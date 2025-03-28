https://ria.ru/20250328/sessiya-2007900781.html

На "Дне московского ГЧП" обсудили перспективные проекты развития

На "Дне московского ГЧП" обсудили перспективные проекты развития - РИА Новости, 28.03.2025

На "Дне московского ГЧП" обсудили перспективные проекты развития

В Москве прошла стратегическая сессия, посвященная перспективным проектам государственно-частного партнерства, в ней приняли участие руководители федеральных... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:00:00+03:00

2025-03-28T12:00:00+03:00

2025-03-28T12:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Москве прошла стратегическая сессия, посвященная перспективным проектам государственно-частного партнерства, в ней приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти, правительства Москвы, кредитных организаций, национальных институтов развития и бизнес-сообщества, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Мероприятие было организовано Городским агентством управления инвестициями, подведомственным ДИПП."Москва – это город, где инвесторы реализуют самые смелые проекты во всех сферах экономики – от высоких технологий промышленности и дорожного строительства до здравоохранения, образования и культуры. В рамках концессий мы создаем знаковые для города объекты, которые отвечают самым современным стандартам качества, технологий и социального обслуживания. Москва лидирует и по офсетным контрактам. Мы заключили уже 30 таких договоров, что на сегодняшний день составляет почти 80% от общего количества офсетов в России", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что реализация проектов ГЧП в высокотехнологичных отраслях будет продолжаться, в том числе чтобы решить задачу технологического лидерства, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным.Так, пленарная сессия была посвящена особенностям реализации проектов ГЧП в Москве, актуальным трендам и гармонизации взаимодействия всех участников этой работы: города, бизнеса и банковского сектора. Ожидается, что самым актуальным направлением для столицы в ближайшем будущем станут проекты ГЧП в промышленности. Это, в том числе, связано с тем, что в Москве устойчиво растет потребность в создании технопарков для размещения предприятий малого и среднего бизнеса.По словам директора Городского агентства управления инвестициями Андрея Балука, столица активно развивает государственно-частное партнерство. Например, концессии на строительство и реконструкцию городской инфраструктуры, офсетные контракты с промпредприятиями, соглашения о создании мест приложения труда с застройщиками и девелоперами.Он добавил, что всего Москвой заключено свыше 750 различных соглашений на сумму 6,5 триллиона рублей, предусматривающих тот или иной механизм государственно-частного партнерства.Сбер активно поддерживает инициативы правительства Москвы, которые направлены на повышение эффективности столичной экономики, в том числе в рамках развития государственно-частного партнерства, являющееся востребованным механизмом привлечения инвестиций для реализации социально значимых проектов в различных отраслях.Управляющий директор, руководитель центра ГЧП ПАО "Сбербанк" Анна Багинская подчеркнула, что долгосрочная поддержка со стороны государства позволила банку одобрить финансирование в объеме 330 миллиардов рублей в более чем 400 проектов. Эксперты также отметили ряд мер, направленных на поддержание инвестиционной активности в проектах технологического суверенитета. Среди них наиболее востребованным механизмом является адресное субсидирование процентной ставки на длинном горизонте.Управляющий директор АО "ДОМ.РФ" Александр Аксаков добавил, что реализация крупных инфраструктурных проектов с привлечением частных инвестиций позволяет решать важные для Москвы задачи, которые связаны с повышением качества проектов, увеличением инвестиционной активности и развитием уникальной социально-значимой инфраструктуры.

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https://ria.ru/20250326/liksutov-2007309035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов