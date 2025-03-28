https://ria.ru/20250328/samolet-2008055775.html

В Австралии на авиашоу разбился легкий самолет

В Австралии на авиашоу разбился легкий самолет - РИА Новости, 28.03.2025

В Австралии на авиашоу разбился легкий самолет

Легкий самолет разбился в пятницу во время Австралийского международного авиашоу "Авалон", пилот находится в тяжелом состоянии, информирует австралийский... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T22:25:00+03:00

2025-03-28T22:25:00+03:00

2025-03-28T22:25:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Легкий самолет разбился в пятницу во время Австралийского международного авиашоу "Авалон", пилот находится в тяжелом состоянии, информирует австралийский телеканал ABC со ссылкой на заявление полиции. "Самолет упал во время Австралийского международного авиашоу "Авалон", на юго-западе от Мельбурна", - говорится в сообщении. По данным телеканала, инцидент произошел утром в пятницу. Легкий самолет Pitts Special демонстрировал маневр "петля", когда пилот, 50-летний мужчина, не справился с управлением. В результате самолет упал на взлетную полосу. Утоняется, что пилота госпитализировали в тяжелом состоянии. ABC добавляет со ссылкой на данные полиции, что самолет упал далеко от зрителей, и никто из них не пострадал.

https://ria.ru/20250322/samolet-2006719519.html

https://ria.ru/20240816/samolet-1966676842.html

австралия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, австралия