https://ria.ru/20250328/savelovskaya-2007907529.html

На станции БКЛ "Савеловская" произошло возгорание в вагоне

На станции БКЛ "Савеловская" произошло возгорание в вагоне - РИА Новости, 28.03.2025

На станции БКЛ "Савеловская" произошло возгорание в вагоне

Сильное задымление возникло на станции "Савеловская" БКЛ метро Москвы после возгорания вагона, все пассажиры эвакуированы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:27:00+03:00

2025-03-28T12:27:00+03:00

2025-03-28T12:38:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Сильное задымление возникло на станции "Савеловская" БКЛ метро Москвы после возгорания вагона, все пассажиры эвакуированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы"Произошло возгорание под вагоном на станции "Савеловская" БКЛ", - сказал собеседник агентства.По его словам, в результате возгорания на станции образовалось сильное задымление. "Люди вышли из состава", - добавил собеседник агентства.Он отметил, что пострадавших при задымлении, по предварительной информации, нет."Предварительно, пострадавших при возгорании нет, всех пассажиров поезда эвакуировали", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241203/metro-1987151864.html

москва

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва