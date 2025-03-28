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Штурмовики мотострелкового полка берут Гуево в оперативное окружение - РИА Новости, 28.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/shturmoviki-2007905965.html
Штурмовики мотострелкового полка берут Гуево в оперативное окружение
Штурмовики мотострелкового полка берут Гуево в оперативное окружение - РИА Новости, 28.03.2025
Штурмовики мотострелкового полка берут Гуево в оперативное окружение
Штурмовые группы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" продолжают охват села Гуево Курской области в оперативное окружение и сжимают клещи... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:19:00+03:00
2025-03-28T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСК, 28 мар - РИА Новости. Штурмовые группы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" продолжают охват села Гуево Курской области в оперативное окружение и сжимают клещи вокруг остающихся в городе подразделений ВСУ, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". "Российские штурмовики закрепились на позициях и продолжают охват Гуево в оперативное окружение, сжимая клещи вокруг остающихся в населенном пункте украинских оккупантов и террористов. Сейчас в Гуево идут городские бои", - сказал офицер. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.
https://ria.ru/20250328/motostrelki-2007889008.html
курская область
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Бойцы РФ продвигаются к центру Гуево Курской области
Штурмовые группы 22-го мотострелкового полка группировки "Север" продолжают охват села Гуево Курской области в оперативное окружение, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север"
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курская область, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Штурмовики мотострелкового полка берут Гуево в оперативное окружение

Штурмовики мотострелкового полка берут курское Гуево в оперативное окружение

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КУРСК, 28 мар - РИА Новости. Штурмовые группы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" продолжают охват села Гуево Курской области в оперативное окружение и сжимают клещи вокруг остающихся в городе подразделений ВСУ, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север".
"Российские штурмовики закрепились на позициях и продолжают охват Гуево в оперативное окружение, сжимая клещи вокруг остающихся в населенном пункте украинских оккупантов и террористов. Сейчас в Гуево идут городские бои", - сказал офицер.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.
Работа штурмовиков 22-го мотострелкового полка в центре Гуево в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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