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Сийярто рассказал, сколько газа планирует получить Венгрия из России
Сийярто рассказал, сколько газа планирует получить Венгрия из России - РИА Новости, 28.03.2025
Сийярто рассказал, сколько газа планирует получить Венгрия из России
Венгрия планирует получить в 2025 году 7,5-8 миллиардов кубометров газа из РФ по "Турецкому потоку", что составляет почти полную мощность газопровода, заявил... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T05:27:00+03:00
2025-03-28T05:27:00+03:00
2025-03-28T05:27:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Венгрия планирует получить в 2025 году 7,5-8 миллиардов кубометров газа из РФ по "Турецкому потоку", что составляет почти полную мощность газопровода, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости. "Если я считаю по нынешнему среднесуточному объему более 20 миллионов кубометров, то по трубопроводу "Турецкий поток" (за 2025 год - ред.) будет где-то от 7,5 до 8 миллиардов кубометров, это означает, что мы очень близки к использованию 100 процентов пропускной способности этого газопровода", - сказал Сийярто. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа, а за январь-февраль 2025 года поставки составили 1,18 миллиарда кубометров.
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экономика, россия, венгрия, петер сийярто, александр новак, турецкий поток
Экономика, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Александр Новак, Турецкий поток
Сийярто рассказал, сколько газа планирует получить Венгрия из России
Сийярто: Венгрия планирует получить 7,5-8 миллиардов кубометров газа из России