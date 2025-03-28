https://ria.ru/20250328/rubio-2007851859.html

Рубио выразил обеспокоенность из-за нестабильности в Турции

Рубио выразил обеспокоенность из-за нестабильности в Турции - РИА Новости, 28.03.2025

Рубио выразил обеспокоенность из-за нестабильности в Турции

США выразили обеспокоенность нестабильностью в Турции, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T06:30:00+03:00

2025-03-28T06:30:00+03:00

2025-03-28T06:39:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США выразили обеспокоенность нестабильностью в Турции, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на турецкий дипломатический источник писало, что Рубио на переговорах с главой МИД Турции Хаканом Фиданом во вторник в Вашингтоне не выражал озабоченности по поводу акций протеста и ареста демонстрантов в республике. "Мы смотрим те же самые новостные репортажи о происходящем, что и все остальные. Безусловно, мы обеспокоены этими протестами и некоторыми репортажами", - приводит слова Рубио агентство Рейтер. По словам Рубио, он выразил обеспокоенность ситуацией в Турции непосредственно во время встречи с Фиданом. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу, при этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии. Всего по судебному делу проходят более 90 человек.

https://ria.ru/20250326/mer-2007480338.html

https://ria.ru/20250326/erdogan-2007423918.html

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