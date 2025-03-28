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Рубио выразил обеспокоенность из-за нестабильности в Турции - РИА Новости, 28.03.2025
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06:30 28.03.2025 (обновлено: 06:39 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/rubio-2007851859.html
Рубио выразил обеспокоенность из-за нестабильности в Турции
Рубио выразил обеспокоенность из-за нестабильности в Турции - РИА Новости, 28.03.2025
Рубио выразил обеспокоенность из-за нестабильности в Турции
США выразили обеспокоенность нестабильностью в Турции, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T06:30:00+03:00
2025-03-28T06:39:00+03:00
в мире
турция
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марко рубио
экрем имамоглу
хакан фидан
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США выразили обеспокоенность нестабильностью в Турции, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на турецкий дипломатический источник писало, что Рубио на переговорах с главой МИД Турции Хаканом Фиданом во вторник в Вашингтоне не выражал озабоченности по поводу акций протеста и ареста демонстрантов в республике. "Мы смотрим те же самые новостные репортажи о происходящем, что и все остальные. Безусловно, мы обеспокоены этими протестами и некоторыми репортажами", - приводит слова Рубио агентство Рейтер. По словам Рубио, он выразил обеспокоенность ситуацией в Турции непосредственно во время встречи с Фиданом. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу, при этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии. Всего по судебному делу проходят более 90 человек.
https://ria.ru/20250326/mer-2007480338.html
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в мире, турция, стамбул, сша, марко рубио, экрем имамоглу, хакан фидан
В мире, Турция, Стамбул, США, Марко Рубио, Экрем Имамоглу, Хакан Фидан
Рубио выразил обеспокоенность из-за нестабильности в Турции

Рубио: США выражают обеспокоенность из-за нестабильности в Турции

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. США выразили обеспокоенность нестабильностью в Турции, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на турецкий дипломатический источник писало, что Рубио на переговорах с главой МИД Турции Хаканом Фиданом во вторник в Вашингтоне не выражал озабоченности по поводу акций протеста и ареста демонстрантов в республике.
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"Мы смотрим те же самые новостные репортажи о происходящем, что и все остальные. Безусловно, мы обеспокоены этими протестами и некоторыми репортажами", - приводит слова Рубио агентство Рейтер.
По словам Рубио, он выразил обеспокоенность ситуацией в Турции непосредственно во время встречи с Фиданом.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с прошлой недели в Анкаре, Стамбуле, Измире и ряде других городов. По данным СМИ, суд в Турции 23 марта вынес решение об аресте подозреваемого в коррупции Имамоглу, при этом прошение об аресте в рамках расследования второго дела о терроризме было отклонено. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии. Всего по судебному делу проходят более 90 человек.
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В миреТурцияСтамбулСШАМарко РубиоЭкрем ИмамоглуХакан Фидан
 
 
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