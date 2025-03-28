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Пособника фашистов Серафимовича признали виновным в геноциде - РИА Новости, 28.03.2025
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10:02 28.03.2025 (обновлено: 11:06 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/serafimovich-2007868781.html
Пособника фашистов Серафимовича признали виновным в геноциде
Пособника фашистов Серафимовича признали виновным в геноциде - РИА Новости, 28.03.2025
Пособника фашистов Серафимовича признали виновным в геноциде
Верховный суд Белоруссии в пятницу постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении пособника фашистов Семена Серафимовича, обвиняемого в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:02:00+03:00
2025-03-28T11:06:00+03:00
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МИНСК, 28 мар – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии в пятницу постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении пособника фашистов Семена Серафимовича, обвиняемого в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, но не назначил наказание ввиду смерти обвиняемого, передает корреспондент РИА Новости.В декабре 2024 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед направил в суд очередное уголовное дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны – против умершего в 1997 году в Великобритании Серафимовича, который в годы оккупации Белоруссии немецко-фашистскими захватчиками руководил подразделением вспомогательной полиции в местечке Мир.Уголовное дело в отношении Серафимовича Верховный суд начал рассматривать 6 февраля 2025 года. Установлено, что Серафимович лишил жизни не менее 4 144 человек, включая свыше 620 детей, в том числе заведомо малолетних. В деле – 14 эпизодов карательных операций, убийств мирных жителей, в том числе уничтожение мирского гетто.Гособвинитель в ходе процесса заявил, что вина Серафимовича в геноциде белорусского народа полностью доказана, и попросил суд признать его виновным без назначения наказания ввиду смерти.
https://ria.ru/20250123/peskov-1995110103.html
https://ria.ru/20250324/genotsid-2006972866.html
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белоруссия, в мире
Белоруссия, В мире
Пособника фашистов Серафимовича признали виновным в геноциде

Верховный суд Белоруссии признал Серафимовича виновным в геноциде

© Фото : Кореличский районный историко-краеведческий музейСемен Серафимович
Семен Серафимович - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Кореличский районный историко-краеведческий музей
Семен Серафимович. Архивное фото
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МИНСК, 28 мар – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии в пятницу постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении пособника фашистов Семена Серафимовича, обвиняемого в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, но не назначил наказание ввиду смерти обвиняемого, передает корреспондент РИА Новости.
В декабре 2024 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед направил в суд очередное уголовное дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны – против умершего в 1997 году в Великобритании Серафимовича, который в годы оккупации Белоруссии немецко-фашистскими захватчиками руководил подразделением вспомогательной полиции в местечке Мир.
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Уголовное дело в отношении Серафимовича Верховный суд начал рассматривать 6 февраля 2025 года. Установлено, что Серафимович лишил жизни не менее 4 144 человек, включая свыше 620 детей, в том числе заведомо малолетних. В деле – 14 эпизодов карательных операций, убийств мирных жителей, в том числе уничтожение мирского гетто.
Гособвинитель в ходе процесса заявил, что вина Серафимовича в геноциде белорусского народа полностью доказана, и попросил суд признать его виновным без назначения наказания ввиду смерти.
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