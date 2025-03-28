https://ria.ru/20250328/siloviki-2007890630.html

Силовики опломбировали пещеры в Киево-Печерской лавре

Силовики опломбировали пещеры в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 28.03.2025

Силовики опломбировали пещеры в Киево-Печерской лавре

Ворвавшиеся в пещеры Киево-Печерской лавры силовики и представители минкультуры Украины заменили замки и повесили пломбы на входы в Ближние пещеры, где хранятся РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T11:22:00+03:00

2025-03-28T11:22:00+03:00

2025-03-28T11:22:00+03:00

религия

украина

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ворвавшиеся в пещеры Киево-Печерской лавры силовики и представители минкультуры Украины заменили замки и повесили пломбы на входы в Ближние пещеры, где хранятся мощи святых, лишив доступа в них братии монастыря, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ). "На данный момент у Ближних пещер все закончили – стоит одна полицейская машина, дежурит у входа. Они заменили замки на свои. Даже входные боковые технические двери на Ближних пещерах – повесили пломбы, чтобы никто не заходил. На центральную дверь пломб не вешали, с ними еще не закончили. Здесь много полиции, наверное, меняют замки, чтобы имел доступ музей, а не братия монастыря. Официально сейчас все забрали – и Ближние и Дальние пещеры", – цитирует СПЖ монаха лавры. Ранее сообщалось, что большое количество сотрудников полиции прибыло на территорию Киево-Печерской лавры совместно с представителями заповедника. Впоследствии начался захват Ближних пещер лавры, сотрудник заповедника с болгаркой в руках совместно с сотрудниками полиции проник в закрытое помещение монастыря.

https://ria.ru/20250328/proniknovenie-2007867696.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, киево-печерская лавра