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В Австралии на авиашоу разбился легкий самолет - РИА Новости, 28.03.2025
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22:25 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/samolet-2008055775.html
В Австралии на авиашоу разбился легкий самолет
В Австралии на авиашоу разбился легкий самолет - РИА Новости, 28.03.2025
В Австралии на авиашоу разбился легкий самолет
Легкий самолет разбился в пятницу во время Австралийского международного авиашоу "Авалон", пилот находится в тяжелом состоянии, информирует австралийский... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T22:25:00+03:00
2025-03-28T22:25:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Легкий самолет разбился в пятницу во время Австралийского международного авиашоу "Авалон", пилот находится в тяжелом состоянии, информирует австралийский телеканал ABC со ссылкой на заявление полиции. "Самолет упал во время Австралийского международного авиашоу "Авалон", на юго-западе от Мельбурна", - говорится в сообщении. По данным телеканала, инцидент произошел утром в пятницу. Легкий самолет Pitts Special демонстрировал маневр "петля", когда пилот, 50-летний мужчина, не справился с управлением. В результате самолет упал на взлетную полосу. Утоняется, что пилота госпитализировали в тяжелом состоянии. ABC добавляет со ссылкой на данные полиции, что самолет упал далеко от зрителей, и никто из них не пострадал.
https://ria.ru/20250322/samolet-2006719519.html
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в мире, авто, австралия
В мире, Авто, Австралия
В Австралии на авиашоу разбился легкий самолет

ABC: на авиашоу в Австралии упал самолет, пилот находится в тяжелом состоянии

CC BY 2.0 / Goran Has / Скорая помощь в Австралии
Скорая помощь в Австралии - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
CC BY 2.0 / Goran Has /
Скорая помощь в Австралии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Легкий самолет разбился в пятницу во время Австралийского международного авиашоу "Авалон", пилот находится в тяжелом состоянии, информирует австралийский телеканал ABC со ссылкой на заявление полиции.
«
"Самолет упал во время Австралийского международного авиашоу "Авалон", на юго-западе от Мельбурна", - говорится в сообщении.
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По данным телеканала, инцидент произошел утром в пятницу. Легкий самолет Pitts Special демонстрировал маневр "петля", когда пилот, 50-летний мужчина, не справился с управлением. В результате самолет упал на взлетную полосу.
Утоняется, что пилота госпитализировали в тяжелом состоянии.
ABC добавляет со ссылкой на данные полиции, что самолет упал далеко от зрителей, и никто из них не пострадал.
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