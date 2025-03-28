https://ria.ru/20250328/shturmoviki-2007905965.html

Штурмовики мотострелкового полка берут Гуево в оперативное окружение

Штурмовики мотострелкового полка берут Гуево в оперативное окружение - РИА Новости, 28.03.2025

Штурмовики мотострелкового полка берут Гуево в оперативное окружение

Штурмовые группы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" продолжают охват села Гуево Курской области в оперативное окружение и сжимают клещи... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:19:00+03:00

2025-03-28T12:19:00+03:00

2025-03-28T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

суджа

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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КУРСК, 28 мар - РИА Новости. Штурмовые группы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" продолжают охват села Гуево Курской области в оперативное окружение и сжимают клещи вокруг остающихся в городе подразделений ВСУ, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". "Российские штурмовики закрепились на позициях и продолжают охват Гуево в оперативное окружение, сжимая клещи вокруг остающихся в населенном пункте украинских оккупантов и террористов. Сейчас в Гуево идут городские бои", - сказал офицер. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.

https://ria.ru/20250328/motostrelki-2007889008.html

курская область

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Бойцы РФ продвигаются к центру Гуево Курской области Штурмовые группы 22-го мотострелкового полка группировки "Север" продолжают охват села Гуево Курской области в оперативное окружение, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" 2025-03-28T12:19 true PT1M13S

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курская область, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф