https://ria.ru/20250328/savelovskaya-2007905822.html
Станцию БКЛ "Савеловская" временно закрыли
Станцию БКЛ "Савеловская" временно закрыли - РИА Новости, 28.03.2025
Станцию БКЛ "Савеловская" временно закрыли
Станция "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы временно закрыта, поезда следуют без остановки, также нет движения от "Электрозаводской" до... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:18:00+03:00
2025-03-28T12:18:00+03:00
2025-03-28T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Станция "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы временно закрыта, поезда следуют без остановки, также нет движения от "Электрозаводской" до "Хорошевской", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее в Telegram-каналах появилось видео якобы задымления на этой станции."На БКЛ нет движения от "Электрозаводской" до "Хорошевской" по часовой стрелке для проверки состава. Пострадавших нет… Станция "Савеловская" БКЛ временно закрыта, поезда следуют без остановки", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что состав обслуживается компанией изготовителем по контракту жизненного цикла, точные причины неполадок установит специальная комиссия."Принимаем все усилия для скорейшего восстановления движения. Для проезда просим пользоваться поездами, следующими против часовой стрелки, Кольцевой и радиальными линиями", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241203/metro-1987151864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
Станцию БКЛ "Савеловская" временно закрыли
Станцию БКЛ "Савеловская" временно закрыли, поезда следуют без остановки
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.
Станция "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы временно закрыта, поезда следуют без остановки, также нет движения от "Электрозаводской" до "Хорошевской", сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео якобы задымления на этой станции.
"На БКЛ нет движения от "Электрозаводской" до "Хорошевской" по часовой стрелке для проверки состава. Пострадавших нет… Станция "Савеловская" БКЛ временно закрыта, поезда следуют без остановки", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что состав обслуживается компанией изготовителем по контракту жизненного цикла, точные причины неполадок установит специальная комиссия.
"Принимаем все усилия для скорейшего восстановления движения. Для проезда просим пользоваться поездами, следующими против часовой стрелки, Кольцевой и радиальными линиями", - добавляется в сообщении.