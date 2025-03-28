https://ria.ru/20250328/sistema-2008011151.html

Система отопления Москвы работает на минимально возможных параметрах

Система отопления Москвы работает на минимально возможных параметрах - РИА Новости, 28.03.2025

Система отопления Москвы работает на минимально возможных параметрах

Столичная система теплоснабжения работает на минимально возможных параметрах из-за потепления, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T17:33:00+03:00

2025-03-28T17:33:00+03:00

2025-03-28T17:33:00+03:00

жкх

москва

петр бирюков

моэк

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Столичная система теплоснабжения работает на минимально возможных параметрах из-за потепления, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с повышением средних круглосуточных температур воздуха принято решение перевести систему теплоснабжения на минимально возможные параметры по температуре и циркуляции. В настоящее время специалисты ПАО "МОЭК" обеспечивают температуру сетевого теплоносителя на уровне 75-77 градусов - это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что межсезонье является самым сложным периодом с точки зрения регулирования температуры теплоносителя во внутридомовых системах отопления. "Происходят значительные суточные колебания температуры наружного воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Имеет значение и сторона здания, например, на солнечной может ощущаться избыточная температура", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что решение о завершении отопительного сезона в столице будет принято в соответствии с погодными условиями.

https://ria.ru/20250328/moskva-2007948867.html

https://ria.ru/20250326/biryukov-2007650025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жкх, москва, петр бирюков, моэк