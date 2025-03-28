https://ria.ru/20250328/savelovskaya-2007907529.html
На станции БКЛ "Савеловская" произошло возгорание в вагоне
На станции БКЛ "Савеловская" произошло возгорание в вагоне - РИА Новости, 28.03.2025
На станции БКЛ "Савеловская" произошло возгорание в вагоне
Сильное задымление возникло на станции "Савеловская" БКЛ метро Москвы после возгорания вагона, все пассажиры эвакуированы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:27:00+03:00
2025-03-28T12:27:00+03:00
2025-03-28T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сильное задымление возникло на станции "Савеловская" БКЛ метро Москвы после возгорания вагона, все пассажиры эвакуированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы"Произошло возгорание под вагоном на станции "Савеловская" БКЛ", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате возгорания на станции образовалось сильное задымление. "Люди вышли из состава", - добавил собеседник агентства.Он отметил, что пострадавших при задымлении, по предварительной информации, нет."Предварительно, пострадавших при возгорании нет, всех пассажиров поезда эвакуировали", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На станции БКЛ "Савеловская" произошло возгорание в вагоне
На станции БКЛ "Савеловская" произошло возгорание вагона, пассажиры эвакуированы
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сильное задымление возникло на станции "Савеловская" БКЛ метро Москвы после возгорания вагона, все пассажиры эвакуированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы
"Произошло возгорание под вагоном на станции "Савеловская" БКЛ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате возгорания на станции образовалось сильное задымление. "Люди вышли из состава", - добавил собеседник агентства.
Он отметил, что пострадавших при задымлении, по предварительной информации, нет.
"Предварительно, пострадавших при возгорании нет, всех пассажиров поезда эвакуировали", - сказал собеседник агентства.