поздняя любовь" (1983), "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" (1985), "Загадочный наследник" (1987), "Сердце не камень" (1989), "Дамский портной" (1990), "Дело Сухово-Кобылина" (1991), "Белый праздник" (1994) и др.На Ленинградской студии телевидения Смоктуновский поставил телеспектакль "Зима тревоги нашей".Актер читал авторские тексты к игровым и документальным фильмам "Последний месяц осени" (1966), "Памяти Достоевского" (1971), "Болдинское притяжение" (1980), "Асаф Мессерер" (1989) и др.На радио Иннокентий Смоктуновский как чтец записал главы из романов "Обломов" Ивана Гончарова, "Идиот" Федора Достоевского и "Дон Кихот" Мигеля Сервантеса, отрывки из "Евгения Онегина" и "Бориса Годунова" Пушкина. Им полностью были записаны сказки Пушкина и его повести "Капитанская дочка" и "Метель", повесть Чехова "Черный монах", рассказы Ивана Тургенева, Ги де Мопассана, Константина Паустовского и др.В ночь на 3 августа 1994 года Иннокентий Смоктуновский скончался от инфаркта в подмосковном санатории. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.Творчество артиста было отмечено многочисленными наградами. В 1974 году ему было присвоено звание народный артист СССР. В 1990 году Смоктуновский был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Он был лауреатом Ленинской премии (1965), Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1971), награжден тремя орденами Ленина, орденами Дружбы народов и Отечественной войны II степени, медалями. В числе наград актера – премии МКФ в Картахене (Колумбия, 1969), МКФ в Сан-Себастьяне (Испания, 1970), МКФ авторского фильма в Сан-Ремо (Италия, 1991), две премии "Ника" (1990, 1993) и др.Автор книги "Время добрых надежд" (1979) и "Быть!" (2000). Иннокентий Смоктуновский был дважды женат. Первая супруга - актриса Римма Быкова (1926-2008). Вторая жена - Суламифь Кушнир (1925-2016, художник по костюмам). В семье родились трое детей: дочь Надежда (родилась в марте 1956 года, скончалась через полгода), сын Филипп (1957-2022) и дочь Мария (1965 г.р.). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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