https://ria.ru/20250328/samolet-2008055775.html
В Австралии на авиашоу разбился легкий самолет
В Австралии на авиашоу разбился легкий самолет - РИА Новости, 28.03.2025
В Австралии на авиашоу разбился легкий самолет
Легкий самолет разбился в пятницу во время Австралийского международного авиашоу "Авалон", пилот находится в тяжелом состоянии, информирует австралийский... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T22:25:00+03:00
2025-03-28T22:25:00+03:00
2025-03-28T22:25:00+03:00
в мире
авто
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833010947_0:0:1525:858_1920x0_80_0_0_b63707cab3cbc683a515956d0978678e.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Легкий самолет разбился в пятницу во время Австралийского международного авиашоу "Авалон", пилот находится в тяжелом состоянии, информирует австралийский телеканал ABC со ссылкой на заявление полиции. "Самолет упал во время Австралийского международного авиашоу "Авалон", на юго-западе от Мельбурна", - говорится в сообщении. По данным телеканала, инцидент произошел утром в пятницу. Легкий самолет Pitts Special демонстрировал маневр "петля", когда пилот, 50-летний мужчина, не справился с управлением. В результате самолет упал на взлетную полосу. Утоняется, что пилота госпитализировали в тяжелом состоянии. ABC добавляет со ссылкой на данные полиции, что самолет упал далеко от зрителей, и никто из них не пострадал.
https://ria.ru/20250322/samolet-2006719519.html
https://ria.ru/20240816/samolet-1966676842.html
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833010947_176:0:1320:858_1920x0_80_0_0_b6a178c9e3e5a63447d75d43ee1c61c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, австралия
В Австралии на авиашоу разбился легкий самолет
ABC: на авиашоу в Австралии упал самолет, пилот находится в тяжелом состоянии