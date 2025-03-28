https://ria.ru/20250328/serafimovich-2007868781.html

Пособника фашистов Серафимовича признали виновным в геноциде

Пособника фашистов Серафимовича признали виновным в геноциде - РИА Новости, 28.03.2025

Пособника фашистов Серафимовича признали виновным в геноциде

Верховный суд Белоруссии в пятницу постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении пособника фашистов Семена Серафимовича, обвиняемого в... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T10:02:00+03:00

2025-03-28T10:02:00+03:00

2025-03-28T11:06:00+03:00

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МИНСК, 28 мар – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии в пятницу постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении пособника фашистов Семена Серафимовича, обвиняемого в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, но не назначил наказание ввиду смерти обвиняемого, передает корреспондент РИА Новости.В декабре 2024 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед направил в суд очередное уголовное дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны – против умершего в 1997 году в Великобритании Серафимовича, который в годы оккупации Белоруссии немецко-фашистскими захватчиками руководил подразделением вспомогательной полиции в местечке Мир.Уголовное дело в отношении Серафимовича Верховный суд начал рассматривать 6 февраля 2025 года. Установлено, что Серафимович лишил жизни не менее 4 144 человек, включая свыше 620 детей, в том числе заведомо малолетних. В деле – 14 эпизодов карательных операций, убийств мирных жителей, в том числе уничтожение мирского гетто.Гособвинитель в ходе процесса заявил, что вина Серафимовича в геноциде белорусского народа полностью доказана, и попросил суд признать его виновным без назначения наказания ввиду смерти.

https://ria.ru/20250123/peskov-1995110103.html

https://ria.ru/20250324/genotsid-2006972866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, в мире