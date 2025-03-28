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СМИ: Россия победила в войне, развязанной НАТО - РИА Новости, 28.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:51 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/rossiya-2008057996.html
СМИ: Россия победила в войне, развязанной НАТО
СМИ: Россия победила в войне, развязанной НАТО - РИА Новости, 28.03.2025
СМИ: Россия победила в войне, развязанной НАТО
Россия одержала победу в прокси-войне, инициированной Североатлантическим альянсом на Украине, пишет Strategic Culture. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T22:51:00+03:00
2025-03-28T22:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
нато
украина
франция
великобритания
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россия одержала победу в прокси-войне, инициированной Североатлантическим альянсом на Украине, пишет Strategic Culture."Реальность такова, что Россия выиграла прокси-войну, спровоцированную НАТО. Альянс был пойман с кровью на руках как виновник в грандиозном военном преступлении против России, использовавший Украину в качестве пешки", — говорится в публикации.Издание также отмечает, что военная авантюра Парижа и Лондона с отправкой "миротворцев" на Украину может обернуться еще более масштабной войной. При этом, как с иронией пишут авторы, ни французы, ни британцы не обладают серьезной военной мощью."Великобритания и Франция играют в азартные игры с мировой безопасностью ради удовлетворения собственного эго", — указывается в статье.Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.Как сообщила газета Wall Street Journal, Великобритания и Франция терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников отправить войска на Украину, при этом американские чиновники отвергли план Европы.Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.Как заявляли в Службе внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250328/ukraina-2008023254.html
https://ria.ru/20250328/mirotvortsy-2007947014.html
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в мире, россия, нато, украина, франция, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, НАТО, Украина, Франция, Великобритания
СМИ: Россия победила в войне, развязанной НАТО

SC: Россия победила в прокси-войне, развязанной НАТО на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Россия одержала победу в прокси-войне, инициированной Североатлантическим альянсом на Украине, пишет Strategic Culture.
"Реальность такова, что Россия выиграла прокси-войну, спровоцированную НАТО. Альянс был пойман с кровью на руках как виновник в грандиозном военном преступлении против России, использовавший Украину в качестве пешки", — говорится в публикации.
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Издание также отмечает, что военная авантюра Парижа и Лондона с отправкой "миротворцев" на Украину может обернуться еще более масштабной войной. При этом, как с иронией пишут авторы, ни французы, ни британцы не обладают серьезной военной мощью.
"Великобритания и Франция играют в азартные игры с мировой безопасностью ради удовлетворения собственного эго", — указывается в статье.
Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.
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Агентство Bloomberg 13 марта передавало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.
Как заявляли в Службе внешней разведки России, Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНАТОУкраинаФранцияВеликобритания
 
 
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