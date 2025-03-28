Силовики опломбировали пещеры в Киево-Печерской лавре
СПЖ: силовики опломбировали пещеры с мощами в Киево-Печерской лавре
© СПЖ/TelegramПолицейские автомобили возле входа в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры
© СПЖ/Telegram
Полицейские автомобили возле входа в Ближние пещеры Киево-Печерской лавры
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ворвавшиеся в пещеры Киево-Печерской лавры силовики и представители минкультуры Украины заменили замки и повесили пломбы на входы в Ближние пещеры, где хранятся мощи святых, лишив доступа в них братии монастыря, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).
"На данный момент у Ближних пещер все закончили – стоит одна полицейская машина, дежурит у входа. Они заменили замки на свои. Даже входные боковые технические двери на Ближних пещерах – повесили пломбы, чтобы никто не заходил. На центральную дверь пломб не вешали, с ними еще не закончили. Здесь много полиции, наверное, меняют замки, чтобы имел доступ музей, а не братия монастыря. Официально сейчас все забрали – и Ближние и Дальние пещеры", – цитирует СПЖ монаха лавры.
Ранее сообщалось, что большое количество сотрудников полиции прибыло на территорию Киево-Печерской лавры совместно с представителями заповедника. Впоследствии начался захват Ближних пещер лавры, сотрудник заповедника с болгаркой в руках совместно с сотрудниками полиции проник в закрытое помещение монастыря.