https://ria.ru/20250328/shturmoviki-2007905965.html
Штурмовики мотострелкового полка берут Гуево в оперативное окружение
Штурмовики мотострелкового полка берут Гуево в оперативное окружение - РИА Новости, 28.03.2025
Штурмовики мотострелкового полка берут Гуево в оперативное окружение
Штурмовые группы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" продолжают охват села Гуево Курской области в оперативное окружение и сжимают клещи... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:19:00+03:00
2025-03-28T12:19:00+03:00
2025-03-28T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007903529_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d448808d0e6ac62a72b5e2b542c7025d.jpg
КУРСК, 28 мар - РИА Новости. Штурмовые группы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" продолжают охват села Гуево Курской области в оперативное окружение и сжимают клещи вокруг остающихся в городе подразделений ВСУ, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". "Российские штурмовики закрепились на позициях и продолжают охват Гуево в оперативное окружение, сжимая клещи вокруг остающихся в населенном пункте украинских оккупантов и террористов. Сейчас в Гуево идут городские бои", - сказал офицер. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории области.
https://ria.ru/20250328/motostrelki-2007889008.html
курская область
суджа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007903529_224:0:1664:1080_1920x0_80_0_0_9598955e484fe1745cb9ed9d44eec135.jpg
Бойцы РФ продвигаются к центру Гуево Курской области
Штурмовые группы 22-го мотострелкового полка группировки "Север" продолжают охват села Гуево Курской области в оперативное окружение, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север"
2025-03-28T12:19
true
PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Штурмовики мотострелкового полка берут Гуево в оперативное окружение
Штурмовики мотострелкового полка берут курское Гуево в оперативное окружение